Operatie Binnenhof: over klokken en klepels, populisme en opportunisme

In de tragedie over de verbouwing van het Binnenhof zijn twee nieuwe spelers op het toneel verschenen die direct de hoofdrol opeisen: voormalig politicus Alexander Pechtold en architect Pi de Bruijn. In de zeer luisterenswaardige NRC podcast Haagse Zaken vertellen Derk Stokmans en Rik Rutten over de reconstructie die zij maakten van het proces.

Het Binnenhof in Den Haag, waar onder meer de Raad van State, de Eerste en de Tweede Kamer zijn gehuisvest, kortom de plek waar de Nederlandse democratie in stenen en beton gematerialiseerd is, moet verbouwd worden. Installaties zijn verouderd en functionaliteiten veranderd. Niemand betwist dit, maar de vraag is, hoe? ‘Naar de pers’ werden verhalen gelekt over niet communicerende architecten die megalomane ontwerpen hadden gemaakt. Begin juli publiceerde Archined twee artikelen van Adri Duivesteijn over de verbouwing van het Binnenhof: Operatie Binnenhof, het staatsgeheim van onze democratie (3-7-2019) en Operatie Binnenhof kent geen opdrachtgever (4-7-2019). Zonder zich te kunnen verdedigen – Operatie Binnenhof is staatsgeheim – was het exit hoofdarchitect Ellen van Loon (OMA) en Liesbeth van de Pol (DOK architecten), die verantwoordelijk was voor de verbouwing van de Eerste Kamer.

Uit de reconstructie die Derk Stokmans en Rik Rutten maakten voor NRC Handelsblad blijkt dat de leden en het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer zich lange tijd zich niet interesseerden voor de verbouwing; de voorzitter van de bouwcommissie mogelijk een appeltje te schillen had; en voormalig politicus Alexander Pechtold en Pi de Bruijn, architect van de jaren 80 nieuwbouw van de Tweede Kamer, zich geruime tijd voor het vertrek van Van Loon en Van der Pol in de coulisse al voorbereidden op hun nieuwe rollen als respectievelijk voorzitter van de bouwcommissie en hoofdarchitect van de vernieuwing van het Binnenhof. Hoe? Luister naar de NRC podcast Haagse Zaken dl. 10 Wat je niet mocht weten over de Binnenhofverbouwing en kijk ondertussen op de NRC website naar het beeldverhaal mét renderings van OMA.