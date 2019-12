Fijne feestdagen en de beste wensen voor 2020

De eindejaarsfoto van Petra van der Ree, een terugblik op 2019 – geen jaar hetzelfde bij Archined :-) – goede voornemens voor 2020, en de aftiteling voor dit jaar.

Crown Hall (Ludwig Mies van der Rohe, 1965), College of Architecture, Illinois Institute of Technology, Chicago / foto Petra van der Ree

“Ik fotografeer graag ruimtes waarin gewerkt wordt, of eigenlijk, die de suggestie van activiteit wekken, want de feitelijke bedrijvigheid wil ik niet zien, het gaat me om de sporen daarvan. Ik had niet de minste hoop dat hier te zullen vinden, met tientallen studenten die aan hun maquettes knutselden, en evenzoveel rondschuifelende architectuurtoeristen zoals ikzelf, die Chicago Open House, een soort Open monumentendag, aangrepen om dit gebouw van binnen te bekijken. Maar soms is het als het wegvallen van de wind, een plotselinge, totale stilstand die misschien een paar seconden duurt.” Petra van Ree

Een terugblik op 2019

Geen jaar hetzelfde bij Archined :-)

In 2019 publiceerden we 143 boekrecensies, gebouwbezoeken, tentoonstellingsrecensies, opinies, columns, features, afstudeerprojecten, en kijk- en luistertip schreven door 65 verschillende Archined correspondenten.

In het voorjaar ging na ruim een half jaar programmeren en ontwerpen de vernieuwde en verbeterde Archined-website online: een sexy licht grijze achtergrond waardoor zelfs witte afbeeldingen en tekeningen van het scherm af knallen, de klikvergroting voor de afbeeldingen maakt het mogelijk om in de tekeningen te verdwalen, en, waar het ons om te doen was, een super goede zoekfunctie waardoor ruim 23 jaar Archined-archief wordt ontsloten.

Maarten Gielen van Rotor was onze gast bij de derde aflevering van Archined Unplugged, die dit keer plaatsvond in Joep van Lieshouts AVL-ville. Het overkoepelende thema was bouwethiek en op Gielens verzoek werd de film Taste of Cement (Ziad Kalthoum, 2017) getoond. Tijdens de nazit ontspon zich een levendige discussie.

Samen met Designplatform Rotterdam organiseerden we een nieuwe editie van de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek en de Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek dit keer rond het thema Wereldbeeld. Tijdens de feestelijke, en voor sommigen bloedstollende finale lazen de genomineerden hun tekst voor in een volgepakt TENT, waarna de jury ter plaatse hun oordeel velden. Violette Schönbergen won de Bekaert-prijs met haar essay Paradijs van imperfectie.

En ondertussen zijn we ook nog verhuisd, tegenwoordig houden we kantoor bij Workspace in Het Nieuwe Instituut (Rotterdam).

De goede voornemens van 2020: het publiceren van nog meer kwalitatieve artikelen die bijdragen aan het vakdebat, mensen stimuleren om over hun vak te schrijven en hun gedachten te delen over urgente vragen en betekenisvolle ontwerpen / tentoonstellingen / boeken etc.; een podcast-serie over ontwerppraktijken uitzenden; een vierde en misschien ook wel vijfde aflevering van Archined Unplugged organiseren; en mogelijk een nieuwe editie van de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek lanceren.

Archined blijft kritisch en onafhankelijk, ook in 2020!

De aftiteling van editie 2019

Archined 2019 werd gemaakt door onze correspondenten: Alice Twemlow, Andrea Prins, Ania Molenda, Ankie Petersen, Anneloes de Koff, Beitske Boonstra, Camille Poureau, David Dorsman, David Hutama, Dirk Oudes, Do Janne Vermeulen, Dominik Hoehn, Eeava Liukku, Eireen Schreurs, Ellen Rouwendal, Florian Cramer, Fransje Hooijmeijer, Geert Lovink, Gerrit Kramer, Gideon Boie, Hans Larson, Hans Teerds, Hans van der Heijden, Harrie van Helmond , Harry den Hartog, Herman van Bergeijk, Ive Stevenheydens, JaapJan Berg, Janno Martens, Janny Vinken, Joeri Pruys, Jules Schoonman, Jurjen Zeinstra, Lena Knappers, Lucas Verweij, Luce Beeckmans, Luuk Boelens, Maarten Liefooghe, Maartje ter Veen, Magdalena Milosz, Margit Schuster, Martine Bakker, Melanie van der Hoorn, Michiel Huijben, Mieke Dings, Mieke Gerritzen, Nadine Nievergeld, Paul van den Bergh, Pauline van Roosmalen, Philomene van Vliet, Pieter Hoexum, Remco Daalder, Robert-Jan de Kort, Saskia Naafs, Simon Franke, Sophia Holst, Sven Sremke, Teis De Greve, Thomas Rasker, Tijs van den Boomen, Ton Verstegen, Vincent Kompier, Violette Schönberger, Vjera Sleutel, Wies Sanders, Willemien van Duijn.

Vertalers en Engelstalige redacteuren: Billy Nolan en D’Laine Camp

Website ontwerp en identiteit: Martijn Rietveld en Ties Alfrink

Technische ontwikkeling en beheer: Daan Vos de Wael

Speciale dank aan onze partners:

Bouwen met Staal, Wisselingh en Toorens, ELLBRU, Nai Booksellers, Archiprix International, AFFR, Talks about Architecture, en Designplatform Rotterdam

en de 2019 adverteerders: Academie van Bouwkunst Amsterdam, AIR, Architectenregister, ArtEZ, gemeente Deventer, Het Nieuwe Instituur, en het TIAFF.

Prettige feestdagen en tot in het nieuwe jaar.

Liefs van het Archined team Marina van den Bergen, Paoletta Holst en Machteld Solinger, en groeten van het Archined bestuur Han van den Born, Anne Hoogewoning, Peter Jansen, Aura Luz Melis, Bianca Seekles en Dirk Sijmons.