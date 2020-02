Podcast hier, podcast daar…

.. podcasts gebruik je overal, zou je denken. Toch niet, (on demand) radio en podcasts luister je vooral in de auto (ogen op de weg, oren op een andere wereld), of in de trein. Daarom nu: de eerste Urban Podcast Guide. | Update 08.02.2020

Still uit The Conversation (1974, Francis Ford Coppola)

Podcasts bestaan al sinds 2004 (Adam Curry, anyone?) maar het ging eigenlijk pas na 2013 viraal als de binge-luister-variant van Netflix. Met name onopgeloste moorden die door onderzoeksjournalisten worden heropend scoren hoog als verslavend luisterverhaal. Maar in tegenstelling tot Netflix of YouTube, zijn podcasts ergerlijk ongeorganiseerd. Je kunt alle podcasts op hun eigen website beluisteren, maar het is afhankelijk van je podcast-speler of je het kunt toevoegen aan je abonnementen of afspeellijsten. Geen platform, geen uniforme afspeelstandaard en het zoeken naar audio via Google is nog steeds niet goed mogelijk. Het samenstellen van een afspeellijst van favoriete podcasts is tot dan toe feitelijk alleen mogelijk als een lijst met links (bij deze dus), maar die is vervolgens weer onhanteerbaar in de auto, de favoriete luisterplek voor podcasts.

Dus daarom hier -tada- de eerste Urban Podcast Guide, het absoluut subjectieve overzicht van stads-podcasts dat zo nu en dan zal worden bijgewerkt en uitgebreid.

Update 13/2/2020: De podcasts zijn bijgewerkt, in alfabetische volgorde gezet en voorzien van algemene informatie over de lengte, aantal afleveringen en thema.

99% Invisible van Roman Mars is waarschijnlijk de door ontwerpers meest beluisterde Amerikaanse podcast. Het gaat van architectuur, stadsplanning en infrastructuur naar grafisch, geluid en productdesign en bijzonder: onafhankelijk.

Aantal afleveringen: > 150.

Lengte: 35 -60 minuten.

Thema: architectuur, steden, mobiliteit

Recente leuke aflevering: Audio Guide to the Imperfections of a Perfect Masterpiece Een audiotour door het Guggenheim museum, dat echter ook prima te beluisteren is zonder in het g gebouw te zijn.

About building + cities is een Engelse podcast over tja, gebouwen en steden, maar dan de geschiedenis ervan. Zo gaat het in Bigness over Rem Koolhaas maar dan wel Koolhaas in de jaren 80.

Aantal afleveringen: > 60.

Lengte: ca 1 uur en 20 minuten.

Thema: architectuurgeschiedenis

Recente leuke aflevering: Deel 1 van 3 over Tarkovsky en de fascinatie van architecten voor deze filmmaker.

Architecture City is de Rotterdamse podcast van Teun van den Ende, Catja Edens en Jorn Konijn. Het heeft tot nu toe zeven radio-afleveringen van ongeveer een uur gemaakt over stad en architectuur. Het zijn gesprekken en interviews over een specifiek onderwerp, afgewisseld met muziek.

Aantal afleveringen: 6

Lengte: ca 1 uur

Thema: de stad en architectuurgeschiedenis

Failed Architecture is een Engelstalige podcast met als ondertitel ‘Architecture and the Real World. Afleveringen behandelen thema’s die passen bij de toon en sfeer van de website. De podcasts zijn 1 uurs-gesprekken.

Aantal afleveringen: 11

Lengte: 60 minuten

Thema: Architectuur en moraal.

The Funambulist is het Engelstalige, internationale en Parijse magazine dat de politiek van de ruimte(lijke ordening) bespreekt. Dat zijn hedendaagse politieke hangijzers zoals veiligheid, discriminatie, gender, gentrification etc, maar vaak ook in historische studies. Het is zowel een digitaal als fysiek magazine en online is er inmiddels een podcast aan toegevoegd.

Met dank aan Sophia Holst voor deze tip.

Aantal afleveringen: 155

Lengte: 40 minuten, variërend

Thema: stadspolitiek

Recente leuke aflevering: interview met Eyal Weizman van Forensic Architecture over de Gazastrook.

Een podcast van Jessica Myers: Here there be Dragons. Myers is een New Yorkse stadsplanner, die de sociale structuren in New York en Parijs onderzoekt. Omdat ze mapping met audio combineert is ze te zien als een nieuwe Kevin Lynch. De website heeft alle links naar de gebruikte referenties.

Aantal afleveringen: 14

Lengte: 15 minuten.

Thema: steden, stadssociologie

NPO Podcasts. De publieke omroepen bieden diverse on demand radioprogramma’s aan waar zo nu en dan architectuur-achtige zaken aan de orde komen, zoals Radiodoc, Nooit meer Slapen of OVT Het spoor terug.

Aantal afleveringen: >200

Lengte: van enkele minuten tot 1 uur

Thema: cultuur, waaronder af en toe architectuur

Leuke afleveringen zijn bv.

Architectuur door andere ogen, over hoe een blinde fotograaf de wereld beleeft,

De derde kerk van Steenderen, de ik-heb-schijt-aan-iedereen-vrieshal van Aviko in het dorp,

Het spoor terug met de apenrotsen of utopieën,

Interview met Charlie Koolhaas.

De podcast Ongesigneerd gaat over de ontwerpen van alledaagse objecten (fietspad, urinoir, maar ook het parlement en de dierentuin).

Aantal afleveringen: 23

Lengte: 15 minuten

Thema: ontwerpen

De Nederlandstalige podcast Platte Grond gaat over publicatie over en verdieping van architectuur en wetenschap. Makers zijn René van Es, Babette Rijkhoff, Mariëtte Heres, Nienke de la Rive Box en Michiel van Poelgeest.

Aantal afleveringen: 8

Lengte: 30 minuten

Thema: projectevaluaties

Register Architecture & Landscape is de podcast van de Kingston School of Art in London en bevat 1-uur lange diepgaande interviews met bekende en minder bekende architecten, zowel uit Engeland als internationaal.

De podcasts zijn hier te vinden. Met dank aan Berte Daan voor deze tip!

Aantal afleveringen: >30

Lengte: 40-70 minuten

Thema: interviews met architecten

Leuke recente aflevering: interview met Alvaro Siza

Het Britse tijdschrift Monocle heeft een Podcast The Urbanist met daarin een speciaal onderdeel Tall Stories (5 minuten over een specifiek project) en normale thematische afleveringen van 30 minuten over bv. stadsnatuur, shared mobility, privacy, noem het maar op. By far de meest frequente podcaster.

Aantal afleveringen: >400

Lengte: 30 minuten

Thema: Stadsontwikkeling

Leuke recente aflevering: How should cities handle a crisis?

There Goes the Neighborhood is een binge-waardige serie van WNYCStudios, de publieke radio in New York. Seizoen 1 ging over gentrification in Brooklyn, seizoen 2 over Los Angeles. Iedere aflevering behandelt een ander aspect van gentrification en je luistert zowel naar de plannenmakers als naar (vooral) de bewoners.

Aantal afleveringen: >20

Lengte: 30 minuten

Thema: Gentrificatie

Windoog van Sereh Mandia en Elsbeth Ronner. Ieder gebouw vertelt een verhaal. Een architectonisch manifest, een gestrande droom, een uitkomst van een toevallige samenloop van omstandigheden. In gesprek met opdrachtgevers, gebruikers en ontwerpers gaat Windoog op zoek naar de feiten en ficties die besloten liggen in de hedendaagse architectuur.

Aantal afleveringen: 4

Lengte: 30 minuten

Thema: verhalen achter bijzondere gebouwen

ArchiNed heeft zich het afgelopen jaar verdiept in het maken van podcasts als alternatief voor het schrijven van artikelen. Het heeft enkele test-podcasts gemaakt en een interessante evaluatie. Mocht je zelf eens aan de slag willen, de super-handige en interessante handleiding van de ArchiNed redactie staat online.

En de disclaimer: er zijn talloze podcasts, met name in de Verenigde Staten, de meeste daarvan missen in dit rijtje. Borrelpraat-podcasts (mensen die aan een tafel zitten en gezellig met elkaar babbelen terwijl de microfoon open staat) zijn bewust weggelaten. Maar misschien mist een goede podcast, mail die naar de redactie, dan wordt deze toegevoegd aan de lijst. Ook andere podcast-tips zijn van harte welkom!