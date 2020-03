Filmtips: de andere kijk

Deze week twee passende filmtips die een andere kijk op de wereld geven. Beide films gaan over perceptie en storytelling tijdens een gedwongen isolement: naar buiten en naar binnen.

Still uit Rear Window

Rear Window (te huur vanaf €3,99) is de Hitchcock klassieker die iedereen gezien heeft, moet hebben gezien, en nog een keer moet zien. Gemaakt in 1954 heeft de film niets ingeboet aan spanning; het blijft een mooie studie naar voyeurisme en sociologische observaties. Fotograaf Jeff (James Stewart) is aan huis gekluisterd vanwege een gebroken been en uit verveling bespiedt hij met zijn telelens het leven van zijn buren. Totdat hij meent dat er iets vreemds is gebeurd met de buurvrouw.

Waarom nu bekijken?

We zijn allemaal een beetje de voyeur Jeff en allemaal een beetje de bespiede ‘Miss Torso’ geworden. Jeff weet met zijn vriendin een spannend verhaal te maken van alledaags gedrag dat misschien toch niet zo alledaags blijkt te zijn. Nu we allemaal wat langer op afstand naar mensen kunnen kijken, onthoud dan: the devil is in the details.

The Wolfpack (Crystal Moselle 2015, te huur vanaf €1,99) is de tegenpool van Rear Window. De documentaire volgt zes broers ‘The Wolfpack’. Hun excentrieke vader houdt uit angst voor de buitenwereld zijn zoons en een dochter permanent thuis, een klein sociale huurappartement. De kinderen worden thuis onderwezen door hun moeder, komen een keer per jaar buiten, en amuseren zich verder met het bekijken van hun 2000 (!) videobanden. Van hun favoriete films maken ze zelf remakes, met behulp van huis-tuin-en-keukenspullen.

Waarom nu bekijken?

Als je 2000 videobanden veel vindt, besef dan dat alleen Netflix al meer dan 3700 titels aanbiedt. The Wolfpack is niet zo bijzonder omdat ze een starende blik op de tv richten als ontsnapping van hun realiteit, wat het bijzonder maakt is dat ze die blik aanwenden voor het maken van aandoenlijke remakes van de films. Het is deze radicale productieve creativiteit, met veel aandacht voor details, die hun leven zin geeft en uiteindelijk ook de ontsnapping is uit hun onvrijwillige gevangenschap.

Drie toffe filmplatforms

Momenteel wordt veel filmmateriaal online aangeboden, al dan niet gratis. Het is dan handig om vooraf zelf selectiecriteria te bedenken, of te kiezen voor gecureerde platforms zodat je niet door al het snijafval hoeft te grabbelen dat sommige platforms schaamteloos online gooien. Op de volgende drie platforms wordt door redacteuren of andere inleiders uiteengezet waarom de desbetreffende film gezien moet worden en is er een link naar een kritische recensie.

Cinetree.nl met 17 gratis films deze maand (onder meer The Florida Project) en andere films (waaronder Parasite, The Wolfpack) met serieuze korting. Account aanmaken vereist.

Eyelet.com heeft aandacht voor de onafhankelijke filmmakers en maakt slimme relaties met filmreviewers, zoals de Filmkrant. Kijk je via de Filmkrant naar een online film, dan steun je hen ook. Onder meer Still Life kun je zo online bekijken. De eerste film is gratis (je krijgt 200 credits als je een account aanmaakt, goed voor €3,50 of 1 film.)

Mubi.com is het oudste platform en biedt nu voor 1 euro drie maanden kijkgenot. Er zijn 30 films te zien en iedere dag komt en gaat er een klassieke film. Ascenseur pour l’échafaud is tot 30 maart te zien.

NB: al deze getipte films zijn serieuze must-sees voor ontwerpers.