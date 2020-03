‘Make no mistake, the planet is going to hell in a hand basket.’ In memoriam Michael Sorkin

‘Make no mistake’ was de openingszin van de lezing die architectuurcriticus Michael Sorkin gaf in 2012 tijdens het congres The Next Step in Rotterdam. Michael Sorkin (1948) overleed op 26 maart 2020. Bij wijze van een in memoriam, drie links naar Archined artikelen.

Michael Sorkin in 2012

Een ingekorte registratie door ArchiTV van de lezing die Michael Sorkin gaf tijdens het congres The Next Step, building blocks for a sustainable city in Rotterdam in 2012.

Schrijven als een daad van verzet, de recensie die Thomas Wensing in 2011 schreef over het boek All over the Map – Writings on Buildings and Cities van Sorkin. “All over the Map – Writing on Building and Cities staat in het teken van zijn fascinatie voor het spanningsveld tussen ‘grassroots’ activisme en de geïnstitutionaliseerde macht waarbinnen gebouwen en steden ontstaan.”

Twenty Minutes in Manhattan, de recensie van Thomas Wensing uit 2009 over het gelijknamige boek van Sorkin. “Twenty Minutes in Manhattan, zijn laatste boek, is een waar genoegen om te lezen en raakt en passant meer en diepere kwesties dan de bescheiden titel doet vermoeden.”