25 jaar Archined in beeld

Op 4 september 1996 publiceert de redactie van Archined haar eerste artikel, inmiddels zijn we ruim 6100 items en 25 jaar verder. Voor de nostalgici en voor hen die nog niet geboren waren, een aantal foto’s uit het Archined familiealbum.

Het allereerste artikel valt samen met de officiële opening van de Erasmusbrug in Rotterdam. Het is een tekst(je) met weinig afbeeldingen en met heel veel links omdat het direct kunnen doorklikken naar andere websites voor meer informatie toch wel echt een van de grootste verdiensten is van het internet – vonden we toen.

De eerste maanden is proefdraaien; om de website te vullen met informatie, het vinden van de juiste termen voor de menubalk, én om basic HTLM onder de knie te krijgen.

ontwerp website en logo Fred Inklaar

ArchiNed begin 1997, gevuld en gemaakt door Just Schimmelpenninck, Kees Gajentaan, Marina van den Bergen, Piet Vollaard en Robert Winkel.

Vanaf de start is het publiceren van artikelen het hoofddoel.

In een tijd waarin de zoekmachines nog niet zo ontwikkeld zijn dat ze ook beelden tonen, is er behoefte aan een ‘wie-is-wie’, aan gezichten bij de namen. Archined Society wordt geboren. (Maar misschien was Society wel gewoon een goed excuus om naar veel architectenfeestjes te gaan om te kletsen en te drinken, en dan te denken dat je echt heel hard aan het werken was.)

Naast het publiceren van belangrijk en iets minder belangrijk nieuws, wil ArchiNed vooral een portal zijn, een soort startpagina voor alles wat te maken heeft met architectuur in Nederland. Er worden lijsten met links naar websites van architectenbureaus en organisaties bijgehouden – ook zoeken is met zoekmachines behelpen – en er komt een vacaturebank die er tot 2002 tamelijk basic uitziet en functioneert.

4-9-1997. Hoofdredacteur Piet Vollaard snijdt de verjaardagstaart aan.

De homepage en een nieuwspagina in 2001

In 2002 ondergaat de website een grote technische transformatie, van zelf ingevoerde HTML naar een content management systeem. De achtergrondkleur van de artikelen zou van rood naar wit gaan. De hoofdredacteur vindt dit toch wat saai. Uiteindelijk vormt een gescande achterkant van een stukje projecttapijt de achtergrond.

ontwerp Taco Zwaanswijk

4-9-2006. Jubileumtaart.

Het was intern even een dingetje, maar na 13 jaar wordt er afscheid genomen van de zwarte homepage.

ontwerp Studio Rogério Lira

En kunnen ArchiNed-leden zelf projecten publiceren, die ook nog eens via een database ontsloten waren!

4-9-2011. ArchiNed bestaat 15 jaar, gebak van de Hema in plaats van taart. De economische crisis raakt de Nederlandse architectuursector hard.

Op 27 november 2013 wordt ArchiNed bv omgezet naar stichting Archined.

De website is technisch op. Bijna alle content wordt gemigreerd naar een nieuw cms-systeem – de Society-pagina’s overleven de verhuizing om technische redenen niet, de website wordt opnieuw vormgegeven, en daarna met een zekere regelmaat aangepast – omdat het kan.

ontwerp Pony Design Club

4-9-2016. 20 jaar Archined

De homepage in 2019. Slapeloze nachten: roze achtergrond, gele achtergrond, of toch maar blauw, of grijs?

4-9-2021. Archined 25 jaar.

In plaats van terug te kijken, richten we onze blik naar de toekomst met het langlopende multi-project The Persistence of Questioning. Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer, waarmee we de vakwereld willen verleiden uit hun bubbels te komen en zich reflectief uit te spreken over de richting die de architectuur in de (nabije) toekomst zou moeten opgaan. Wat betekent het om architect te zijn? Kan je ethisch verantwoord ontwerpen? Wat is architectuur? Wat is het nut van architectuurcultuur? Sommige vragen zijn niet eenduidig te beantwoorden, maar daarom niet minder belangrijk om te stellen.