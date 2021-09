The Persistence of Questioning Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer.

In het kader van het project The Persistence of Questioning creëerde beeldend kunstenaar en fotograaf Filip Dujardin een fotocollage waarin de ambigue situatie van de huidige tijd wordt verbeeld: zekerheden desintegreren, architectuur wordt steeds nadrukkelijker een commodity. Kan een nieuwe omgang met elementaire architectonische vormen en typologieën de toekomst van de architectuur vormen?

frameWORKframe / © Filip Dujardin, 2021

De basis van frameWORKframe, 2021 betreft een frame van metalen rekken die in een demontage/afbraak fase zitten. Het is een metafoor voor oude denkbeelden in de architectuur versus nieuwe oplossingen die bedacht moeten worden voor de toekomstige uitdagingen van het vakgebied. Het oude frame staat er nog, maar is aan het desintegreren. De structuur staat open voor een nieuwe invulling met een andere logica. Deze ambigue situatie verbeeldt de transitie waarin onze wereld zich momenteel bevindt zowel op ecologisch, economisch, sociaal ethisch en ook op architecturaal vlak. De verschillende elementen die in het frame zijn geplaatst tonen zowel de materialen van een door de markt gedomineerde bouwwereld als de meest elementaire architectonische vormen en typologieën die nog altijd niet aan ontwerpkracht hebben ingeboet. Samen vormen zij de bouwstenen voor de toekomstige architectuur. Het herschikken van huidige grondstoffen, materialen en productieprocessen, en het opnieuw omgaan met onze historische bagage zal de architectuur in de toekomst richting geven.