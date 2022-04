Kijk- en luistertips van april

Deze aprilmaand hebben we kijk- en luistertips met vrees en hoop. Serieus en somber over maatschappelijke ontwikkelingen, maar hoopvol als het gaat over hoe je als ontwerper kunt bijdragen aan een oplossing.

Floris Alkemade bij NPO1

Radio: Floris en Fulco over Kharkiv (npo radio 1, 2022)



Floris Alkemade krijgt in november de Rotterdam-Maaskantprijs uitgereikt ‘als ‘spirituele leidsman’ die het maatschappelijk engagement bij zijn vakgenoten aanwakkert en de architectengemeenschap weer in contact brengt met de samenleving’, aldus de jury. Ook in dit recente interview in Langs de lijn en omstreken komt dit goed tot uitdrukking en spreekt hij onder andere al over het nadenken over de wederopbouw van de Oekraïense stad Kharkiv. Hij is daartoe uitgenodigd door de Nederlandse architect Fulco Treffers die daar hoofd van de architectuurschool is. Bij Bureau Buitenland spreekt Fulco eerst nog over het dagelijks verlies en de vernietiging van de steden en haar monumenten.

Documentaire: What it takes to make a home (CCA, 2019)



Het Canadese CCA heeft inmiddels twee van een geplande serie van drie korte films uitgebracht over de veranderingen in het wonen als gevolg van recente maatschappelijke ontwikkelingen. In de eerste film What it takes to make a home volgen we het gesprek tussen de architecten Michael Maltzan (Los Angeles) en Alexander Hagner (Vienna) over of en hoe de woekerende dakloosheid in beide steden aangepakt kan worden. De imposante schrijnende beelden van straten vol tenten en bewoonde auto’s in Los Angeles doen je de moed in de schoenen zakken. Maar we vestigen de hoop op enkele unieke projecten die maatschappelijk èn architectonisch relevant zijn, zoals die van Skidrow Housing Trust.

Serie: The House (Netflix, 2022)



Tot slot een surrealistische animatie op Netflix, waarin drie korte verhalen over een woning veel associaties over de huidige woningmarkt maakt. The House is bijzonder mooi geanimeerd met prachtige viltpopjes van het Belgische duo Marc&Emma (deel 1) en twee andere bijzondere stop motion animatoren (deel 2 en 3). De woning wordt in drie tijdperken getoond en iedere bewoner / eigenaar ervan heeft een specifieke – zij het altijd moeizame – verhouding tot het huis.

Het eerste deel kun je zien als een aanklacht tegen eigenaren die de (waarde van de) woning in de schoot geworpen krijgen en gevangen zitten in hun materialistisch gewin. Het tweede deel is de wraak op de woningflipper (zie Half Holland dakloos) en in deel drie zien we de energieverspilling van een zinloze woningrenovatie.

Maar je kunt het natuurlijk ook gewoon als drie bizarre verhaaltjes zien.

