Stop waar je mee bezig bent en luister naar de podcast Wat is architectuur?

The Persistence of Questioning Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer.

Is architectuur nog de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving waarin de mens centraal staat, of is het meer? Ziega van den Berk en Umut Türkmen vertellen over hun afstudeerproces en -project, en het belang om verder te kijken dan de traditionele afbakening van het vakgebied. Dirk van den Heuvel (associate professor TUDelft) ziet projecten en praktijken van studenten en architecten steeds diverser en inclusiever worden.

Voor de podcast die De Kostgangers in opdracht van Archined maakte in het kader van het project The Persistence of Questioning. Kritische reflecties voor de toekomst, spreekt Geert van de Wetering met Ziega van den Berk. Zij heeft met haar afstudeerwerk Het Doggersland, de kraamkamer van de Noordzee (Academie van Bouwkunst Amsterdam) een natuurinclusief ontwerp gemaakt voor een windmolenpark op de Noordzee. Ze wilde met haar project onderzoeken hoe windmolenparken positief kunnen bijdragen aan het ecosysteem in plaats van alleen maar schade aanrichten. Echter, na het winnen van de Archiprix 2021 drong het besef door dat onze behoefte aan windmolens ook zo zijn keerzijde heeft.

Umut Türkmen heeft voor zijn afstudeerproject Manuscript: free zones above moneyland (Rotterdamse Academie van Bouwkunst) zich ondergedompeld in de internationale financiële microkosmos van de Amsterdamse Zuidas. Hij verbleef daarvoor in het Het Atrium, een gebouw als kleine stad op zichzelf, met winnaars en verliezers. Advocaten en flitshandelaars verdienen hier miljoenen, terwijl het complex draaiende wordt gehouden door mensen met een minimumloon. Voor deze laatste mensen ontwierp hij een dystopisch wooncomplex.

Dirk van den Heuvel bespeurt een algehele verbreding van het vak die werd ingezet na de economische crisis van 2008, toen architecten op zoek moesten naar nieuwe verdienmodellen en opdrachtgevers. Hij heeft veel respect voor de diversiteit van de projecten en het diepgravende onderzoek dat wordt gedaan door de bouwkunde studenten, maar merkt ook op dat de broodnodige reflectie op de ontwerpopgave vaak nog ontbreekt.

