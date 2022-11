Kijk naar Het Nieuwe Soestdijk en verse podcasts

Deze maand aandacht voor de must-see documentaire Het Nieuwe Soestdijk en verse podcasts. Plus: de podcastlijst heeft een stevige update gehad.

Still uit de documentaire Het Nieuwe Soestdijk

Documentaire: Het Nieuwe Soestdijk (2022 Frans Bromet EO, 91 min.)

Frans Bromet werd onsterfelijk met de serie Buren waarin hij de kwelling én de absurditeit van burenruzies op zijn kenmerkende droge wijze wist bloot te leggen. Heel Holland smulde, maar na 10 jaar was het wel welletjes. Nu, 20 jaar verder, is er de documentaire Het Nieuwe Soestdijk: een soort super bonusaflevering van de serie Buren.

De titel ‘Het nieuwe Soestdijk’ is een knipoog naar de sublieme documentaire Het Nieuwe Rijksmuseum van Oeke Hoogendijk, waarin de strijd voor de fietsverbinding dwars door het museum een glansrijke hoofdrol speelde. Een verschil tussen Soestdijk en het Rijksmuseum is dat het paleis in waardevol bos- en natuurgebied ligt. Een overeenkomst is dat het gelegen is te midden even mondige en rijke buren.

En ook bij Soestdijk is er sprake van een abominabel slechte ‘afstemming’ tussen rijk, provincie en gemeente, met als extra complicatie: het paleis is verkocht aan een projectontwikkelaar. Ieder mens zal snappen dat ergens het geld vandaan moet komen om dat paleis te restaureren, maar bij de verkoop gold: de hoogste bieder wint. Kleine spoiler: een projectontwikkelaar zoekt de oplossing in vastgoedontwikkeling. Dûh. Let the fight begin.

Adriaan Geuze heeft voor de gelegenheid zijn jagersjas aangetrokken om de rol van landschaps-stalmeester te spelen. Geuze heeft zijn sporen nagelaten als stedelijk ontwerper, maar hou die man alsjeblieft weg bij echte bomen en spaarzame natuur. Nu moet Hollandse innovatie het paleis gaan redden; een belegen marketingslogan voor een plat financieringsmodel met sponsoren en bouwwinsten, waar de renovatie van het paleis de voorgehangen culturele worst speelt. Dat doorziet iedereen. Dat zou je denken.

Persoonlijk zie ik liever dat het paleis en alles wat daarbij heurt achter de rododendrons wordt gesodemieterd, als ultieme terugwerping aan de natuur en het volk. En gewoon kijken wat ervan overblijft.

Maar hoe dan ook, dit genoeglijk verhaal verdient minstens, zoals Het Nieuwe Rijksmuseum, een tweede aflevering.

Bekijk Het Nieuwe Soestdijk hier.

Logo van de podcast Nieuw uit Nood

Zowel in Nederland als in België is het tijd voor podcastawards. Podcastawards zijn als kattenshows: er zijn zoveel categorieën dat iedereen een prijs krijgt want anders is het zo zielig. Iedereen doet het immers uit liefde, verdient er niks mee en is toch veel tijd kwijt. Ik heb het hier over zowel de makers als de luisteraars. Je kunt nog tot 25 oktober (België) en 6 november (Nederland) stemmen op de beste podcast van 2022.

Ter gelegenheid daarvan hebben we de lijst met podcast-series voor ontwerpers een grondig update gegeven. Nee, niemand staat bij de genomineerden, architectuur is hors categorie. Twee recente losse podcasts verdienen apart de aandacht.

Podcast: Nieuw uit Nood (2022 Platform Gras, 2* 22 min.)

Bewoners van het door aardbevingen geteisterde Overschild krijgen een nieuwe woning omdat hun oude woning onbewoonbaar is geworden. De podcast besteedt aandacht aan de sociale aspecten van het ontwerpproces en introduceert het architectencollectief De Toeverlaat / DAAD Architecten die zich inzetten voor ondersteuning van getroffenen. Verwacht geen technische verhalen over hoe je aardbevingsbestendig bouwt (dat had ik eerlijk gezegd wel verwacht), maar meer hoe je nieuw bouwt voor mensen die eigenlijk niets nieuws wensen.

Luister deel 1 hier

En deel 2 hier

Installatiefoto van de maquette in de tentoonstelling ‘While Awaiting An Unknown Future’ 2022 / Framer Framed, Amsterdam / Foto: © Maarten Nauw, Framer Framed

Podcast: Maquette zonder verblijfsvergunning (2022 Mina Etemad, NPO 36 min.)

Asielzoeker Karen Gregazarian bouwde tijdens zijn verblijf in AZC Markelo het hele opvangcentrum na als maquette. Gewoon als tijdverdrijf en uitsluitend met gebruikmaking van lokaal afval. Even later werd het centrum gesloten en zo is de maquette nu al 10 jaar lang een verweesde maquette en herinnering. In hoeverre is dit cultureel erfgoed, is de vraag die in de podcast wordt gesteld. Hoe dan ook is het een aandoenlijk object en is de maquette vanaf 3 november te zien bij Framer Framed in Amsterdam.

Luister naar de podcast hier.