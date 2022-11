Tra Città E Fiume – Archiprix 2022

Puck ten Hoope gebruikt lessen uit het werk van architect Giuseppe Poggi als gereedschap om in Florence twee buurten aan weerszijden van de rivier Arno op subtiele wijze met elkaar en het water te verbinden.

Before the turn of the century, the river Arno was widely utilized for labour and leisure. In the last century however, roads and industrialization created a man-made distance between city and river.

Kan je je onderwerpkeuze kort toelichten?

Het verbeteren van de relatie tussen rivier en stad in Florence. Door het onderzoeken van verschillende routes door de stad ontstaat een nieuwe route. Subtiele, bij de tijd passende interventies worden chirurgisch uitgevoerd om men van het drukke stadscentrum langs rivier te leiden.

Overview of the project. The interventions are in color.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit (kort) toelichten?

Mijn inspiratiebronnen zijn Giuseppe Poggi en Joze Plecnik. Mijn onderzoek is ingesteld op hun stedelijke interventies in de binnensteden van Florence en Ljubljana. Poggi maakte grootse boulevards en Plecnik subtiele ingrepen.

New public baths and a pedestrian bridge grace the river

Benoem en beschrijf (kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject.

Het sleutelmoment in mijn afstuderen kenmerkt zich na de eerste periode. In deze periode heb ik een ontwerp gemaakt dat nog redelijk ouderwets aan deed, in uiterlijk en in de ernst van de interventies in de oude stad. Na deze eerste ontwerpperiode brak de tweede aan, waarin ik alles heb gemoderniseerd en op een gegeven moment precies doorkreeg wat ik nou eigenlijk wilde.

Projecttekst

A 150 years ago, the architect Giuseppe Poggi transformed the face of Florence into a modern capital. By examining his interventions, a rather humane conclusion was drawn: his projects needed to not only benefit themselves, but also the people from the neighborhood and the city. This selfless approach was adopted and takes central stage in this project.

Florence

Abroad

Recently, European capitals like Ljubljana saw potential in reviving life along the riverbank too and renovated the area along the river. A similar atmosphere seems opportune for the Florentine riverbank.

Neighborhood

On either side of the river are the neighborhoods of Santa Croce and San Niccolò. Santa Croce is characterized by a very tight-knit fabric, while San Niccolò is characterized by parks. A new bridge offers a balance between both.

Building

To create a journey that guides locals and tourists out of the city center and into the open air, carefully chosen interventions were done in both neighborhoods. These new buildings mirror their own surroundings.

To create a journey that guides locals and tourists out of the city center and into the open air, interventions were done in both neighborhoods.

Naam

Puck ten Hoope

e-mail

begin afstuderen

september 2020

afgestudeerd

juni 2021

Wat doe je nu?

Ik ben nu junior architect bij Team V architectuur in Amsterdam.

Wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken?

Meer ervaring krijgen in de echte bouwwereld, waarin ik vooral wil werken aan grote gebouwen in de grote stad.