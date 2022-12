De aftiteling van 2022 en een goed voornemen voor 2023

De eindejaarsfoto van Isabelle Pateer, een korte terugblik op 2022, een goed voornemen voor 2023, en de aftiteling voor dit jaar.

Wilmarsdonk, een 12e eeuws dorp vlakbij de Antwerpse haven, werd in 1965 opgeofferd voor de aanleg van een logistieke containerzone voor de haven van Antwerpen. Alleen de gotische toren van de Sint-Laurentiuskerk bleef bewaard en vormt vandaag als surreëel element in het landschap een eenzame referentie naar het verdwenen dorp. Dit actuele beeld van de logistieke havenzone maakt deel uit van het langlopende fotoproject Unsettled. Met deze reeks focust Pateer op de ingrijpende transities in het uitbreidingsgebied van de Antwerpse haven, dat door globalisering en de daarmee gepaard gaande explosieve groei van containertransport de afgelopen decennia veel is veranderd. Unsettled documenteert de lokale gevolgen van globalisatie en hoe politieke, economische en ecologische factoren een gebied en bijbehorende gemeenschappen en landschappen herdefiniëren. Isabelle Pateer – www.unsettled.eu

2022: de inval en aanvallen van Rusland op Oekraïne, de covid-pandemie, de publicatie van het zesde rapport door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) waarin – niet voor de eerste keer – wordt aangetoond dat de door mensgedreven klimaatverandering overal ter wereld leidt tot onontkoombare extremen en onomkeerbare verwoestingen en uitroeiingen. Het zijn geen vrolijk stemmende gebeurtenissen. Indirect maken ze een groot aantal maatschappelijke vraagstukken meer zichtbaar dan voorheen, opgaven die bijna allemaal letterlijk en figuurlijk verbonden zijn met ruimtelijke vraagstukken. Specifiek in Nederland speelden (spelen) de vraagstukken rondom stikstofuitstoot en volkshuisvesting, als we ons beperken tot enkele grote ruimtelijke vraagstukken. Het resoneerde allemaal in artikelen die we het afgelopen jaar publiceerden. En ontwerpers zouden geen ontwerpers zijn als ze niet alleen reflecteerden op deze vraagstukken, maar ook met oplossingsrichtingen zouden komen. Denk aan artikelen als: Manifest voor een biosferische ethiek. Einde aan de onverschilligheid van Markus Appenzeller en Thijs van Spaandonk, Nederland worstelt met zijn agrarische verleden terwijl de toekomst voor ons ligt van Dirk Sijmons, Build Ukraine back together – A call for exchange and creating networks van Hedwig van der Linden en Oleksandra Tkachenko, “Het getal van een miljoen woningen is een onzinnig getal” dat Floris Alkemade schreef als inzending voor Ministerie van Maak, De Noordzee heeft een stem en de ontwerper kan haar mondig maken van Daan de Jong en De rol van ontwerper in het vluchtelingenvraagstuk geschreven door Anneloes de Koff. Om enkele van de ruim negentig artikelen te noemen die we dit jaar publiceerden.

2022 was ook het jaar waarin we besloten dat het project The Persistence of Questioning Kritische reflecties voor de toekomst, over architectuur en meer een vervolg gaat krijgen. Formeel werd het afgesloten met het, al zeggen we het zelf, super inspirerende slotevent The Hearing – Architecture & Ethics. Kritische pleidooien voor de toekomst. Een event dat we samen organiseerden met The Department (Theo Deutinger en Christopher Clarkson), en met medewerking van HNI en Air. Hoe het vervolg van The Persistence of Questioning eruit zal komen te zien, is iets waar we de komende maand op gaan broeden.

We claimen dat Archined een kweekvijver is voor schrijftalenten. Met gepaste trots, in 2022 debuteerden op Archined: Lola Elisa Căuneac, Nathalie Casteels, Samuel Hartman, Kim Kool en Willemijn van Manen, Marinda Verschoor, en Willie Vogel.

Het Architectuur Filmfestival Rotterdam was wederom zeer genereus en liet ons twee speelfilms cureren voor haar 2022 festival. De keuze viel op de komische speelfilm Mon Oncle van Jacques Tati uit 1958, ingeleid door Floris Paalman, en de Noorse dystopie Den brysomme mannen van Jens Lien uit 2006, waarvoor Miruna Dunu de inleiding verzorgde. De kaartjes voor beide films waren nagenoeg uitverkocht.

Ons voornemen voor 2023 – en voor alle jaren die volgen: zonder concessies hoogwaardige, onafhankelijke kritische journalistiek over de ruimtelijke ontwerpvakken stimuleren en publiceren, om zo de vakgemeenschap te blijven uitdagen om met elkaar en met anderen in gesprek te gaan en te blijven, en zich ook nu en dan ferm uit te spreken.

De aftiteling van editie 2022

Archined 2022 werd gemaakt door onze correspondenten: Alessandra Covini, Alice Haddad, Anneloes de Koff, Auke van der Woud, Beitske Boonstra, Colin Keays, Daan de Jong, David ter Arvest, Dirk Sijmons, Floris Alkemade, Gideon Boie, Giovanni Bellotti, Hans Teerds, Harry den Hartog, Hedwig van der Linden , Jan David Hanrath, Joyce Sternheim, Jules Schoonman, Ken De Cooman, Kim Kool, Lara Schrijver, Laure Denis, Laure Denis, Laurens Bekemans, Leo Oorschot, Lindy Kuit, Lola Elisa Căuneac, Maarten Gielen, Maarten Hajer, Marinda Verschoor, Markus Appenzeller, Martine Bakker, Matteo Kuijpers, Mechthild Stuhlmacher, Merten Nefs, Minke Mulder, Nathalie Casteels, Oleksandra Tkachenko, Otakar Macel, Peter Pelzer, Pieter Hoexum, Rob Bruijnzeels, Rob Ritzen, Robert-Jan de Kort, Samuel Hartman, San Dino Archilla, Sereh Mandias, Sergio M. Figueiredo, Sophie Czich, Sven Jansen, Thijs van Spaandonk, Thomas Rasker, Tom Schoonjans, Wies Sanders, Willemijn van Manen, Willie Vogel, Geert van de Wetering (podcasts), Xander Vermeulen Windsant

Vertaler Nl>Eng en Engelstalige redacteur: Billy Nolan

Vertaler Eng>Nl: D’Laine Camp en Maria van Tol

Website ontwerp: Martijn Rietveld

Beheer: Marc de Bruijn / Puntpixel

Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren hebben we de steun van de vakgemeenschap nodig. Archined wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van onze Archined-leden: AAArchitecten, .FABRIC, 01-10 Architecten , 19 Het Atelier architecten, 8A Architecten, a/d Amstel Architecten, AAArchitects, AAS Architecten, ABC Architectuurcentrum, Academie van Bouwkunst Amsterdam, Academie van Bouwkunst Rotterdam, Aectual , AG architecten , Allard Architecture, ANA architecten, ARC2 architectuurstudio, ARCAM, Archipel Ontwerpers, Architecten aan de Maas, Architectenbureau De Twee Snoeken, Architectenbureau Hoogeveen , architectenbureau Koen van Velsen, Architectenbureau Paul de Ruiter , Architectenbureau Visser en Bouman , Architectenbureau Vroom, Architectenburo MTB, ArchitectenGilde, Architektenbureau Roos en Ros , Arcom Partners , Arconiko Architecten, AREA Occupier Solutions, Aroundtown Management , ArtEZ Academie van Bouwkunst Arnhem, Atelier Kempe Thill, Atelier PRO architekten , atelier Rijksbouwmeester, Barcode architects, Basic City, BDP Rotterdam , Bedaux de Brouwer Architecten , Benthem Crouwel Architekten , Berger Barnett Architecten, BERNS architectuur, BETA, Bierman Henket architecteen, biq, BNSP, Bond van Nederlandse Architecten , Boparai Associates, Borren Staalenhoef Architecten , Braaksma & Roos Architectenbureau, BRIQUE architecten, Bruusk architecten , Buiten5, Bureau Europa, Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur, BureauVanEig, buro de Haan, Buro Duck, BURO LUBBERS Landschapsarchitectuur & stedelijk ontwerp, buro MA.AN, Buro Ruim , Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur, buro3 architecten, Burobol, Carve, casanova + hernandez architecten, Casper Schwarz architects, CBRE , Cepezed, CHNL architecten & adviseurs, Cityförster, CIVIC, Coare Interieurarchitectuur, Common Affairs, Concrete Architectural Associates, Crimson, CRKL architecten, Croonenburo 5 Maastricht – CB5, CULD, Complex Urban Landscape Design Amsterdam, daf-architecten, Dal Architecten, DAT ((De Architectenwerkgroep Tilburg), de Architekten Cie , De Beeldenfabriek, De Kort Van Schaik, De Urbanisten, De Zwarte Hond , Dedato ontwerpers en architecten, Defacto, Defesche Van den Putte, architectuur en stedenbouw, DELVA Landscape Architects, Denc Netherlands , Derksen Windt architecten, DOK Architecten , Dorenbos Architekten , Dorp, Stad en Land, DP6 architectuurstudio, DROM, Ebbens architecten, ECHO Urban Design, Ector Hoogstad Architecten , EGM architecten , Eklund Terbeek, Elephant, Ellbru , ENZO architectuur & interieur, Everspartners , Ex Interiors, Faam Architects, FARO Architecten, Fastned, Felixx Landscape Architects & Planners, Fokkema & Partners Architecten , FormHet, GAAGA, Gemeente Den Haag, Gemeente groningen – RO/EZ- directie project ontwikkeling – afdeling ruimtelijke plannen, Gemeente Rotterdam, Gemeente Rotterdam, secretariaat Comm. Welstand + Monumenten, Geurst & Schulze architekten , GGH ARCHITECTEN , Gortemaker Algra Feenstra, Graziosi Progetti, Groosman , Grosfeld Van der Velde architecten, Gueller Gueller architecture urbanism / Güller, H+N+S Landschapsarchitecten, HAGUE architects, Hamlet Design+Build Technology, Hans van Heeswijk architecten, Hanzehogeschool Groningen – Academie van Bouwkunst Groningen, HaskoningDHV Nederland , HDK Architecten bni bnsp, Heembouw Architecten, Henckel & Zahir Architects, Het Nieuwe Instituut, Het Oversticht, HeusschenCopier Landschapskracht, Heyligers design+projects, Hilberink Bosch Architecten, Hofman Dujardin Architecten, Hogeschool van Amsterdam, Hollandse Nieuwe concepts & design, Hootsmans architectuurbureau , Hosper NL , Houben / Van Mierlo Architecten, humble martens, Hylkema Erfgoed, IMOSS bureau voor stedebouw ,Inbo , includi, Ingenieursburo AKM, Inside Outside, JAM*, JCAU , JHK Architecten, JMW architecten, Johan De Wachter Architects / JDWA, Juurlink [+] Geluk stedenbouw en landschap, Kampman Architecten, Karres en Brands landschapsarchitecten, KAW architecten en adviseurs 1, KCAP architects & planners, KENK architecten, Kentie en Partners Architekten , Kerssens I de Ruiter Architecten , Klunder architecten, kodde architecten , Kokon Architectuur & Stedenbouw, Korteknie Stuhlmacher Architecten, korth tielens architecten, KOW Concepts Design & Development , Kraaijvanger Architecten, KRFT, KuiperCompagnons, Land-id, Laos Landschapsarchitecten , LEVS architecten, LIAG architekten en bouwadviseurs, Linea architecten, Lodewijk Baljon landschapsarchitecten, LOLA landscape architects, Loos van Vliet, LOS Stadomland, Loxodrome design & innovation, M Moser Associates, M3H, MAAQ building identity, Maas Kristinsson Architecten, maccreanorlavington architects / MLA+, Made by Mistake, Marc Koehler Architects , Marge, MAS architectuur.nl, Maurer United Architects (MUA), Mecanoo Architekten , Mei. Architecten en stedenbouwers, Merk X, MIR architecten, MIX architectuur , Molenaar & Co architecten, Mollink Soeters PPHP, MONK architecten , MORE Architecture, MR. STIR, MTD Landschapsarchitecten, Mulderblauw Architecten , MUST, MVRDV , MVSA , N Architecten, NAi boekverkopers, Neutelings Riedijk Architecten, Next Architects, Niek Roozen Landscape, Nieuweboer Architecten, Nine Oaks, NL Urban Solutions, NXT Landscapes, OD205, OdV interieurarchitecten , OeverZaaijer architectuur en stedenbouw – OZ, Oiii Architecten , OKRA landschapsarchitecten, OMA, Open Kaart, OPL Architecten, Orange Architects, OTH Architecten, P.A.M. Teunissen Architectenbureau , Palmbout Urban Landscapes , Personal Architecture , Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, PosadMaxwan, PRJCT WRKS , Proof of the Sum, Queeste architecten, Quist Wintermans Architekten , Radartoren Architectuur, Rappange & Partners Architecten, Rau, Respace , Rijnboutt – architectuur, stedenbouw, strategie, Rothuizen, RPHS architecten, Ruimtevolk, S.A.B. Arnhem , Scala Architecten, Schipper Bosch, Serge Schoemaker Architecten, Shift architecture urbanism, Slangen + Koenis Architecten, SMARTLAND, Snitker/Borst architecten, space&matter, Spacevalue, Specht Architecten, Speelplan , Squizzo Architecten , Stadgenoot, Stg. Fontys Hogescholen, FZ Team Tilburg, Stichting Air, Stichting Archiprix, Stichting SCHUNCK*, Stijl Architectuur , STIJNVANDENBOOGAARD ARCHITECTURE, Streefkerk architects + consultants, Streetlife, Strootman Landschapsarchitecten, Studio Adams , Studio Bereikbaar, STUDIO dot NL, studio Hartzema, Studio Vinke (voorheen BFAS+ ), Studioninedots, Studioschaeffer, Superuse, SVP Architectuur en Stedenbouw , Synopel, Tangram Architekten, Te Kiefte Architecten , Team V Architectuur , Technische Universiteit Eindhoven, Teeuwisse & Willems architecten en adviseurs, The Selected Work / Coelingh Holding, Thomas architecten, Tom Postma Design, ToornendPartners, Traanberg Partners architectuur en bouwmanagement, TTDesign/Multi Corporation , TU Delft, The Berlage, TWA architecten, Uitgeverij Duizend & Een, Urbanova en Veerman Architecten, Vakwerk, VAN AKEN Concepts Architecture Engineering, van Bergen | Kolpa Architecten, Van Egmond Totaal Architectuur, Van Hoogevest Architecten, Van Manen, Van Schagen architekten, Van Veen architecten, Veenenbos en Bosch Landschapsarchitecten, VenhoevenCS, Venster Architekten, Vera Yanovshtchinsky architecten , Vlug & Partners, VMX Architects, Vollmer & Partners, VVKH architecten , WAM Architecten, We Love The City, West 8 urban design & landscape architecture , Wiegerinck Architectuur en Stedenbouw, Wissing , WJDARCHITECTEN, wrk architecten, wUrck architectuur stedenbouw landschap, WY. architecten, XML, XVW Architecten, Zecc Architecten, Zes X Zes Visuele Communicatie, ZILT architecten, Zoetmulder, ZUS, Zwarts & Jansma Architecten.

Speciale dank aan onze partners:

Bouwen met Staal, Wisselingh en Toorens, ELLBRU, Nai Booksellers, Archiprix, en het AFFR

en de 2022 adverteerders: Another Ard Production, Abe Bonnema stichting, Air, Donna Verheijden, Gevel Totaal, Gripp, Het Nieuwe Instituut, IABR, Independent School for the City, NRP Gulden Feniks, Plotvis, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Urbanizer en Yvi Family.

Prettige feestdagen en de allerbeste wensen voor 2023 van het Archined team: Marina van den Bergen, Paul van den Bergh en Wies Sanders, en het Archined bestuur Han van den Born, Simon Franke, Aura Luz Melis, Bianca Seekles en Dirk Sijmons.