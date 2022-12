GES-2 Sorrow conquers happiness

GES-2, a non-exhaustive story in a non-chronological order in Nine Chapters, Three appendices and one karaoke van Nastia Korkia toont de transformatie van de voormalige energiecentrale van het Kremlin naar een cultuurhuis (ontwerp Renzo Piano). De documentaire kreeg dit jaar de Architecture Film Festival Rotterdam (AFFR) publieksprijs én is de Archined-AFFR-deArchitect-feestdagenfilm. Deze bijzondere film over de absurditeit van het leven en de schoonheid van het alledaagse is van 22 december tot en met 8 januari te streamen.

still uit GES-2

Lang nadat GES-2 is afgelopen blijven de woorden Pechal Pobedit Schastie van de IJlandse kunstenaar Ragnar Kjartansson door het hoofd zingen. De zes uur durende performance die hij maakte naar aanleiding van de Russische inval in de Krim (2014), waarvan enkele minuten in de documentaire te zien zijn, vatten de huidige tijdsgeest in drie woorden samen: sorrow conquers happiness. Na de Russische aanval op de Oekraïne heeft GES-2 een extra betekenislaag gekregen. De documentaire is een registratie geworden van een korte periode waarin ruimte was voor dromen en de toekomst enigszins hoopvol leek.

GES-2 is het debuut van Nastia Korkia. Dat ze de opdracht kreeg, wijdt Korkia aan de chemie tussen haar en de directrice van de V-A-C Foundation en GES-2, de Italiaans-Russische Teresa Mavica. De eigenzinnige Mavica gaf haar de volledige vrijheid over het transformatieproces. Aan geld geen gebrek: de V-A-C Foundation is opgericht door oligarch Leonid Mikhelson. Het ruim vijfduizend vierkante meter grote gebouw wordt ontmanteld en gereed gemaakt voor haar toekomstige functie. Nieuwe publieke ruimte wordt aan het stedelijk weefsel toegevoegd, grote bomen worden geplant en de oude schoorstenen blauw gecoat.

Voordat de installaties die het Kremlin van elektriciteit voorzagen worden verwijderd, vindt in de centrale Geometry of Now plaats. Tijdens dit experimenteel muziek- en kunstenfestival is ook een door de stichting verworven Kandinsky in een oude schaftruimte te zien. De confrontatie tussen de festivalgangers, het schilderij, de ruimte en de imposante bewaker leveren vrolijke gesprekken op die draaien om de vraag: wat is moderne kunst? Een vraag die later in verschillende gedaanten terugkeert bij bezoeken aan events die Mavica initieert op bijzondere plekken elders in Moskou, in afwachting van de oplevering van GES-2.

Korkia filmde the-making-of GES-2 vanaf april 2016 tot de zomer van 2021. (Het cultuurhuis ging, na enkele malen uitstel, in december 2021 officieel open.) Subtiel wordt vastgelegd hoe iedereen die bij het project betrokken is, het cultuurhuis op een andere wijze ervaart. Bouwen wordt een performance, een kunstwerk.

“It’s important for people to discover the unexpected and fall in love with beauty. Not with the beauty of the building, it can only provide light and harmonious space. They should fall in love with being with other people”, stelt Renzo Piano in GES-2. En dat is precies waar de documentaire over gaat en waarom ze gezien moet worden: het is een ode aan de absurditeit van het leven, de interactie tussen mensen en de schoonheid van het alledaagse.

Nastia Korkia woont momenteel in Brussel en werkt aan een film met en over Oekraïense vluchtelingen.

Teresa Mavica stopte als directeur van de V-A-C Foundation en GES-2 enkele maanden nadat het cultuurhuis opende en verliet Rusland voor V-A-C Zattere in Venetië.

GES-2 (Engels ondertiteld) is van 22 december tot en met 8 januari te zien op Vimeo, met uitzondering voor mensen in Italië en Rusland.