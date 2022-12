Kersttips voor de nodige ontspanning

Na èn voor een jaar vol spanning kun je deze weken even adem halen. Wil je een serieus goede film kijken, kijk dan de Archined film van de maand GES-2. Met deze kersttips mag je je kinderhart ophalen.

Geluidskunstenaar David Helbich is inmiddels al aan deel 3 toe van de schrijnend-hilarische reeks boekjes Belgian Solutions. Het is een feest van herkenning hoe in België creatieve oplossingen worden uitgevoerd in de openbare ruimte die meer en grotere problemen meebrengen dan ze oplossen. Het is geenszins een uitsluitend Belgisch concept, voor Rotterdam werd een dergelijk boekwerkje ook al ooit uitgebracht, zij het dat het meer een aanklacht was tegen aannemers en ambtenaren. Ook in de jaren zeventig werd in kaart gebracht hoe bewoners de strakke regels van de moderne stad plooiden naar een menselijk gebruik, zoals de olifantenpaadjes. Maar dat was toen nog een anarchistisch protest om bewoners meer invloed te geven over de (buiten)ruimte. De foto’s van Helbich lijken echter geen protest, het is een stille getuige van de gelaagde totaalchaos van stadsbeheer. Soms van een charmante schoonheid, maar meestal een pijnlijk fuck you. Je kunt een selectie van de foto’s bewonderen op het Instagramaccount.

Funda Make Over Haagweg Breda: voor en na.

Funda Makeovers is een even pijnlijke fotoserie als die van Belgian Solutions, maar dan geheel omgekeerd. In Funda Makeovers worden Hollandse huisjes en flatjes door een universele hip-wasstraat gehaald zodat ze lekker verkoopbaar zijn. De makeovers gaan nooit over verduurzaming of lokale bouwmaterialen alhoewel het er misschien wel achter zal zitten. Iedere makeover heeft zwarte kozijnen, luxe douche, strak stucwerk, open keukens en een gehandhaafd origineel detail. Soms wordt de structuur van een woning in ere hersteld, om daarna ook door de hip-wasstraat te gaan. Het zou tof zijn als deze Instagram-account een paar decennia kan blijven bestaan, zodat we de ontwikkelingen van de wasstraat kunnen volgen. Die gesloopte schrootjes komen vast wel weer eens terug in de mode.

Architectenwoning: Machelen

FundArch is bijna het tegenovergestelde van Funda Makeovers. Hier vind je nog wel tegelvloeren, enkel glas, schroten en bijzondere plattegronden en zou het doodzonde zijn als die werden vervangen. In België bestaat geen Funda, afhankelijk van wat en waar je zoekt, moet je een makelaar of verzamelsite vinden. Dus als je in België tweedehands architectuur zoekt, dan moet je bij Architectenwoning zijn.

Inmiddels is Discovery Channel al aan het 10e seizoen en de 107e aflevering toe van Abandoned Engineering, een serie die ruin porn tot mainstream heeft verheven. Daarmee wordt het overigens niet minder indrukwekkend en vormt het bovendien een professioneel vastgelegd document voor later.

Maar wat als je ook daadwerkelijk iets met een ruïne wilt doen, anders dan alleen bezoeken en fotograferen? Dan moet je naar Ghost Town Living kijken van Brent Underwood. Hij kocht een ghost town van een oude mijn voor 1,4 miljoen dollar zodat hij het kan ontwikkelen tot artist residents en toeristische attractie. Zijn moeizame bouwproces inclusief brand en isolement is te zien op zijn Youtube kanaal. In de meest recente aflevering bezoekt hij een collega-ruine-ontwikkelaar in Texas, die zojuist een vervallen kasteel heeft gekocht. Gewoon lekker smullen, zo voor je dure haardvuurtje.

