YouTube architectuur

Iedere minuut wordt er 500 uur aan videomateriaal geupload naar YouTube. Zou je alles willen bekijken, dan heb je ruim 200 mensenlevens nodig, and still counting. In die 18 jaar tijd is YouTube redelijk volwassen geworden. Er zijn natuurlijk nog steeds veel volstrekt overbodige filmpjes zoals ooit de eerste YouTube upload Me in the zoo, maar uit de modderpoel is ook een nieuw genre opgebloeid: de video-essayist. Deze maand zetten we die in het zonnetje.

Een video-essay is een snelle uitleg van 5 tot 30 minuten, meestal snel gemonteerd en voorzien van animaties en overlay teksten. Werkelijk geen onderwerp is te idioot voor een video-essay, zelfs architectuur niet. Er zijn natuurlijk ook videokanalen van reguliere media maar de onafhankelijke essayisten die hieronder worden toegelicht, zijn wat vrijer, gekker en lichter in hun benadering. En dat past perfect bij het vluchtig medium YouTube.

Videokanaal Hoog (27 video’s)

Collega Paul tipte het videokanaal Hoog, van een Nederlandse (doch Engelstalige) vlogger die in 2 jaar tijd al zeer veel views en abonnees heeft. Hoog bespreekt Europese stedelijk-historische onderwerpen variërend van het plan Voisin van Le Corbusier tot de plaskrul in Amsterdam. Het is een prima combinatie van een hoge informatiedichtheid en passende animaties.

Videokanaal Tomorrow’s Build (67 video’s)

Fred Mills werd groot met het videokanaal The B1M over grote en bijzondere constructies. In Tomorrow’s Build worden nog niet gerealiseerde projecten besproken, zoals de kolonisering van de maan (video) of de levensduur van wolkenkrabbers. Allemaal tamelijk utopische projecten die in een gladde, snelle maar chaotische montage worden toegelicht.

Videokanaal van Dami Lee (129 video’s)

Dami Lee is een meer klassieke architect-YouTuber. We zien haar vaak zelf als vlogger in beeld en ze heeft persoonlijke onderwerpen over studie en werk. De video’s worden altijd afgewisseld met beeld en animatie. De leukste video’s zijn de essays die over de relatie tussen fictie en architectuur gaan, zoals een essay over cyberpunk cities (video) of over het bouwen op Mars. Maar ook de competitie ‘Architect vs AI’ geeft een accuraat beeld van hoe die verhouding momenteel is.

Videokanaal van Autopsy of Architecture (59 video’s)

Van ruïneporno heb ik eigenlijk wel genoeg, maar de maker van Autopsy of Architecture is gevestigd in Florida en bezoekt ook toffe verlaten moderne woningen (video) en raketlanceerinstallaties, om maar wat lokale karakteristieken te noemen. Het zijn geen video-essays, het leuke is juist dat de maker zwijgzaam met de camera door het pand wandelt. Verfrissend simpel.

Videokanaal van Stewart Hicks (101 video’s)

Assistent-professor Stewart Hicks hebben we al een keer eerder getipt met zijn informatieve video-essays over stedelijke thema’s als het urban heat island maar ook heerlijk smeuïge video’s over te grote woningen, indoor cities (video) en fast food architecture.

Videokanaal van Nerdwriter (278 video’s)

Evan Puschaks kanaal gaat eigenlijk maar af en toe over architectuur, het is eigenlijk juist zijn superbrede kijk op cultuur en wetenschap – en zijn prettige stem – dat zijn kanaal zo uniek maakt. Dichtbij architectuur staan de video’s over The Comfort of Cyberpunk, de Ode to Public Benches en When the world became a De Chirico.