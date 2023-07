Zomertip 2023: Lådan

Archined correspondenten delen deze zomer een aantal off the main road tips die volgens hen de moeite waard zijn om te bezoeken. Vincent van Spaendonk tipt Lådan ontworpen door Ralph Erskine, een hidden gem in de bossen van Stockholm.

foto auteur

Wat is het

Lådan

Waar is het

Rörby 33, 178 93 Drottningholm, Stockholm Zweden

Wie heeft het ontworpen

Ralph Erskine

Uit welk jaar is het:

1941

Waarom moet je er naartoe:

Lådan (‘De Doos’ in het Zweeds) werd ontworpen en gebouwd door Ralph Erskine in 1941 als tijdelijk onderkomen voor zijn gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het totale woonoppervlak van het huisje beslaat slechts 20m2 en kan door een ingenieus katrollensysteem worden omgetoverd van woonkamer tot slaapkamer tot architectenkantoor. Dit tiny house avant la lettre maakt door slimme details en ontwerpstrategieën optimaal gebruik van haar gelimiteerde woonoppervlakte en zoekt ruimtelijkheid op in haar verbinding met het weidse omliggende landschap.

Bonustip:

ArkDes leent de sleutel uit aan geïnteresseerden – neem contact op met visningar@arkdes.se en breng in een middag door op Lådan’s veranda in de Zweedse zomerzon!