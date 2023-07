Zomertip 2023: Style Congo, Heritage & Heresy

Archined correspondenten delen deze zomer een aantal off the main road tips die volgens hen de moeite waard zijn om te bezoeken. Paoletta Holst tipt de guided tours die in de context van de tentoonstelling Style Congo, Heritage & Heresy worden georganiseerd in Brussel.

Noorse Chalet (Brussel, 1906) / Finn Knudsen / foto auteur

Wat is het

Guided tours die in de context van de tentoonstelling Style Congo, Heritage & Heresy worden georganiseerd in Brussel.

Waar is het

CIVA reception, rue de l’Ermitage 55, 1050 Brussel

Wie organiseert het

François Makanga / CIVA

Wat is het

Op de foto het Noorse Chalet (1906), gebouwd door de de Noorse architect Finn Knudsen, wiens paviljoen op de Wereldtentoonstelling van 1900 te Parijs indruk gemaakt had op de vorst. Het gebouw bevindt zich aan de achterzijde (deels in de tuin en deels in de Brederodestraat) van het Koninklijk Paleis in Brussel. De vijfpuntige ster verwijst naar de ster op de vlag van de Congo-Vrijstaat, de privékolonie van Leopold II. Vanuit dit gebouw bestuurde het Ministerie van Koloniën de Congo-Vrijstaat tot 1908.

Wanneer

Vrijdag 4 augustus van 18:30 tot 20:30 uur dekoloniaal bezoek in Elsene (Matonge)

Vrijdag 25 augustus van 14:00 tot 16:00 uur dekoloniaal bezoek in Elsene (ULB)

Bonustip

Er is ook nog een publicatie die goed aansluit bij deze thematiek