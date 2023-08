Zomertip 2023: Groot Begijnhof Sint-Elisabeth

Archined correspondenten delen deze zomer een aantal omreiswaardige tips. Nathalie Casteels tipt het Groot Begijnhof Sint-Elisabeth in Gent.

Groot Begijnhof Sint-Elisabeth / Arthur Verhaegen / foto auteur

Wat is het

Groot Begijnhof Sint-Elisabeth: een verdoken erfgoedpareltje tussen de dichtbevolkte wijk van Gent-Dampoort

Waar is het

Groot Begijnhof 67, Gent, België

Van wie is het

Het begijnhof is het ontwerp van architect Arthur Verhaegen

Uit welk jaar is het

De bouw van het begijnhof met 80 woningen is gestart in 1873 en werd in 1874 in gebruik genomen door ca. 30 begijnen

Waarom moet je er naartoe

Het begijnhof is aangeduid als UNESCO werelderfgoed en vormt een prachtig geheel door de sobere huizen in baksteenarchitectuur in neogotische stijl en de pleinen rondom de kerk. De ommuring zorgt voor de ideale luwteplek om een wandeling te maken, een boek te lezen of te picknicken op een zomerse dag.

Wanneer te bezoeken

Alle dagen is het begijnhof vrij toegankelijk, maar houdt er rekening mee dat de toegangspoorten ’s avonds sluiten.

Groot Begijnhof Sint-Elisabeth / Arthur Verhaegen / foto auteur