De aftiteling van 2023 en goede voornemens voor 2024

De eindejaarsfoto van dit jaar is gemaakt door van Sander van Wettum, en traditiegetrouw een korte terugblik op 2023, onze goede voornemens voor 2024, en de aftiteling voor dit jaar.

Het idee voor mijn fotoserie Hibernation (Winterslaap) ontstond twaalf jaar geleden, toen mijn ouders een last-minute vakantie naar Kreta hadden geboekt. Pas nadat ze hadden betaald zagen ze dat het hotel in Chersonissos stond, een van de meest beruchte disco badplaatsen van heel Griekenland. We maakten ons op voor een mislukte vakantie. Mijn moeder kocht voor iedereen oordopjes bij de Etos. Toen we aankwamen bleek onze angst ongegrond. We troffen een uitgestorven plek aan. Het was diep in de herfst en we waren zowat de enige toeristen op het eiland. Alle bars waren dichtgetimmerd, de hoteldeuren op slot. Terwijl mijn ouders tevreden op het lege strand lagen, liep ik door de verlaten badplaats met mijn camera. Ik vond de sfeer direct fascinerend. Wat is zo’n plek nog als ze niet gebruikt wordt waarvoor ze is gemaakt? Zonder toeristen bleek deze plek geheel betekenisloos te zijn. Ik realiseerde me dat er aan de Middellandse Zeekust een gigantisch decor ligt voor een toneelstuk dat alleen in het hoogseizoen wordt opgevoerd. Het werd het vertrekpunt voor een langlopend fotoproject. Tien jaar lang fotografeerde ik populaire en beruchte Zuid-Europese badplaatsen buiten het seizoen, wanneer alle toeristen vertrokken zijn. Ik vond het bijzonder om te zien dat deze plekken op een manier gebouwd zijn waarbij de toerist zich niet hoeft aan te passen aan de lokale cultuur, maar deze wel op een veilige manier kan ervaren. Het zijn plekken die een utopische belofte in zich dragen, terwijl we ze tegelijkertijd als mislukt en troosteloos ervaren. Uiteindelijk kwam ik iedere reis dezelfde dingen tegen: omgevingen die stedelijk aandoen en gebouwd zijn volgens een vastomlijnde typologie die qua architectuur geen enkele relatie lijken aan te gaan met hun omgeving. Architectuurcollages, overal hetzelfde. Ik had op een gegeven moment het idee dat ik steeds weer op dezelfde plek was. Hibernation bevindt zich tussen fictie en werkelijkheid, terwijl het tegelijkertijd de harde realiteit van het massatoerisme toont. Sander van Wettum (1987) is fotograaf en kunstenaar en woonachtig in Rotterdam. Zijn werk richt zich op vervreemding in relatie tot architectuur en stedelijke gebieden. Hibernation is in boekvorm gepubliceerd bij The Eriskay Connection. Deze tekst is een bewerking van het artikel “Steeds ergens anders op dezelfde vakantie” geschreven door Rianne van Dijck voor het NRC, 25 Juni 2021

De meeste ‘niet vrolijk stemmende gebeurtenissen’ uit 2022, zoals klimaatverandering, stikstofcrisis, woningcrisis, oorlog in Oekraïne – indringend in beeld gebracht door Daria Khozhia’s Pravda (Archined Lab) – spelen helaas nog steeds en zijn dit jaar aangevuld met het steeds verder escalerende conflict tussen Israël en Palestina, en de matige uitkomst van de COP28.

In Nederland speelde daarnaast de opgeblazen asielproblematiek waarover premier Mark Rutte het kabinet liet vallen. Naast bestaanszekerheid, was de wooncrisis en daarmee de ruimtelijke ordening één van de hoofdthema’s van de verkiezingen en het debat. In aanloop naar de verkiezingen vroegen we daarom Sanne van Manen de politieke programma’s rondom het thema wonen te duiden en riepen Mark Minkjan en René Boer ontwerpers op om ook politiek actief te worden. Het faillissement van Architectuur Lokaal, besproken in een historisch overzicht door Kirsten Schipper, en de verkiezingsuitslagen voorspellen zwaar weer voor de culturele dimensie van architectuursector. Hugo de Jonge moet zich als demissionair minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een weg banen tussen alle toekomstvisies en roadmaps die hem vanuit alle hoeken worden aangeboden. Merten Nefs hielp ons en De Jonge om hier wegwijs uit te worden. Joks Janssen schreef over de noodzaak van een ruimtelijke ordening die weer gekoppeld wordt aan de topografie van onze delta, en Dirk Oudes uitte kritiek op het beleid dat zonneparken als laatste redmiddel ziet in de energietransitie. Bruno Vermeersch bracht veel van bovenstaande problematiek terug naar onszelf en riep op tot een bescheidener levensstandaard.

Ook was er aandacht voor de ontwerppraktijk en -houding. Ziega van den Berk schreef over hoe de oplossing soms geen ontwerp hoeft te zijn, Veerle Alkemande en Catherine Koekoek deden een oproep aan ontwerpers om de ego’s opzij te zetten en Dimitri Minten en Tim Vekemans pleitten voor een architectuurpraktijk die opruimt en residueert. Evelien Pieters beschreef de nog altijd aanwezige genderongelijkheid en het gebrek aan diversiteit in de architectuursector.

2023 was ook het jaar dat we de Persistence of Questioning Reader 2023 in print en pdf uitbrachten, een bundeling van eerder gepubliceerde artikelen rondom de vraag: Wat kan een ontwerppraktijk bijdragen aan systeemverandering? Zes artikelen tonen praktijken waarbij ruimtelijke vaardigheden op andere manieren worden ingezet dan alleen voor het ontwerpen van gebouwen, steden en landschappen: activistisch, ongevraagd en onderzoekend. Ter viering van de reader verzorgde Maaike van Stiphout tijdens de Archiprix 2023 uitreiking een lezing over Zoöp en het belang van wildernis in de stad.

Dit jaar werden we wederom gevraagd om een Archined-classic te cureren op het Architecture Film Festival Rotterdam (AFFR). De keuze viel dit keer op Stalker van Andrei Tarkovsi, een 160 minuten durende film uit 1979 die naar onze mening elke ontwerper gezien moet hebben. De inleiding werd verzorgd door Stalker-fan Floris Alkemade. De voorstelling in zaal 1 was stijf uitverkocht. Ook voor de feestdagenfilm van dit jaar werken we samen met het AFFR, de keuze viel op Point of Origin van Frans Parthesius, te zien op Vimeo van 22 december tot 7 januari.

Archined staat altijd open voor (nieuwe) schrijftalenten, ook dit jaar debuteerde weer een groot aantal: Ziega van den Berk, Daphne Bouman, Floor Frings, Pieter Graaff, Chris Hildrey, Eline Hoftiezer, Daria Khozhai, Anna Kozera, Sanne van Manen, Abe Minnema, Eilien Neumann, Evelien Pieters, Hanna Prinssen, Marina Samveljan, Timothy Stacey, Corné Strootman, Kate Unsworth, Bruno Vermeersch, Marck Vrieling en Stijn Wenders.

Na acht(!) jaar namen we afscheid van bestuursleden Han van den Born en Dirk Sijmons, en verwelkomden we Philomene van der Vliet en Xander Vermeulen Windsant als nieuwe bestuursleden.

Onze goede voornemens voor 2024. We blijven met een strakke regelmaat, zonder concessies kwalitatief hoogwaardige artikelen publiceren, voor en door de ontwerpgemeenschap, die bijdragen aan het vakdebat. We blijven mensen stimuleren om over hun vak(gebied) te schrijven en zich – soms ferm – uit te spreken over de urgente vragen van deze tijd, om zo met elkaar en met anderen in gesprek te gaan en te blijven. Verder zetten we de vruchtbare samenwerkingen met het AFFR en de Archiprix voort, gaan we een nieuwe editie van de Persistence of Questioning Reader uitbrengen, gaat het Archined LAB nieuwe projecten ondersteunen, en organiseren we de 4e editie van de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek.

De 81 artikelen die Archined in 2023 publiceerde werden geschreven door onze correspondenten: Justin Agyin, Veerle Alkemade, Markus Appenzeller, San Dino Arcilla, Luce Beeckmans, JaapJan Berg, Ziega van den Berk, René Boer, Daphne Bouman, Marijn Bril, Nathalie Casteels, Karin Christof, Laure Denis, Floor Frings, Pieter Graaff, Dirk van den Heuvel, Chris Hildrey, Eline Hoftiezer, Paoletta Holst, Stijn Hooijer, Joks Janssen, Daria Khozhai, Lena Knappers, Catherine Koekoek, Anneloes de Koff, Vincent Kompier, Robert-Jan de Kort, Anna Kozera, Matteo Kuijpers, Lindy Kuit, Sanne van Manen, Mark Minkjan, Abe Minnema, Dimitri Minten, Merten Nefs, Eilien Neumann, Peter Olsthoorn, Dirk Oudes, Phoebus Panigyrakis, Tim Peeters, Evelien Pieters, Andrea Prins, Hanna Prinssen, Pauline van Roosmalen, Marina Samveljan, Wies Sanders, Kirsten Schipper, Vjera Sleutel, Niek Snels, Vincent van Spaendonk, Timothy Stacey, Gerd Streng, Corné Strootman, Hans Teerds, Kate Unsworth, Tim Vekemans, Bruno Vermeersch, Xander Vermeulen Windsant, Willie Vogel, Marck Vrieling, Noortje Weenink, Stijn Wenders, en Jurjen Zeinstra

Prettige dagen en de allerbeste wensen voor 2024 van het Archined team: Marina van den Bergen, Paul van den Bergh, Marc de Bruijn (website beheer), Billy Nolan (redacteur Engels) en Wies Sanders, en het Archined bestuur: Simon Franke, Aura Luz Melis, Bianca Seekles, Philomene van der Vliet en Xander Vermeulen Windsant.