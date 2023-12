Dit jaar presenteren Archined en Architecture Film Festival Rotterdam (AFFR) met Point of Origin / Building a house in Austria een licht verteerbare feestdagenfilm voor na alle zware diners. In deze subtiel kritische film, de snelst uitverkochte film ooit van het AFFR, volgt Frans Parthesius het bouwproces van een vakantiewoning in Zell am See, Oostenrijk, ontworpen door niemand minder dan Rem Koolhaas.

still uit Point of Origin

Met drie beveiligingscamera’s en vijftien plaatsbezoeken volgen we het gehele bouwproces, van een met onkruid begroeid perceel tot een gladde witte vakantiewoning. De film markeert het einde van een tijdperk waarin perfectie en smoothness dominant zijn, en waarbij de aarde onherstelbaar verwoest kan worden voor de bouw van een familievakantiehuis – tenminste, dat hoop je. We zien hoe het smalle, hellende perceel volledig wordt uitgegraven en afgevoerd, waarna het door betrokkenen getypeerde kleine huis (zo’n 275m² in oppervlakte verdeeld over vier niveaus) in wit beton verrijst.

Het project, en daarmee de film, is bijzonder omdat het Koolhaas’ eerste woning is in 23 jaar, en wij gezellig kunnen meekijken hoe hij verwonderd door zijn eigen ontwerp over de bouwplaats rondloopt. Voor Koolhaas was het een verfrissende opdracht, zo vertelt hij in de film, na jaren van larger than life onderzoek naar en ontwerpen van datacenters en distributiecentra. Eindelijk kon hij zich weer bezig houden met de kleinste details. Zo nu en dan zijn we getuige van alledaagsheid, zoals de traprailing die er toch echt moet komen en de dochter van de opdrachtgever die zich openlijk afvraagt waarom alles zo ingewikkeld moet zijn. En eind goed, al goed: de documentaire sluit af met shots van de in gebruik genomen vakantiewoning. Kortom, een feestdagenfilm die uitnodigt tot (lang) nadenken en napraten.

Point of Origin / House in Austria (Engels ondertiteld) is voor €3,50 op Vimeo te zien, van 22 december 2023 tot 7 januari 2024.