Hoe kan jij als werkende bijdragen aan een systeemverandering in de architectuur op het gebied van verduurzaming van de architectuurpraktijk? Zelf noemen ze het “misschien wel de saaiste maar ook belangrijkste aflevering tot nu toe”, aflevering zeven van Respons. Voor deze podcast getiteld Werknemers en vakbonden gingen Veerle Alkemade en Catherine Koekoek in gesprek met Ewout De Bleser, Willie Vogel, Ana Melgarejo López en Zamaney Menso.

Ergens op een willekeurig architectenbureau, ergens op de wereld / bron Instagram

Aanleiding voor de podcast Werknemers en vakbonden was het artikel dat Veerle Alkemade en Catherine Koekoek vorig jaar voor Archined schreven, getiteld Architecten, zet die ego’s opzij en verenigt u, naar aanleiding van het boek Can this be? Surely this cannot be? Architectural Workers Organising in Europe van Marisa Cortright. Ze stelden toen de vragen: hoe het staat met de positie van werknemers in de architectuurpraktijk en wat is er nodig om onderlinge solidariteit in de praktijk te verbeteren, en concludeerden dat een duurzamere architectuurpraktijk alleen mogelijk is door je lot als werknemer in de architectuur te verbinden aan de internationale arbeidersbeweging.

In de recent gepubliceerde podcast onderzoeken Alkemade en Koekoek met architecten Ewout De Bleser en Willie Vogel hoe architectuur zien als werk niet ten koste hoeft te gaan van de schoonheid van het vak. Architect en lid van de ondernemingsraad bij MVRDV, Ana Melgarejo López vertelt hoe inspraak en medezeggenschap leidde tot vermindering van overwerk binnen MVRDV. (In Nederland is het wettelijk verplicht voor ondernemingen of organisaties met 50 of meer medewerkers om een ondernemingsraad (OR) te hebben. En vakbondsbestuurder Zamaney Menso die namens de FNV bij de CAO onderhandelingen voor architectenbureaus zit, vertelt aanstekelijk enthousiast hoe de vakbond eigenlijk werkt, en waarom ook jij beter lid kunt worden.

Geloof ons, het is écht geen saaie aflevering. Luister de podcast.