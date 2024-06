Een berichtje van de hoofdredacteur.

Telegraph newsroom / foto Antony Mayfield (15.01.2006)

Waarom zijn er de laatste tijd met minder regelmaat van die interessante, leuke Archined-artikelen gepubliceerd, vraag je je misschien af? Geen zorgen, er is niets met Archined aan de hand. Sterker nog, het gaat juist heel goed en hebben zelfs leuk nieuws! Zo is gisteren Lenneke Slangen (afgestudeerd TU Delft en The Berlage) als kersverse redacteur-curator aan de slag gegaan.

Archined is voor, door en van de vakgemeenschap. Onze artikelen worden geschreven door mensen uit het ruime werkveld. Als zij het druk hebben, denk aan pre-bouwvakstress, afstuderen, het verbouwen van een huis, een nieuwe baan, dan kan het schrijven van een bijdrage soms wat vertraging oplopen. Daarnaast waren er wat veelbelovende evenementen die na bezoek toch tegen bleken te vallen, niet interessant genoeg om over te schrijven. Er blijft gelukkig genoeg over om over te schrijven. In de pijplijn zitten tal van bijzondere boekrecensies, ja ook van het Jaarboek Architectuur, maar ook inspirerende projectanalyses, én het dagboek van het Architectural Recovery Team over hun project in Turkije. Dus, blijf onze website in de gaten houden of abonneer je op onze nieuwsbrief om niets te missen.

Kan je niet wachten? Schrijf dan zelf een opiniestuk over een urgent maatschappelijk probleem, een reflectie op de waan van de dag, of gewoon een mooi poëtisch inzicht op de/je beroepspraktijk. Het redactie-adres is news@archined.nl.