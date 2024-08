F(L)OOD – Archiprix 2024

Inge van Wijk’s graduation project F(L)OOD proposes a strategy for landscape-inclusive agriculture in drowning deltas like the Italian Veneto region to improving food security and to improve flood control.

Which scenario will come to pass? That is unsure, however, this thesis does offer insights in a variety of futures, eachs with its pros and cons. It demostrates the interplay between food and flood and shows long-term solutions for agricultural landscapes in drowning deltas. Additionally, the designs could be perceived as a timeline: transitioning from non-saline to saline.

Kan je je onderwerpkeuze kort toelichten?

Mijn onderwerp is het implementeren van landschaps-inclusieve landbouw in delta’s om de voedselzekerheid en waterveiligheid te verbeteren. De zee en haar dynamiek hebben mij altijd geïntrigeerd. De zee is zowel vriend als vijand: ze geeft en ze neemt. Dit is heel goed zichtbaar in delta’s en lagunes: denk maar aan onze eigen delta. Daarnaast heb ik een grote interesse in voedsellandschappen (foodscapes) en zie ik de voedsel-opgave als een belangrijke uitdaging voor vandaag en morgen. Deze interesses vallen samen in vruchtbare kustgebieden, waartoe de lagune van Caorle en Bibione in Italië ook behoort. Het relatief conservatieve waterbeleid en de nieuwsberichten over recorddroogtes en gefaalde oogsten bevestigden voor mij dat dit een relevant onderwerp was om te onderzoeken.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit (kort) toelichten?

Als landschapper is en blijft de natuur mijn inspiratiebron. De beste oplossingen vind je door goed naar natuurlijke processen te kijken. Zo vind ik sedimentatieprocessen mateloos interessant. De loop van water in lagunes met hun oneindig-kronkelende stroompjes. Oplossingen gebaseerd op natuurlijke processen zijn op de lange termijn ook vaak de meest duurzame oplossingen. Hoe mooi is het als de natuur aan jóuw kant kan staan?!

Landscape qualities of the North-eastern Italian coast: with its (A) creeks, (B) mudflats, (C) salt marshes, (D) pine rows, (E) piantata, (F) fish valleys, (G) graticolato Romano, (H) historical coastal towns, and (I) beaches. These qualities are the foundation for the designs.

Benoem en beschrijf (kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject.

Voor F[L]OOD ben ik twee keer naar de Veneto regio geweest. Daar heb ik verschillende boeren ontmoet die op dit moment al de gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Zo hebben ze te dealen met flinke zoetwatertekorten, bodemdaling, en verzilting. In de toekomst wordt dit, volgens de klimaatscenario’s van het IPCC, alleen maar erger en staat ook de waterveiligheid onder druk. Serieuze problemen. Samen met deze boeren hebben ik gekeken naar hoe landschaps-inclusieve landbouw er in deze regio uit kan zien. Hiervoor hebben we op basis van historische plantages toekomstbestendige landbouwsystemen ontworpen. Dat was heel waardevol en leerzaam!

Beschrijf (kort) wat ontwerpen voor jou betekent.

Ontwerpen is voor mij als schilderen met alles wat het landschap te bieden heeft. Als landschapsontwerper betekent ontwerpen het bijdragen aan een mooier, duurzamer, en (be)leefbaarder landschap. Mijn persoonlijke drive dan wel missie binnen de landschapsarchitectuur is het ontwerpen van een landschap voor iedereen. Intersectionaliteit legt maatschappelijke ongelijkheid bloot; dit biedt handvatten voor een inclusiever ontwerp.

Wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken?

Ik hoop als ontwerper mijn steentje bij te kunnen dragen aan de landbouwtransitie: een agrarisch landschap dat een synergie vormt met natuur. Mijn stip op de horizon? Dat is meer een lijn: met mijn brede interesses zijn er zo veel mogelijkheden. En daar geniet ik nu ook nog van, ik volg mijn fascinaties en hoop vanuit daar specialisaties op te bouwen. Dat ik ambitieus ben staat buiten kijf.

Scenario 1: protect, aims to keep the water out and focus on conventional crops. The agricultural landscape consists of the raised piantata , which creates a diverse and sheltered landscape inside the wide green dyke. The foodscape is centred around high production crops, such as corn, beets and soy.

F[L]OOD addresses the intertwined challenges of climate change, food security, and flood control by implementing Landscape-Inclusive Agriculture (LIA) on the north-eastern Italian coast. Design principles offer guidance in designing a sustainable agricultural landscape in deltaic regions.

Climate change poses significant threats to global food systems, with predictions of widespread disruptions. Concurrently, the UN forecasts a substantial rise in the world population by 2100, further straining food systems that are already struggling. The situation is exacerbated by diminishing arable land due to sea-level rise and ground subsidence, leading to the submergence of deltas.

Addressing the complex challenges of drowning deltas (DDs) requires an innovative, integrated approach for ensuring both food security and effective flood control.

This thesis introduces the concept of Landscape-Inclusive Agriculture (LIA), an integrative farming strategy that encompasses the ecological, social, and economic aspects of a region. LIA aims to boost food production while promoting ecosystem health through collaborative efforts among various stakeholders. The focus is on creating sustainable agricultural systems that benefit both people and the environment.

Scenario 2: accommodate, aims to welcome the water, and thereby also saline conditions. The old creek structures are restored and form a stark contrast with the central axes of the graticolato Romano. The semi-raised piantata allows for crops that are less salt-resistant. The foodscape is centred around living with the different waterflows, allowing for a diversity in saline and non-saline crops.

The objective of this research is to generate new insights into utilizing landscape-inclusive agriculture to enhance food security and flood control in drowning deltas, with a specific focus on the north-eastern Italian coast. This region, characterized by significant ground subsidence, presents a unique interplay between freshwater and seawater, influenced by a gradient from the low coast to the high Alps. The research explores various scenarios for this drowning delta, developing principles to foster a resilient, future-proof agricultural system through LIA’s integral approach. By collaborating with researchers and farmers, diverse design solutions are formulated, shaping these principles.

In landscapes defined by gradients, the thesis advocates for a gradual approach to change. It suggests transitioning from conventional crops to systems focused on saline agriculture and aquaculture. This approach emphasizes not prescribing specific farming practices but creating conducive conditions for agriculture, leveraging natural saline and elevation gradients. The thesis interweaves flood control with diverse agricultural practices, underscoring the need for adaptability to meet evolving environmental challenges.

Scenario 3: retreat, is the landscape between land and sea. The lagoons are restored, which offers great opportunities for aquaculture, aligning with the rich aquacultural history of fish valleys and clam cultivation. Furthermore, halophytes and salt-tolerant crops are cultivated.

