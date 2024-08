Zomertip 2024: Bunker St. Pauli

De bunker is af! Het is geweldig, bericht Gerd Streng uit Hamburg.

Archined correspondenten delen deze zomer een aantal omreiswaardige tips.

Bunker St. Pauli, Hamburg / foto Archined familiealbum (mei 2024)

Wat is het

Bunker St. Pauli, een voormalige luchtafweerbunker uit de Tweede Wereldoorlog in het centrum van Hamburg is opgetopt met onder meer een hotel en restaurant, een openbaar verticaal park leidt naar uitkijkterrassen.

Waar is het

Feldstraße 66, 20359 Hamburg

Wie heeft het ontworpen

Landschaftsarchitektur+ Holzapfel-Herziger & Benesch, INTERPOL+-Studios in samenwerking met Büro 51 Architekten (tot aanvraag bouwvergunning), uitvoering door phase 10 Architekten

Uit welk jaar is het

1942/2024

Waarom moet je er naartoe

Dit verticale park voegt als landmark een nieuw, publiek niveau toe aan het centrum van Hamburg en biedt op 58 meter hoogte een fantastisch uitzicht. (In het artikel Learning from Hamburg (Archined 13.03.203) staat Gerd Streng uitgebreid stil bij dit bijzondere project.)

Het verticale park is dagelijks geopend van 9.00 tot 21.00 uur