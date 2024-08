Zomertip 2024: Haus im Park in Berlijn

Echt goeie eigentijdse woningbouw met een begeleid wonenprogramma, aldus Hans van der Heijden. Archined correspondenten delen deze zomer een aantal omreiswaardige tips.

Wat is het

Haus am Park

Waar is het

Nordend Strasse, Berlijn Pankow

Wie heeft het ontworpen

Modersohn Freiesleben Architekten

Uit welk jaar is het

2024

Waarom moet je er naartoe

Echt goeie eigentijdse woningbouw met een begeleid wonenprogramma. Alle badkamers liggen aan de gevel, waardoor geen mechanische ventilatie nodig is en er via de badkamer ook nog wat extra licht in de woonkamers komt. Behalve de doordenking van de plattegrond vind ik de materialisering innovatief. Het gebouw heeft een houten draagconstructie die aan de buitenkant met lichte materialen is bekleed. De abstractie van lichte en/of houten bekledingen is vermeden door met golfplaten afwaterende stroken te maken. Die dienen ook als bescherming tegen brandoverslag. Alle materialen zijn standaard of met standaardkleuren afgewerkt. De detaillering is bewust rafelig en herinnert aan de beste vroege OMA projecten. De interieurs zijn op een subtiele, mooie en functionele manier ontworpen.

