Zomertip 2024: Les Franciscaines, Deauville

Archined correspondenten en medewerkers delen deze zomer een aantal omreiswaardige tips. Lenneke Slangen beveelt een heel gaaf interieur met een fijne publieke programmering aan.

Les Franciscaines, Deauville / foto auteur

Wat is het

Les Franciscaines, het multiculturele centrum van de badplaats Deauville (in de volksmond soms ook Paris-sur-mer genoemd).

Waar is het

Deauville, Frankrijk

Wie heeft het ontworpen

Moatti-Rivière was verantwoordelijk voor de transformatie.

Uit welk jaar is het

Oorspronkelijke bouw in 1877. Geopend na renovatie in mei 2021.

Waarom moet je er naartoe

Een voormalig klooster gelegen in het centrum van Deauville, is door de stad gekocht waarna deze is gerenoveerd en herstemd tot een multicultureel centrum vol kunst, muziek, film, en literatuur. Het is grotendeels openbaar en vrij toegankelijk, soms is er een betaald programma. Bijzonder is het moderne karakter in een historisch gebouw en de programmering; Les Franciscaines is genereus en vol kennis voor de stad.

