Zomertip 2024: Sibeliusmuseum

Onderweg op een rondje Oostzee, kwam Judith Korpershoek deze verrassing tegen: het Sibeliusmuseum. Archined lezers, correspondenten en medewerkers delen deze zomer een aantal omreiswaardige tips.

Sibelius Museum / foto auteur

Wat is het

Het Sibelius Museum

Waar is het

Turku, Finland

Wie heeft het ontworpen

Woldemar Baeckman

Uit welk jaar is het

1968

Waarom moet je er naartoe

Turku lijkt op the eerste gezicht op een herbouwde gebombardeerde stad zoals Rotterdam. Niets is minder waar. De stad viel in de zestiger en zeventiger jaren ten prooi aan een grootschalige sloopwoede van historische gebouwen. Ze werden vervangen door armoedige modernistische gebouwen. Het museum is een mooie uitzondering is op de ‘Turku Disease‘. Het is een brutalistische parel. Materiaal en ruimte zijn prachtig, het gaat over meer dan alleen de componist Jean Sibelius, en in de centrale ruimte geven studenten van het plaatselijke conservatorium concerten. (Check de agenda)

> Het museum is van woensdag tot en met zondag van 11-18 uur te bezoeken.