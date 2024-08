Zomertip 2024: Universiteitspark in Aarhus

Archined correspondenten delen deze zomer een aantal omreiswaardige tips. Harrie van Helmond tips een fraai staaltje “long term design” in Denemarken.

Wat is het

Het universiteitspark van Aarus

Waar is het

Aarus, Denemarken

Wie heeft het ontworpen

Carl Theodor Sørensen

Uit welk jaar is het

1933 –

Waarom moet je er naartoe

De Deense architecten K. Fisker en C.F. Møller en P. Stegmann en landschapsarchitect Carl Theodor Sørensen wonnen in 1931 de ontwerpwedstrijd voor een masterplan voor de campus van de Aarhus Universiteit. Tot zijn dood in 1979 is Sørensen betrokken gebleven bij het onderhoud en ontwikkeling van het park. Sinds die tijd draagt het inmiddels honderd jaar oude C.F. Møller Architects zorg voor de ontwikkeling van het park in de geest van Sørensen. Het is zeker de moeite waard om dit ‘long term design‘ eens te ervaren.