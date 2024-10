Ode aan de schijnbare banaliteit van het menselijk bestaan

Gedurende zijn carrière maakte de Britse filmmaker Peter Greenaway talloze korte films waarin architectuur steeds weer een belangrijke rol speelt. Voor deze editie van het Architectuur Filmfestival Rotterdam (AFFR) koos Archined er vier: Windows (1975), Inside Rooms: 26 bathrooms, London and Oxfordshire (1985), Dear Phone (1976) en Act of God (1980). In deze shorts neemt Greenaway de kijker mee in zijn ruimtelijke zoektochten van, en kritische reflecties op, de schijnbaar alledaagse banale werkelijkheid van ons bestaan.

Still uit Inside Rooms: 26 bathrooms, London and Oxfordshire / film door Peter Greenaway (1985)

Ieder jaar kiest Archined een speelfilm waarvan de redactie vindt dat je deze als ontwerper gezien zou moeten hebben. Dit jaar mogen we niet één, maar twee Archined Classics op het AFFR tonen. De keuze viel op de speelfilm NO van Pablo Larraín (2012) – je hoeft geen activist te zijn om soms ergens nee tegen te zeggen en daar naar te handelen, het vergt alleen moed – ingeleid door Sanne van Manen, en Peter Greenaway Shorts – lessen in kijken naar en waarderen van het alledaagse.

Van Peter Greenaway worden vier films getoond. In Windows (1975) worden onweerlegbare statistieken door beeld, in dit geval ramen van Greenaway’s eigen woning, en een verteller aaneen worden geregen tot een absurde vertelling.

Daarna volgt Inside Rooms: 26 bathrooms, London and Oxfordshire (1985), een systematische uiteenzetting van A tot Z, waarin het gebruik en gebruikers van 26 Engelse badkamers wordt geregistreerd.

Dear Phone (1976) geeft het sociale aspect van telefoneren weer, verbeeldt door de iconische Britse telefooncel. Dit alles in een tijd dat nog niet alle huishoudens een telefoon hadden en smartphones alleen in sci-fi voorkwamen.

Waarna in typische Greenaway-stijl Act of God (1980) de intrigerende en zeldzame gebeurtenis verhaalt van mensen die geraakt worden door weerlicht.

De Peter Greenaway Shorts worden ingeleid door Gerwin van der Pol, Greenaway-fan en docent filmstudies aan de Universiteit van Amsterdam.

Zaterdag 12 oktober 22.00

Peter Greenaway Shorts, Engels (ondertiteld) worden getoond in zaal 4 van Lantaren/Venster, Rotterdam. Koop hier je kaartje.