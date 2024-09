“What the hell doet een mimespeler in deze film??”

NO is Archined Classic op deze editie van het AFFR (Architectuur Filmfestival Rotterdam). Hoewel de film misschien niet de meest voor de hand liggende speelfilm is om op een architectuurfilmfestival te vertonen, is de boodschap relevant en actueel voor ontwerpers en de vakwereld.

still uit NO

Een Archined Classic is een speelfilm waarvan de redactie vindt dat je deze als ontwerper gezien zou moeten hebben. Zo kan de film vanuit een ruimtelijk perspectief interessant zijn, speelt een ontwerper een belangrijke rol in het verhaal, of kan de film vragen oproepen die voor de ontwerpwereld relevant zijn. Dit laatste criterium was dit jaar doorslaggevend om te kiezen voor NO van de Chileense filmmaker Pablo Larraín.

Chili 11 september 1973. Generaal Augusto Pinochet grijpt met bloederige staatsgreep en met steun van de Amerikaanse CIA de macht. De democratisch gekozen president Salvador Allende die het ‘Chileense pad naar socialisme’ voorstaat pleegt zelfmoord. Het uiterst neoliberale economisch beleid dat vanaf 1973 wordt gevoerd, is ter faveure van het militaire bewind, de hogere (midden) klasse en multinationals. Tegenstanders en critici van Pinochet’s dictatoriale bewind worden gemarteld, vermoord, of verdwijnen zonder een spoor achter te laten. Op een gegeven moment kan de internationale gemeenschap niet langer wegkijken van deze misdaden en dwingt ze Pinochet tot een referendum om zijn macht te legitimeren. Op 5 oktober 1988 moeten de Chilenen kiezen: Sí of No. In de speelfilm NO wordt de eigenaar van een succesvol reclamebureau geconsulteerd door het Sí-kamp, zijn ster art director zet zich, enigszins tegen wil en dank, in voor het No-kamp.

NO is een film over het gevaar van een gepolariseerde en gepolitiseerde samenleving en de noodzaak om weerwoord te geven. Je hoeft geen activist te zijn om soms ergens nee tegen te zeggen en daar naar te handelen, het vergt alleen moed.

De film wordt ingeleid door Sanne van Manen, architect en mede-initiator van Platform Woonopgave.

Vrijdag 11 oktober 21.00

NO (Pablo Larraín, 2012, Spaans, Engels ondertiteld, 118 min.) wordt getoond in zaal 6 van Lantaren/Venster, Rotterdam

Koop hier je kaartje.