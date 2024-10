Herfsttip 2024: Église Sainte-Bernadette-du-Banlay

Voor iedereen die de herfstvakantie in Bourgondië doorbrengt, tipt Jeroen de Loor een omreiswaardige brutalistische parel ontworpen door Claude Parent en Paul Virilio.

Église Sainte-Bernadette-du-Banlay, Nevers (Frankrijk, 1966) / ontwerp Claude Parent en Paul Virilio / foto auteur

Wat is het

Église Sainte-Bernadette-du-Banlay

Waar is het

23 rue Claude-Parent, Nevers, Frankrijk

Wie heeft het ontworpen?

Claude Parent en Paul Virilio

Uit welk jaar?

1966

Waarom moet je er naartoe?

Wanneer je je Brutalisme het liefst extra bruut hebt! Deze kerk is één van de twee uitgevoerde ontwerpen van filosoof Paul Virilio en Claude Parent. De fascinatie van Virilio voor bunker architectuur is evident, maar de ervaring binnen is heel speciaal; doordat je van onder de ruimte binnenkomt krijg je toch direct een sacraal gevoel.

Dit is een bijzondere plek. Het is nauwelijks voor te stellen wat voor impact deze fremdkörper zestig jaar geleden moet hebben gehad in het stadje Nevers.

> ontwerpschetsen van de kerk

Wanneer te bezoeken?

Dagelijks, maar openingstijden staan niet duidelijk aangegeven.

