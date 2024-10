Herhaalde oproep deelname / call for submission Geert Bekaert-prijs

[For English scroll down] Het is weer zover! Archined organiseert in samenwerking met OASE een nieuwe editie van de Geert Bekaert-prijs, een prijs voor ontwerpkritiek ter bevordering van het gesprek en meerstemmigheid binnen het ontwerpveld. Doe mee!

Waarom is ontwerpkritiek belangrijk?

De disciplines van het ruimtelijke ontwerp (architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur) gaan over meer dan alleen de vormgeving van de gebouwde omgeving. Ze bepalen (langdurig) hoe en waar we leven, werken, en ontspannen en dragen daarbij ook in sterke mate bij aan de menselijke voetafdruk op ecosystemen. Kortom, de ruimtelijke ontwerpvakken hebben een grote impact op de leefomgeving van mensen en anders-dan-menselijken en de conditionerende werking die daar – al dan niet bewust – het gevolg van is.

In de context van een wereld waarin de roep om een gelijkwaardige samenleving steeds urgenter wordt en luider klinkt, een wereld die volkomen wordt uitgewoond en daarbij in steeds grotere mate onherstelbaar beschadigd raakt, worden architecten, stedenbouwkundig ontwerpers en landschapsarchitecten uitgedaagd hun positie steeds opnieuw te bepalen. Een reflectieve ontwerppraktijk is daarbij van belang. Ontwerpkritiek heeft om twee redenen hierin een essentiële taak. Allereerst jaagt kritiek het inhoudelijke (vak)debat aan, plaatst het hedendaagse ontwikkelingen en uitdagingen in perspectief, en bevraagt deze. Daarmee helpt de kritiek de ontwerper positie te bepalen. Bovendien, ten tweede, draagt de ontwerper de verantwoordelijkheid, door de impact die het ruimtelijke ontwerp op het leven van mensen en anders-dan-menselijken, en de samenleving als geheel heeft, om gerealiseerde projecten kritisch te beschouwen en kennis hierover breed toegankelijk te maken. Ontwerpkritiek is, zo menen wij, het geëigende instrumentarium om (nieuwe) kennis en vraagstellingen omtrent architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur publiek toegankelijk en bevraagbaar te maken.

Het stimuleren van ontwerpkritiek is in deze tijd meer dan relevant: de branding met bijbehorende ‘newspeak’ binnen het ontwerpvak is niet meer weg te denken. De algoritmes van sociale media en zoekmachines blijven aan macht winnen en beïnvloeden zeer sterk wat we te zien en te lezen krijgen. Mediastormpjes en kolkende informatiestromen leiden tot een geleidelijke afstomping van het inhoudelijke debat. Gelijktijdig wordt de urgentie dat veranderingen binnen de vakwereld noodzakelijk zijn door steeds meer mensen gevoeld, en zijn veel ontwerpers op zoek naar de relevantie van het vak. Genoeg redenen dus voor een nieuwe editie van de Geert Bekaert-prijs, een prijs die uitgereikt wordt aan een voorbeeldstellende, al dan niet eerder gepubliceerde kritiek op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur die bijdraagt aan een levendig ontwerpklimaat. Schrijftalenten (debutanten, ongehoord, gevestigd,…) doe mee, laat je stem horen, stuur je essay, recensie, reportage, interview, opiniestuk,… op.

Jurering

Alle teksten worden geanonimiseerd naar de jury gestuurd om bias zo veel mogelijk te voorkomen. Vervolgens maken de juryleden na lezing van alle teksten gezamenlijk een shortlist. Deze zal begin mei 2025 bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking vindt begin juni plaatst tijdens de Critics Night. Op deze feestelijke avond zullen de genomineerde kritieken (van de shortlist) door de auteurs worden voorgedragen waarna de winnaar door de jury bekend wordt gemaakt. De winnaar ontvangt eer en roem, en een fraaie bokaal. Het voorlezen van kritieken draagt bij aan het openen van gesprekken.

Hoe kan je meedoen?

Criteria voor inzending

* Iedereen, individueel of collectief, kan een zelfgeschreven tekst inzenden.

* De inzender dient (mede) auteur te zijn van de ingezonden kritiek.

* Een tekst per auteur.

* De tekst is nieuw of eerder gepubliceerd, maar dan wel na 1 januari 2022,

* is maximaal 1.500 woorden lang,

* en geschreven in het Nederlands of in het Engels.

* Geen afbeelding(en) toe- of bijvoegen.

Dien je kritiek in als Word-bestand (géén pdf of andere bestandstypen) in standaard lettertype Calibri, regelafstand 1,15 en lettergrootte 11, met als bestandsnaam de titel van het essay.

Vermeld in de e-mail, dus niet in het document, je naam en je telefoonnummer. Wanneer de tekst eerder is gepubliceerd, vermeld dan ook in de e-mail de publicatiedatum en de titel van het tijdschrift of url van de website-pagina.

Stuur je kritiek uiterlijk zondag 1 december 2024 op naar bekaert@archined.nl. Teksten die niet voldoen aan de gestelde criteria worden niet beoordeeld.

FAQ

Vraag: Moet de auteur de Nederlandse nationaliteit bezitten?

Antwoord: Nee.

Vraag: Kunnen ook kritieken worden ingestuurd over onderwerpen die niet plaatsgebonden zijn, maar raken aan algemenere thema’s uit de architectuur, stedenbouwkunde of landschapsarchitectuur?

Antwoord: Ja, dat mag als het een onderwerp betreft dat speelt binnen het Nederlandse taalgebied, of daar volgens de auteur(s) zou moeten spelen.

Vraag: Kan een kritiek over een buitenlands project voorbeeldstellend zijn voor de ontwerppraktijk in het Nederlandse taalgebied?

Antwoord: Ja, dat kan, mits de relatie met de uitgangspunten van de Bekaert-prijs evident zijn.

Vraag: Maakt de voordracht op de Critics Night onderdeel uit van de jurering?

Antwoord: Nee

Vraag: Zijn er mensen die uitgesloten worden van deelname?

Antwoord: Ja, uitgesloten van deelname zijn de Archined-redactieleden, de juryleden en Hans Teerds (namens OASE betrokken bij de organisatie van deze editie.)

De jury

De juryleden voor de vierde editie van de Geert Bekaert-prijs zijn:

Gideon Boie is architect-filosoof, gastprofessor aan de Faculteit Architectuur van de KU Leuven in Brussel en medeoprichter van het collectief BAVO. Hij woont en werkt in Brussel. Boie initieert publieke events en heeft tal van artikelen op zijn naam staan die zich veelal focussen op het politieke aspect van kunst, architectuur en stedenbouw. Recent verscheen zijn dissertatie Discursive Architecture. Tactics for Critical Intervention in the work of BAVO.

Violette Schönberger is architect met een eigen bureau Falsework dat deels vanuit Rotterdam en Brussel opereert, geeft les aan onder meer de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en ze schrijft. Ze publiceert onder meer op haar eigen blog .from scratch en op Architectenweb. Onlangs verscheen haar eerste boek Het paradijs van imperfectie, over macht en onmacht van architectuur, een bundeling van haar columns. Winnaar van de Geert Bekaert-prijs 2019.

Mechthild Stuhlmacher is architect en mede-oprichter van het Rotterdamse bureau Korteknie Stuhlmacher Architecten. Stuhlmacher geeft les aan de Technische Universität Berlin en de KU Leuven in Gent, was kernredacteur van OASE en schrijft vooral over de relatie tussen architectuurcultuur en de ontwerppraktijk.

Tom Vandeputte is schrijver en theoreticus. Hij studeerde bouwkunde aan de TU Delft, deed een MRes aan de London Consortium voor Humanities and Cultural Studies, was kernredacteur bij OASE, en voltooide zijn PhD in Philosophy and Critical Thought aan Goldsmiths College, University of London. Momenteel is hij lector Philosophy and Critical Theory op het Sandberg Instituut Amsterdam, waar hij tevens hoofd is van de Critical Studies afdeling.

Vincent van Velsen is architectuurhistoricus, curator en (kunst)criticus. Hij werkt als conservator fotografie bij het Stedelijk Museum Amsterdam en is redacteur bij Metropolis M. Eerder schreef hij ook voor Volume, Archined en vele andere tijdschriften en websites. Afgelopen voorjaar was in het Nieuwe Instituut de door hem geïnitieerde tentoonstelling Soengoe Kondre / Verzonken leven te zien.

Over de naamgever

Geert Bekaert (1928-2016) was een Belgische kunst- en architectuurcriticus, theoreticus, historicus en curator. Tussen 1950 tot 2012 schreef hij meer dan duizend artikelen en teksten over beeldende kunst en architectuur voor tijdschriften en dagbladen: van Jeugdlinie, een Vlaams weekblad voor jonge mensen tot L’Architecture d’Aujourd’hui, en van dagblad De Standaard tot OASE. Hij doceerde aan tal van universiteiten en hogescholen in Nederland en België, maakte documentaires als Rijksweg nr.1 met Jef Cornelis, cureerde tentoonstellingen en was hoofdredacteur van Archis (1990-1995). In 1988 ontving Bekaert de Rotterdam-Maaskantprijs. Zijn artikelen zijn gebundeld in Verzamelde opstellen. Het eerste deel Stapstenen. 1950-65 kwam uit in 1985, het negende en laatste deel Wijnvlekken. 2006-2010 verscheen in 2012. Een aantal artikelen van Bekaert zijn online te lezen in De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

CALL FOR SUBMISSIONS

for the Geert Bekaert Prize for Architecture Criticism

It’s that time again! Archined, together with OASE, is organizing a new edition of the Geert Bekaert Prize for architecture criticism to promote debate and multiperspectivity within the design field. Take part!

Why is design criticism important?

Spatial design disciplines (architecture, urban design and landscape architecture) concern more than just the design of the built environment. They determine in a lasting way how and where we live, work and relax. They condition our world, consciously or otherwise. Moreover, they contribute greatly to the human footprint on ecosystems. In short, the spatial design disciplines exert a big impact on the living environment of humans and non-human creatures.

In the context of a world in which the call for an equal society is becoming increasingly urgent and louder, a world that is being exploited beyond recovery, architects, urban designers and landscape architects are challenged to define their position again and again. A reflective design practice is important in that regard. Design criticism has a vital role in this area for two reasons. First, criticism fuels substantive debate within the profession, puts contemporary developments and challenges in perspective, and questions these. In the process, criticism helps designers to determine their position. Second, owing to the impact of spatial design on the lives of humans and non-humans, and on society in general, designers bear a responsibility to critically reflect on completed projects and to make knowledge in this area widely available. In our view, design criticism is the appropriate instrument to make knowledge and questions concerning architecture, urban design and landscape architecture accessible.

Stimulating design criticism is more than relevant today. Branding and the ‘newspeak’ that comes with it is now a permanent fixture within the design profession. The algorithms of social media and search engines are becoming ever more powerful and heavily influencing what we see and read. Media storms and incessant flows of information lead to a gradual deadening of substantive debate. At the same time, the urgency of change within the profession is being felt by more and more people, and many designers are searching for the relevance of their profession. So it’s high time for a new edition of the Geert Bekaert Prize, to be awarded to an exemplary work of criticism, whether previously published or not, in the field of architecture, urban design or landscape architecture, that contributes to a vibrant design climate. Talented writers (beginners, unheard-of, established,…) take part, make your views known, send in your essay, review, report, interview, opinion piece….

Judging

All texts will be sent to the jury in anonymous form to prevent bias as much as possible. After reading the submissions, the members of the jury will jointly compile a shortlist. This will be announced in early May 2025. The award ceremony will take place in early June during Critics Night. On this festive evening, the shortlisted authors will read the nominated texts, after which the jury will announce the winner. The winner receives honour and fame, along with a beautiful trophy. The recital of the texts is intended to initiate discussion.

How can you take part?

Criteria for submissions

* Everybody, individually or collectively, can submit a self-written text.

* The submitting individual must be the author or co-author of the submitted piece of criticism.

* One text per author

* The text is new or previously published, but no earlier than 1 January 2022.

* is maximum 1,500 words long

* is written in Dutch or English

* includes no images.

Submit your text as a Word file (NOT a PDF or other type of file) in standard font Calibri, line spacing 1.15 , and font size 11, with the title of the essay as the file name.

Include in your email, not in the text document, your name and telephone number. If your text has previously been published, indicate in your email the date of publication and the title of the periodical or URL of the website page.

Send your work of criticism no later than Sunday 1 December 2024 to bekaert@archined.nl. Texts that do not meet the criteria laid down will not be assessed.

FAQ

Question: Must the author have the Dutch nationality?

Antwoord: No.

Question: Can you submit work that is not place-related but that examines more general themes in architecture, urban design or landscape architecture?

Answer: Yes, as long as it concerns themes that are relevant – or should be, according to the author(s) – in the Dutch-speaking world.

Question: Can a work of criticism concerning a foreign project set an example for design practice in the Dutch-speaking world?

Answer: Yes it can, provided that the relationship with the objectives of the Bekaert Prize is clear.

Question: Does the reading of the text form part of the judging process?

Answer: No

The jury

The members of the jury for the fourth edition of the Geert Bekaert Prize are:

Gideon Boie is an architect-philosopher, guest professor at the Faculty of Architecture at KU Leuven, and co-founder of the BAVO collective. He lives and works in Brussels. Boie initiates public events and has written numerous articles that largely focus on the political dimensions of art, architecture and urban design. His thesis has recently been published under the title Discursive Architecture: Tactics for Critical Intervention in the Work of BAVO.

Violette Schönberger is an architect with her own office, Falsework, which operates from both Rotterdam and Brussels. She teaches at the Rotterdam Academy of Architecture and writes. She publishes both on her own blog Fromscratch and on Architectenweb. Her first book, a collection of her columns, recently appeared under the title Het paradijs van imperfectie, over macht en onmacht van architectuur. Winner of the Geert Bekaert Prize 2019.

Mechthild Stuhlmacher is an architect and co-founder of the Rotterdam office Korteknie Stuhlmacher Architects. Stuhlmacher teaches at the Technische Universität Berlin and at KU Leuven, was a member of the editorial board of OASE and writes about the relationship between architecture culture and design practice.

Tom Vandeputte is a writer and theoretician. He studied architecture at TU Delft, did an MRes at the London Consortium for Humanities and Cultural Studies, was a member of the editorial board of OASE, and completed his PhD in Philosophy and Critical Thought at Goldsmiths College, University of London. He is currently a Reader in Philosophy and Critical Theory at the Sandberg Institute Amsterdam, where he also heads the Critical Studies department.

Vincent van Velsen is an architecture historian, curator and art critic. He works as a curator of photography at the Stedelijk Museum Amsterdam and is an editor of Metropolis M. He has previously written for Volume, Tubelight and Archined. Last spring the Nieuwe Instituut was the venue for the exhibition Soengoe Kondre / Submerged Heritage, which he initiated.

(Excluded from participation: the Archined editors, the jury members and Hans Teerds.)

About Geert Bekaert

Geert Bekaert (1928-2016) was a Belgian art and architecture critic, theoretician, historian and curator. From 1950 until 2012, he wrote over one thousands articles and texts about visual art and architecture for periodicals and newspapers: from Jeugdlinie, a Flemish weekly for young people, to L’Architecture d’Aujourd’hui, and from De Standaard newspaper to OASE. He taught at numerous universities and colleges in the Netherlands and Belgium, made documentaries such as Rijksweg nr.1 with Jef Cornelis, curated exhibitions and was editor in chief of Archis (1990-1995). In 1988, Bekaert won the Rotterdam Maaskant Prize. His articles have been compiled into the publication series Verzamelde opstellen. The first instalment, Stapstenen: 1950-65, appeared in 1985; the ninth and final instalment, Wijnvlekken: 2006-2010, appeared in 2012. A number of articles by Bekaert can be read online in ‘De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren’.