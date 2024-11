100 Years of Summer – Archiprix 2024

Valentin Zech gebruikt de brownfield van het skigebied van Zürs, Oostenrijk, als proeftuin in zijn afstudeerproject. Hierin onderzoekt hij hoe mensen en niet-mensen samen kunnen gedijen in de opwarmende alpiene landschappen.

Project location Zürs, Austria

Kan je je onderwerpkeuze kort toelichten?

Ik heb architectuur gestudeerd in Nederland, maar ik kom oorspronkelijk uit Oostenrijk. De bergen en het berglandschap zijn daardoor een belangrijke en speciale plek voor mij. Ik kende dat landschap al goed vanuit het perspectief als kind, wandelaar, klimmer, snowboarder,.. Het leek me erg interessant om mijn afstudeerjaar te gebruiken om te kijken hoe je als architect dat landschap leest. Welke materialen werken op zo een plek? Hoe maak je ontwerp-keuzes? Welke rol spelen de andere wezens die dit landschap vormen en nodig hebben in het ontwerp? Deze vragen tezamen met mijn persoonlijke herinneringen en ervaringen in de Alpen, gaven richting bij het nadenken over mogelijke onderwerpen.

Testing ground map layered on top of brownfield leftovers

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit (kort) toelichten?

Voor mij waren de meest belangrijke inspiratiebronnen vooral mensen die bewust en met aandacht naar de wereld om zich heen kijken. Dit zijn veelal kunstenaars, spirituele persoonlijkheden, wetenschappers en soms architecten. Interessant vind ik projecten waarbij eerst intuïtief iets gemaakt wordt en pas in een tweede stap de patronen, structuur en logica aan bod komen om alles tot een kloppend geheel te maken. Daarnaast haalde ik inspiratie uit de objecten in het landschap – skiliften, bomen, stenen, sneeuwkanonnen – en het vakmanschap dat te vinden is in de vallei waar mijn ontwerp is gesitueerd.

Benoem en beschrijf (kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject

Het skigebied waarin mijn ontwerp en onderzoek plaatsvond is enorm groot. Aan het begin was het best lastig om de ingrepen een schaal en een plek te geven. Ik herinner me nog de dag waarop ik een perfecte locatie voor het hoofdgebouw vond, vanaf dat moment begon alles best snel bij elkaar te komen.

1:50 fragment model basecamp, aged

Beschrijf (kort) wat ontwerpen voor jou betekent

Misschien is ontwerpen voor mij een soort gesprek, een gesprek met jezelf, met de locatie waarin je ontwerpt, met alle belanghebbers. Een gesprek waarbij je samen steeds dichterbij de waarheid komt en de uitkomst idealiter meer is dan de kleinste gemeenschappelijke noemer van alle meningen en behoeftes.



Wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken?

Ik wil graag nog een paar jaar leren van goede ontwerpers, omdat ik meer wil leren over het bouwen in de ‘echte wereld’. Daarna zou ik graag zelf een kleine studio willen beginnen waar ik mijn passie voor hergebruikte materialen, zelf bouwen en gezond/bewust werken kan doorontwikkelen.

Site model basecamp 1:500

Projecttekst

What happens to ski areas once there isn’t enough snow anymore? When they turn into industrial wastelands in the Alps? With their roads, lifts, pistes, and snowmaking systems these brownfields are places where our concepts of nature and culture clash.

100 Years of Summer questions the human position within the planetary ecosystem while contemplating solutions for changing alpine landscapes: Are we as autonomous from other beings as we like to think? What is our role, agency, and responsibility? What is the role, agency, and responsibility of a mountain goat? Of a bush of wild roses? Of architecture and materials?

Aging and development of landscape and architecture throughout time

The project does not answer all of these questions, but aims to expand the (architectural) narrative, acknowledging the role and experience of nonhumans like animals, plants, soil, rain, materials,… and looks at decay as a chance for more alive architecture.

The spatial framework that is proposed consists of 6 landscape-observatories at different altitudes, a basecamp, and a connecting path. Ski area leftovers provide building materials and create diverse ecosystems to experiment with possible futures for the alpine landscape and its inhabitants. Together, the buildings and conditions form a landscape laboratory for scientists and artists in residence – looking for answers to the most pressing question for the future of alpine landscapes: How can human-nonhuman ecosystems be resilient and thriving despite the pressures applied by climate change?

Thesis

More images

naam

Valentin Zech

e-mail

afgestudeerd

2023

opleiding

Technische Universiteit Delft