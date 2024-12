De kerstfilm, de aftiteling en een vooruitblik

Om de laatste donkere dagen van het jaar in goed gezelschap door te brengen sluiten we in samenwerking met het AFFR het jaar af met de vertoning met E.1027 – Eileen Gray and the House by the Sea. Deze bijzondere docufictie verbeeldt het verhaal over Eileen Gray, haar modernistische meesterwerk, en een invasieve Le Corbusier.

still uit E.1027 Eileen Gray and the House by the Sea (2024) / Beatrice Minger en Christoph Schaub

De kerstfilm

In de docufictie E.1027 – Eileen Gray and the House by the Sea die op de afgelopen editie van het AFFR te zien was, vertellen regisseurs Beatrice Minger en Christoph Schaub het verhaal over het modernistische meesterwerk dat de Ierse architect Eileen Gray ontwierp voor haarzelf en haar geliefde, de Roemeense architect Jean Badovici. De film draait om de driehoeksrelatie die ontstond rondom het huis aan de Franse Rivièra tussen Gray, Badovici en diens vriend Le Corbusier, die E.1027 zonder Gray’s toestemming van muurschilderingen voorzag. Met gespeelde scènes in E.1027, archiefbeelden, en scenes op toneel is de film een schitterende cinematografische ervaring die misplaatste claims voor eens en altijd recht zetten.

E.1027 – Eileen Gray and the House by the Sea (Eng/Fra, Eng ondertiteld, 89 min) is van vrijdag 20 december tot en met zondag 6 januari 2025 voor €5,50 – “de prijs van een Toffee Nut Latte” – te zien op het AFFR-vimeo-kanaal (link komt 20 december beschikbaar). De bijdrage komt geheel ten goede aan de filmmakers.

Aftiteling 2024

Artikelen

Als Archined redactie streven wij ernaar om artikelen te publiceren die het wereldbeeld van mensen een beetje opschudden, en bijdragen aan (kleine) verschuivingen van perspectief. Dit doen we door vakgenoten te stimuleren om over hun vak(gebied) te schrijven en zich uit te spreken over de urgente vragen van deze tijd. Op deze wijze willen we diezelfde vakgemeenschap blijven uitdagen om met elkaar en met anderen in gesprek te gaan en te blijven, en over letterlijke en figuurlijke grenzen te kijken.

De IABR tentoonstelling Nature of Hope waren aanleiding voor reflectieve artikelen van architect Ninke Happel en ecoloog-filosoof Dirk Hilbers over de ontwerppraktijk en – houding. De tentoonstelling over het werk van DOGMA in Antwerpen vormde de aanleiding voor een kritisch en informatief betoog van Hanna Rudner over collectief wonen, een onderwerp waar ook Andrea Prins in haar artikelen over haar ervaringen in Seoul op in gaat.

De opiniërende artikelen die we dit jaar publiceerde hadden vooral betrekking op de ontwerphouding. Christian Salewski hield naar aanleiding van het congres ‘Back to the Future’ een overtuigend pleidooi voor de terugkeer van scenario-denken, Xander Vermeulen Windsant vroeg zich naar aanleiding van de bijeenkomst ‘Ontwerpen in analogie met het bestaande’ af waar de stip op de horizon was gebleven, en Oskar Oonk en Frieder Vogler, ieder op eigen wijze, openden het gesprek over de positie van het ontwerponderwijs in relatie tot de praktijk in een tijd gekenmerkt door multi-uitdagingen en -crises. Een vraagstuk dat ook terugkomt in de boekrecensie die Marina Otero Verzier schreef over Supersudaca: Incomplete Works, een publicatie over een ontwerppraktijk die haar oorsprong vindt in het Berlage Instituut.

Met vakgenoten testten we verschillende vormen van architectuurkritiek, zoals met Jurjen Zeinstra die met jongere vakgenoten voorbeeldstellende gebouwen herbezoekt en in gespreksvorm op deze gebouwen reflecteert. Of denk aan de persoonlijke invalshoek van Robert-Jan de Kort die de kortstondige openstelling van Museum Boijmans van Beuningen aangreep om het ontwerpvoorstel van Mecanoo te bespreken.

De 68 artikelen die Archined in 2024 publiceerde werden geschreven door onze correspondenten: Markus Appenzeller, Alex van de Beld, Giovanni Bellotti, Paul van den Bergh, René Boer, Gideon Boie, Beitske Boonstra, Alessandra Covini, Laure Denis, Jurriën van Duijkeren, Mike Emmerik, Sjoerdieke Feenstra, Ninke Happel, Hans van der Heijden, Dirk Hilbers, Ed van Hinte, Rik Jacobs, Allard Jolles, Anneloes de Koff, Vincent Kompier, Robert-Jan de Kort, Isabel van Lent, Merten Nefs, Inara Nevskaya, Maurice Nio, Oscar Oonk, Andrea Prins, Hanna Rudner, Christian Salewski, Margit van Schaik, Vincent van Spaendonck, Wies Sanders, Vjera Sleutel, Hans Teerds, Felix Verheyden, Marina Otero Verzier, Willie Vogel, Frieder Vogler, Ard de Vries, Xander Vermeulen Windsant, Thomas Wensing, Arthur Wortmann, Jurjen Zeinstra.

Het Architectuur Filmfestival Rotterdam nodigde ons wederom uit om een speelfilm te cureren. De keuze viel op NO van de Chileense filmmaker Pablo Larraín, een film over het gevaar van een gepolariseerde en gepolitiseerde samenleving en de noodzaak om weerwoord te geven. Daarvoor hoef je geen activist te zijn. Sanne van Manen verzorgde de inleiding bij de film. Een ode aan de schijnbare banaliteit van het menselijk bestaan werd gebracht in de vier korte films van Peter Greenaway die door Gerwin van der Pol van context werden voorzien.

Personalia

Archined staat altijd open voor (nieuwe) schrijftalenten, ook dit jaar debuteerde weer een groot aantal: Jurriën van Duijkeren, Ninke Happel, Dirk Hilbers, Rik Jacobs, Inara Nevskaya, Oscar Oonk, Hanna Rudner, Christian Salewski, Margit van Schaik, Felix Verheyden, Frieder Vogler, en Ard de Vries.

Getroffen waren we door het bericht over het overlijden van Allard Jolles. Allard was Archined-correspondent vanaf het eerste uur (sinds 2000!) die vlak voor zijn overlijden nog een sprankelende boekrecensie schreef over Iwan Baan’s Rome – Las Vegas, Bread and Circuses.

In de zomer werd de Archined redactie versterkt door Lenneke Slangen, zij nam het stokje over van collega Paul van den Bergh die als stedenbouwkundig adviseur bij de gemeente Voorschoten ging werken. We zijn vereerd dat Abdessamed Azarfane deel wil uitmaken van het bestuur van stichting Archined, hij volgt Bianca Seekles op als voorzitter.

Vooruitblik 2025

We blijven met een strakke regelmaat, zonder concessies kwalitatief hoogwaardige artikelen publiceren, voor en door de ontwerpgemeenschap, die bijdragen aan het vakdebat. Uiteraard blijven we auteurs ondersteunen met het verwoorden van hun gedachten en zetten we ons in om kweekvijver te zijn voor, en een podium te bieden aan (nieuwe) schrijftalenten.

Daarnaast continueren we de vruchtbare samenwerkingen met het AFFR en de Archiprix, gaat het Archined LAB nieuwe projecten ondersteunen, en organiseren we in samenwerking met OASE de 4e editie van de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek en Critics Night. Met het Nieuwe Instituut wordt samengewerkt om Archined artikelen in de collectie op te nemen, dit resulteerde eind 2024 in een eerste publicatie op hun vernieuwde interface.

Heel veel dank aan

Om onze activiteiten te kunnen uitvoeren hebben we de steun van de vakgemeenschap nodig. Archined wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van onze Archined-leden: .FABRIC, 19 Het Atelier, a/d Amstel, AAArchitecten, AAArchitects, AAS, ABC Architectuurcentrum, ABdVT De Vries en Theunissen, Academie van bouwkunst Amsterdam, Academie van Bouwkunst Groningen, Academie van Bouwkunst Rotterdam, Academie van Bouwkunst Tilburg, Aectual, AG , Air, Allard, ANA, ARCAM, Archipel Ontwerpers, Archiprix, Architecten aan de Maas, Arcom Partners, Arconiko, AREA Occupier Solutions, ArtEZ Academie van Bouwkunst Arnhem, Atelier Kempe Thill, Atelier PRO , atelier Rijksbouwmeester, Barcode, Barentsz, BDP Rotterdam, Bedaux de Brouwer, Benthem Crouwel, BERNS architectuur, BETA, Bierman Henket, biq, BNSP, Bond van Nederlandse Architecten, Boparai Associates, Borren Staalenhoef , Bouwman Swinkels, Braaksma & Roos, Bright Coop, Brightside, BRIQUE, Bruusk, Buiten5, Bureau Europa, Bureau B+B, BureauVanEig, Buro Duck, BURO LUBBERS, buro MA.AN, Buro Ruim, Buro Sant en Co, buro3, Burobol, Carve, casanova + hernandez, CB5, CBRE, Cepezed, CHNL, Cityförster, CIVIC, Coare, Common Affairs, Concrete, Crimson, CRKL, CULD, Complex Urban Landscape Design Amsterdam, daf, DAT, de Cie, De Twee Snoeken, De Urbanisten, De Zwarte Hond, Dedato, Defacto, Defesche Van den Putte, DELVA, Denc, Derksen Windt, Diederen Dirrix, DOK, Dorp, Stad en Land, DP6, DROM, ECHO, Ector Hoogstad, EGM, Eklund Terbeek, Elephant, Everspartners, Ex Interiors, Faam Architects, FARO, Felixx, Fokkema & Partners, FormHet, GAAGA, Gemeente Almere, Gemeente Den Haag, gemeente Groningen, Gemeente Meerinzicht, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, Geurst & Schulze , Gortemaker Algra Feenstra, Graziosi Progetti, Groosman, Grosfeld Van der Velde, Güller Güller, H+N+S, HAGUE architects, Hamlet, HaskoningDHV, HD+VK, HDK, Heembouw, Heiko Hulsker & Partners, Henckel en Zahir, Het Oversticht, HeusschenCopier, Heyligers, Hilberink Bosch, Hofman Dujardin, Hollandse Nieuwe, Hoogeveen, Hootsmans, Hosper, Houben / Van Mierlo, humble martens, Hylkema Erfgoed, i29, IMOSS, Inbo, includi, Inside Outside, JAM*, JCAU, Juurlink [+] Geluk, Kampman, Karres en Brands, KAW, kbng, KCAP, KENK, Kentie en Partners, Kerssens I de Ruiter , Klunder, kodde , Koen van Velsen, Kokon, Korteknie Stuhlmacher, korth tielens, KOW, Kraaijvanger, KRFT, KuiperCompagnons, Land-id, Laos, LEVS, LIAG, Linea, Lodewijk Baljon, Loer, LOLA, Loos van Vliet, LOS Ruimte, Loxodrome, M Moser, M3H, MAAQ, Maas Kristinsson, Made by Mistake, Marc Koehler, MAS, Maurer United, MD-2, Mecanoo , Mei., Merk X, MIX, MK23, MLA+, Molenaar & Co, MONK , MORE Architecture, MR. STIR, MTB, MTD, Mulderblauw , MUST, MVRDV, MVSA, N Architecten, NAi boekverkopers, Neutelings Riedijk, Next, Niek Roozen Landscape, Nieuwe Instituut, Nieuweboer , Nine Oaks, Nudus, OD205, O-III , OKRA, OMA, Open Kaart, OPL, Orange, OTH, OZ, P.A.M. Teunissen, Palmbout Urban Landscapes, Paul de Ruiter, Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, PosadMaxwan, PRJCT WRKS, Proof of the Sum, Quist Wintermans , Radartoren Architectuur, Rapp + Rapp, Rau, Respace, Rijnboutt, Robert-Jan de Kort, Roos en Ros, Rothuizen, Ruimtevolk, SAB Arnhem, Schipper Bosch, SCHUNCK*, Serge Schoemaker, Shift architecture, Slangen + Koenis , SMARTLAND, Snitker/Borst, space&matter, Spacevalue, Specht, Speelplan, Squizzo , Stadgenoot, Stijl Architectuur, STIJNVANDENBOOGAARD, Streetlife, Strootman, Studio Adams, Studio Appelo, Studio Bereikbaar, STUDIO dot NL, Studio for New Realities, studio Hartzema, Studio Vinke, Studioninedots, Studioschaeffer, SVP , Synopel, TAK, Tangram, Team V Architectuur, Technische Universiteit Eindhoven, The Selected Work / Wendover Studio Ltd, Tom Postma Design, ToornendPartners, Topos, Traanberg Partners, TTDesign, TWA, Twin Digital Engineering, UFO Urbanism, Uitgeverij Duizend & Een, Urbanova en Veerman, Vakwerk, VAN AKEN, Van der Schoot, Van Egmond, Van Hoogevest, Van Manen, Van Schagen, Van Schie, Veenenbos en Bosch, VenhoevenCS, Venster, Vera Yanovshtchinsky , Verhoeven de Ruijter, Vlug & Partners, VMX, Voids, Vollmer & Partners, Vroom, VVKH , WAM, We Love The City, West 8, Whitespace, Wiegerinck Architectuur en Stedenbouw, Willems Vastgoedonderhoud, Wissing, WJDARCHITECTEN, Woonwerk, wrk architecten, wUrck, WY. (van Wylick) architecten, XML, XVW, Zecc, Zes X Zes Visuele Communicatie, ZILT , Zoetmulder, Zus Public, Zwarts & Jansma.

Speciale dank aan onze partners: Bouwen met Staal, Acutec, Nai Booksellers, Archiprix, en het AFFR

en de 2024 adverteerders: Academie van Bouwkunst Amsterdam, Abe Bonnema stichting, AIR, Architect@work, ArtEZ, Brockmeyer, Cultuurfonds / Fonds voor Architectuur en Bouwkunst, IABR, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, IABR, Job Dura Fonds, Land Art Lives, NRP, Stichting Fonds Architectenbureaus, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, TU Delft, TU Eindhoven. Een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maakt de organisatie van de 4e editie van de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek mede mogelijk. Love you all.

Prettige dagen en de allerbeste wensen voor 2025 van het Archined team: Marina van den Bergen, Lenneke Slangen, Wies Sanders, Billy Nolan (redacteur Engels), Marc de Bruijn (website beheer), en het Archined bestuur: Abdessamed Azarfane, Simon Franke, Aura Luz Melis, Philomene van der Vliet en Xander Vermeulen Windsant.