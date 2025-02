In memoriam Carel Weeber (1937-2025)

In de documentaire Dwars (Remy Vlek, 2007) maakt de kijker kennis met een bijzonder uitgesproken en licht provocerende architect die met een beetje zelfspot kritisch reflecteert op de woningbouwpraktijk en -politiek. De documentaire met en over Carel Weeber is nu gratis en zonder reclames online te bekijken.

Er is veel over Carel Weeber geschreven, maar de man zelf horen praten over zijn projecten en hoe, vanuit zijn perspectief, de vakwereld en politiek daarover oordeelden, geeft toch wel een nieuwe dimensie aan Weeber als architect en de projecten. In de documentaire Dwars bezoekt Weeber het toen nog net niet gesloopte sociale woningbouwcomplex De Zwarte Madonna (Den Haag, 1985-2007) en het eveneens sociale woningbouwcomplex De Peperclip (Rotterdam, 1982). Maar ook minder bekende woningbouwprojecten worden aangedaan zoals het Arena-plan in Alphen aan de Rijn (1978) dat zeker een revisited waard is. De projecten vormen aanzetten voor Weeber om, welbespraakt en met een twinkeling in zijn ogen, zijn opinies en visies over ‘de nieuwe tuttigheid’, historiserend bouwen, het sociale woningbouwbeleid in Nederland, en het Wilde Wonen uit een te zetten. Dwars is een tijdsdocument, maar veel van wat er gezegd klinkt nog akelig actueel.