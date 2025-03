De buurt, een gebruiksaanwijzing

Oog hebben voor hoe een buurt werkt, is een gave die iedere architect, stedenbouwer en landschapsarchitect zou moeten hebben. Om deze gave wakker te schudden, op te poetsen, of te verfijnen geeft Pieter Hoexum een aantal aanwijzingen.

foto door auteur

Misschien is het het beste maar meteen te zeggen dat deze aanwijzingen niet meer zijn dan dat: vrijblijvende aanwijzingen, wenken, suggesties. Het zijn alles behalve voorschriften. De belangrijkste aanwijzing is misschien wel deze: trek je schoenen aan, oortjes en telefoon wegleggen, loop de deur uit en vervolgens je neus achterna.

Een iets minder vrijblijvende raad is wel om een buurt vooral te voet te verkennen, te voet ben je extra opmerkzaam. Als voetganger laat je je bijna vanzelf door niets anders leiden dan door je nieuwsgierigheid: voor een voetganger is alles belangwekkend. Het enige wat je hoeft te doen is goed op te letten. Wat trouwens erg moeilijk is, misschien wel het moeilijkste dat er is. Als je overal op gaat letten, als werkelijk alles je belangstelling heeft, kom je niet ver. Is ook niet erg.

Uit de jaren zestig is de kreet ‘onder het plaveisel het strand’ bekend. Een mooie, poëtische kreet – maar nu even niet. Voor de ommetjesmaker is juist het plaveisel interessant. Waar je ook loopt, je loopt vrijwel altijd op aangelegde paden en wegen. Tegels, stenen, gravel, schelpen, asfalt… Je loopt op gebaande wegen. Je loopt op een kunstwerk, het grootste kunstwerk ter wereld. In elk geval op het toppunt van beschaving. Filosoof Georg Simmel spreekt in zijn essay Brug en deur terecht van ‘het wonder van de weg’. “De mensen die als eersten een weg tussen twee plaatsen aanlegden, leverden een van de grootste menselijke prestaties.”

foto door auteur

Bovendien, zou ik daar nog aan toe willen voegen, bleef het gelukkig niet bij één weg. Er ontstond al snel een netwerk van wegen, straten, stoepen, paden, pleinen… Dat zijn dan wel gebaande wegen, maar die vormen zo’n uitgebreid, fijnmazig netwerk, dat je er wel degelijk avonturen kan beleven. Alledaagse avonturen weliswaar, maar desalniettemin avonturen. Het gaat erom de wegen niet meer als alleen maar middel te zien, maar als doel. Je kan gewoon de deur uitgaan en de wegen aflopen, niet om iets te bereiken, maar gewoon, om te genieten van het onderweg zijn. Je bent niet op weg naar iets, je bent gewoon onderweg… Je benut niet alleen de wegen, maar geniet daar ook van je bewegingsvrijheid en bevredigt je nieuwsgierigheid.

Het zou het beste zijn dagelijks meerdere ommetjes te maken door de buurt. Maar dat valt niet mee. De stoel is op de een of andere manier altijd weer verleidelijker dan de buitenlucht. Pas als je buiten bent, ervaar je aan den lijve dat dat een misvatting is, dat binnenblijven weliswaar verleidelijker is, maar niet bevredigend. Integendeel, binnenblijven maakt je juist ongedurig. Zodra je gaat ijsberen, weet je hoe laat is: dan is het de hoogste tijd naar buiten te gaan.

foto door auteur

Wie het niet zover wil laten komen, moet voorwendselen verzinnen. Hardlopers zeggen ook altijd dat het aantrekken van de hardloopschoenen het moeilijkste is; daarna gaat het eigenlijk vanzelf. Maak het jezelf makkelijk en houdt je zelf een wortel voor, creëer praktische redenen om eropuit te moeten. Dat is makkelijker dan jezelf te motiveren. Probeer een week of maand de dagelijkse boodschappen lopend te doen. Dan ga je geen ommetje maken door de buurt, maar loop je naar de winkel – bij voorkeur steeds een andere route nemend – dan maak je ondertussen toch een ommetje. Dat je maar weinig boodschappen kan tillen is helemaal niet erg, dan heb je de volgende dag meteen een goede reden (voorwendsel) weer een ommetje te maken.

Ondertussen kun je onderweg je ogen de kost geven. Let bijvoorbeeld op de vogels die je tegenkomt. En de bomen. En de perken en plantsoentjes. Nog interessanter dan het aangelegde groen zijn eigenlijk de ‘stoepplantjes’, het onkruid dat spontaan tussen de tegels groeit. Ook interessant zijn de bordjes in de buurt die routes aanduiden. Bij mij in de buurt vond ik, toen ik er eenmaal op begon te letten, wandelknoopputen en fietsknooppunten. En de gemeente bleek wandelroutes langs bijzondere bomen en openbare kunstwerken te hebben uitgezet. Die kunstwerken zijn sowieso belangwekkend. Als je er eenmaal op begint te letten, zul je zien dat je in een openluchtmuseum woont: overal staan beelden.

Sculpturen Verbazing en Berusting / foto door auteur

Aan sommige van die beelden ga je je hechten. Meestal zijn dat de minst opvallende trouwens, beelden die niet om aandacht bedelen maar als muurbloempjes geduldig staan te wachten tot ze opgemerkt worden. Zo ging ik me steeds meer hechten aan een stel beelden hier in de buurt, een vrouwenfiguur en mannenfiguur, die elk aan een kant van het pad staan maar wel een duo vormen. De man houdt achter zijn rug een hoed vast, de vrouw een tasje. De titel van dit stel beelden is ook erg goed: “Verbazing en Berusting”. Dat zou het devies bij ieder ommetje door de buurt moeten zijn.

En straatbankjes, waar staan die? Probeer ze allemaal uit. En maak je ommetjes op verschillende tijden van de dag, ook ’s avonds en ’s nachts, of in elk geval in het donker. Hoe donker wordt het eigenlijk? Kun je de sterren zien? En hoe compenseren je andere zintuigen het slechte zicht, wat hoor en ruik je? Kortom, wordt toerist. Boek een all inclusive vakantie in je eigen buurt.

Als je geen ommetjes maakt, mis je iets heel prettigs en moois, iets typisch menselijks: lopen, om je heen kijken en daarover nadenken. Wat is een mens? Een tweebenig, rechtop lopend, – meestal – redelijk wezen. Wie een ommetje maakt en de buurt verkent, doet aan niets minder dan zelfontplooiing . Maar je bent niet de enige… en zit dus met het vraagstuk van het groeten.

Rijpvorming / foto door auteur

Groeten of niet groeten, dat is de vraag. En eigenlijk moet dat ook de vraag blijven, dat wil zeggen, het mag vaag en onduidelijk blijven. Dat is ongemakkelijk, maar dat moet je voor lief nemen. Als je te snel en te enthousiast andere voorbijgangers groet, ben je waarschijnlijk nog iets te dicht bij je eigen huis; als je te snel en te enthousiast door een voorbijganger begroet wordt, ben je waarschijnlijk dicht in de buurt van diens huis. Het gaat erom voorbij dat territoriale gedrag te komen. Als het groeten een beetje onhandig gaat, zowel het ‘geven’ als ‘ontvangen’, zit je goed, dan ben je in het vrije veld beland, in de openbare ruimte. Daar kan een ommetje in de buurt een reis worden. Omdat het daar niet zo belangrijk is waar je precies vandaan komt of waar je heen gaat; het gaat erom dat je er bent.

Ik was zelf lang te voorzichtig en spaarzaam met groeten, legde een bevriende socioloog mij uit. En dat kwam omdat ik een te simpele opvatting van groeten had, alsof dat territoriumgedrag is, of een signaal voor het zoeken van contact. Integendeel eigenlijk, het begroeten van andere voorbijgangers is een mooi voorbeeld van wat Ervin Goffman ‘civil inattention’ noemde , beschaafde onoplettendheid. Denk daarbij aan het binnengaan van een treincoupé en tegenover iemand gaan zitten: dan zoek je even oogcontact met diegene, glimlacht vluchtig en gaat zitten – zodat je vervolgens beide weer je eigen gang kan gaan. Zo is razendsnel, ongedwongen en met minimale middelen een verstandhouding tot stand gebracht. Het is een hoffelijke manier van met elkaar omgaan en tegelijkertijd afstand bewaren. Groeten is eigenlijk niet meer dan het geruststellen van de andere voorbijgangers: je maakt kenbaar dat je ze gezien en herkend hebt als voorbijganger, en dat jijzelf ook niet meer dan voorbijganger bent en wil zijn. Een groet is een beschaafde manier om te zeggen dat je op dit moment, op deze plaats geen behoefte aan verder contact hebt.

Uitkijkpunt / foto door auteur

Het maken van ommetjes in de buurt is – ik zal er niet omheen draaien – een nogal burgerlijke aangelegenheid. Veel moeite om dat toe te geven kost mij dat niet, want ik vind ‘burgerlijk’ niet per se een scheldwoord. Een ommetje is burgerlijk, wie een ommetje maakt neemt deel aan het maatschappelijk verkeer, het burgerlijke leven.

Tandenknarsend moet ik nu toegeven dat ook het maken van ommetjes een ongewenste en niet ongevaarlijke ‘bijwerking’ heeft… Het kan van burgerlijk verworden tot kleinburgerlijk. Het kan verworden tot zelfgenoegzaam klagen en zeuren over van alles en nog wat: hondenpoep, graffiti, onkruid, onbeleefdheid, hufterigheid, enzovoorts. Toch blijft een dagelijkse portie ‘ommetjemine’ (vergelijk: ‘aspirine’) mijn favoriete huismiddeltje tegen alle kwaaltjes die ontstaan door te lang binnenblijven zitten: somberheid, lusteloosheid, neerslachtigheid, melancholie… Ommetjemine kun je veilig dagelijks innemen, mits je rekening houdt met de lichte bijwerkingen. Zodra je je teveel begint te beklagen, is het tijd de buurt te verruilen voor de wilde frisheid van het centrum van de stad – voor flaneren dus – of tijd voor een stevige wandeling door een weids landschap.