Gebouwen door Vrouwen viert het werk van vrouwelijke architecten. Het reeds gelanceerde platform bouwt aan een openbaar toegankelijke database aan gebouwen, stedenbouwkundige-, en landschappelijke projecten door vrouwen gerealiseerd in Nederland.

De rol van vrouwen in de architectuurgeschiedenis is sterk onderbelicht, de bijdrage van vrouwen is vaak niet of nauwelijks gedocumenteerd, en in sommige gevallen zelfs actief gewist. Er is tot op heden een genderongelijkheid terug te zien binnen de ruimtelijke ontwerpsectoren. Waar de man-vrouw verhouding binnen de ontwerpopleidingen vrijwel vijftig/vijftig is, daalt deze fors zodra vrouwen het vakgebied betreden. In hogere functies is het aantal vrouwen miniem.

Gebouwen door Vrouwen heeft als doel de zichtbaarheid van vrouwelijke architecten en ontwerpers te vergroten. Hoewel het project recht wil doen aan werk geproduceerd in teamverband, legt het specifiek de nadruk op het werk van individuele vrouwen. Door vrouwen binnen de ruimtelijke ontwerpsector te benadrukken, wijzigt Gebouwen door Vrouwen de reeds (bekende) ontwerpcanon.

Naast het opzetten van een gezamenlijke database en het wekelijks uitlichten van projecten op sociale media, worden regelmatig excursies naar de projecten georganiseerd. Hiermee worden de door vrouwen gerealiseerde projecten bij een breed publiek (ook buiten de vakgemeenschap) onder de aandacht gebracht.

Gebouwen door Vrouwen daagt de architectuursector uit om voorbij de gevestigde, mannelijke namen te kijken en de vrouwelijke makers van de gebouwde omgeving de erkenning en zichtbaarheid te geven die ze verdienen.

