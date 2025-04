Burnt – Archiprix 2024 – 1e prijs

Jacob Heydorn Gorski’s afstudeerproject Burnt A tale of three fires omarmt bosbranden als een natuurlijk proces en ziet het als een middel om veerkracht te creëren en nieuwe verbindingen te smeden tussen een gemeenschap en het landschap.

Three sites were chosen. Interventions cater to the particular needs of each given site.

Kan je je onderwerpkeuze kort toelichten?

Natuurbranden zijn een fascinatie van mij als landschapsarchitect, een fascinatie die terug te voeren is naar mijn kindertijd. Ik groeide op naar een beheerd grasland dat ieder jaar in brand werd gestoken. Ik leerde dat vuur niet alleen mijn buitenspeeltuin in de as legde, maar ook dat het nodig was om deze natuurlijke ruimte het jaar daarop weer te laten groeien. Mijn project positioneert deze erkenning binnen de hedendaagse klimaatproblematiek.

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit (kort) toelichten?

Mijn project is geïnspireerd door de hedendaagse Nederlandse benadering van het landschap. Namelijk het idee om omstandigheden te creëren waarin natuurlijke landschapsprocessen zich kunnen ontwikkelen en natuurlijke bedreigingen zoals overstromingen te zien als een kans om nieuwe landschapservaringen te bedenken. Mijn project is ook geïnspireerd door het inheemse brandbeheer en de realiteit dat wij mensen een cruciale rol spelen in deze ecosystemen. Gesprekken met pyrogeologen, bosbeheerders en leden van de gemeenschap hebben deze bronnen verder verrijkt.

Each intervention works at the small scale to restore vital habitat and offer new experiences. Above, an artifical beaver dam made out of burnt logs harvested from the forest is part of a “beaver-buffer” system protecting a vulnerable town.

Benoem en beschrijf het sleutelmoment in je afstudeerproject.

Het sleutelmoment in dit project was na een periode van intensieve analyse, het daadwerkelijk bezoeken van een recent verbrand bos. Dit bezoek heeft mij kennis laten maken met de verschrikkelijke, maar toch sublieme, realiteit en omvang van natuurbranden. Natuurbrand zou een bron van schoonheid en (natuur)educatie kunnen zijn, en niet alleen een bedreiging.

Wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken?

Ik hoop het thema natuurbranden in binnen- en buitenland te blijven verkennen.

The project model base, made from (native) Douglas Fir, has an integrated smoke machine that allows visitors to “burn” the forest next to a fire break.

Burnt: A Tale of Three Fires asks what it could look like to live with fire. The project embraces wildfire as an natural process and reframes it as a tool to create resiliency and forge new connections between a community and its landscape. It draws from the designer’s own childhood fascination and takes inspiration from the Dutch approach towards another natural threat: water.

The project is located in the Front Range Mountains in the American state of Colorado. This ecosystem is disturbance-driven; the Front Range is “built to burn.” Historically, fire here created a rich mosaic as it burnt across space and time. Native species developed strategies that allowed them to resist, be resilient to, or even depend upon fire. A century of anti-fire policy, however, has removed fire from the forest. Without fire to regulate it, the forest has become less biodiverse and resilient. When it does burn, the weakened forest may not recover. The status quo is not sustainable. We have to stop waging war against fire and learn how to make peace with it. In the Netherlands, water, long seen as a threat, has been given room to flood again. We have found a new story for water, can we do the same for fire?

The project takes inspiration from the local ecology to develop three new strategies for wildfire: defensive, resilient, and resistant. Each strategy kickstarts a process based on community involvement and local materials to let fire tell a new story about the landscape. Together, these strategies help restore the ecosystem and use fire to create new landscape experiences and community exchange.

We have, to quote Dante, found ourselves “within a forest dark, for the straightforward pathway had been lost.” This project searches for a new path forward, lit by the light of fire.

The project accepts wildfire as a natural part of the forest. It opens post-fire forests to the public. The landscape is education and a testament to the forest that once was…

Jacob Heydorn Gorski

2022



2023



Academie van Bouwkunst Amsterdam