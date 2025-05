Short-list Bekaert-prijs voor architectuurkritiek 2025

De genomineerde artikelen voor de vierde editie van de Geert Bekaert-prijs 2025 zijn….

De Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek is door Archined in het leven geroepen ter viering van de ontwerpkritiek en stimulering van de ontwerpschrijfkunst. Een reflectieve ontwerppraktijk is, zo menen wij, van existentieel belang voor de vakgemeenschap. De eerste editie van de Geert Bekaert-prijs vond plaats in 2013, gevolgd door een in 2016 en in 2019. Voor de 2025 editie werken we samen met OASE. Een open oproep werd gelanceerd. De teksten mochten nieuw of reeds eerder gepubliceerd zijn, geschreven in het Nederlands of Engels, maar niet langer dan 1500 woorden, en na 1 januari 2022 geschreven te zijn.

We werden bedolven door het aantal inzendingen, 81! Met grote toewijding heeft de jury van de Geert Bekaert-prijs zich de afgelopen maanden gebogen over de ingezonden teksten. Ze kwam tweemaal bijeen. De teksten vormden de aanleiding voor gesprekken waarin inhoud, vorm en positie van architectuurkritiek centraal stonden.

Uit 81 inzendingen heeft de jury vijf teksten geselecteerd voor de short-list van de Geert Bekaert-prijs 2025, teksten waarvan zij vindt dat deze, om verschillende redenen, een bijzondere positie innemen binnen het actuele debat.

De Bekaert-jury 2025 wordt gevormd door Violette Schönberger (architect, schrijver, docent, en winnaar van de Geert Bekaert-prijs 2019), Mechthild Stuhlmacher (architect bij Korteknie Stuhlmacher Architecten en docent aan de TU Berlin en KU Leuven), Tom Vandeputte (studeerde architectuur en is hoofd van de afdeling Critical Studies aan het Sandberg Instituut), en Vincent van Velsen (architectuurhistoricus, curator en (kunst)criticus). Zij nomineerden de volgende teksten (in alfabetische volgorde):

Alles van waarde – Sereh Mandias. Een kritiek die de architectonische ambities achter de renovatieplannen van Museum Boijmans van Beuningen bevraagt.

Architectuur, je vriend of je vijand – Kaj Zwerver. Een oproep voor ontwerpactivisme in de vorm van ‘friendly architecture’ om daklozen te helpen, met een verwijzing naar stadsbibliotheek De Krook in Gent.

‘Moeder, daarom bouwen wij!’ – Dimitri Minten en Tim Vekemans. Een oproep aan architecten om zich op te stellen als ‘ruimelijke zorgverleners’, om op deze manier bij te dragen aan een systeemverandering waar bouwen niet het juiste antwoord is.

Ouwe starchitects – Marjolein van Eig. Een column naar aanleiding van de architectenkeuze voor de uitbreiding van het Kröller-Müller Museum en hoe deze vernieuwing in de weg staat.

Verloren in vertaling; tussen ambacht en ambitie – Margit van Schaik. Een opiniestuk over de schijnbare tweestrijd tussen architectonische vormgeving en maatschappelijke ambitie.

De geselecteerde teksten worden voorgedragen tijdens de Archined Critics Night. Aansluitend maakt de jury de winnaar(s) bekend.

Archined Critics Night

6 juni 19.00u (inloop vanaf 18.30)

Locatie: Independent School for the City, Robert Fruinstraat 52, Rotterdam

Tickets á € 5,- zijn via deze link verkrijgbaar.