Een podium voor architectuurkritiek: Critics Night podcast

Tijdens de Critics Night werden de vijf genomineerde teksten voor de Geert Bekaert-prijs 2025 voorgedragen aan het publiek. Voor één avond kregen kritieken, oorspronkelijk geschreven voor drukwerk en digitale publicatie, een gesproken vorm op het podium. De voordrachten zijn nu te beluisteren in de Archined Podcast.

Alles van waarde – Sereh Mandias

In het opiniestuk bevraagt Sereh Mandias het twijfelachtige begrip ‘ambitie’ dat herhaaldelijk is aangehaald in samenhang met de controversiële verbouwingsplannen van het museum Boijmans Van Beuningen, en de vooringenomen sloop van de meest recente uitbreiding. Sereh Mandias won de Geert Bekaert-prijs 2025.

Architectuur: je vriend of je vijand? – Kaj Zwerver

Geïnspireerd door de nisjes onder Stadsbibliotheek de Krook in Gent, biedt Kaj Zwerver een origineel perspectief op huidige discussies over publieke ruimte, ‘vijandige’ architectuur, meubilair, en de wering van dak- en thuislozen.

Moeder, daarom bouwen wij! – Dimitri Minten en Tim Vekemans

Vol vuur betogen Dimitri Minten en Tim Vekemans voor een systeemverandering in de bouw, en een alternatieve rol voor architecten als ruimtelijke zorgverleners.

Ouwe starchitects – Marjolein van Eig

Op een luchtige manier stelt Marjolein van Eig de schrijnende misstanden van het Nederlandse aanbestedingsbeleid aan de kaak, met als aanleiding de architectenselectie voor de uitbreiding van het Kröller Müller museum.

Verloren in vertaling: tussen ambacht en ambitie – Margit van Schaik

Na het aftreden van drie hoogleraren van de Technische Universiteit Eindhoven, schreef Margit van Schaik een opinie waarin zij de schijnbare tweestrijd tussen architectonische vormgeving en maatschappelijke ambitie bevraagd, en doet ze een oproep naar een vakmanschap dat beide kanten van de discipline verenigt.

