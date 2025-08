Lange podcasts over langdurige projecten voor een lange zomer

Podcasttips van Wies Sanders over grote infrastructurele werken, macht en idealisme, die niet alleen luisterwaardig zijn voor stedenbouwers en planologen.

Robert Moses bij een maquette van de geplande Battery Bridge (1939) / foto C.M. Stieglitz, locatie Library of Congress. New York World-Telegram & Sun Collection, bron https://commons.wikimedia.org

Lang geleden werkte ik aan de HSL-Zuid. Vol idealisme begon ik aan de tracering en inpassing van die snelle spoorverbinding naar Parijs om er al snel achter te komen dat het project reeds hopeloos verloren was voordat ik er goed en wel aan begonnen was. Naast frustraties leverde het me ook een levenslange fascinatie op voor moeizame grote infrastructuurprojecten. Het gaat dan niet over Discovery Channel-achtige spektakelbeelden van staalbouwers en betongieters, maar over de complexe sociaal-maatschappelijk en politieke processen van ontwerp, aanleg en onderhoud. Hoe verloopt het krachtenveld, waarom gaan processen mis of lopen ze juist soepel, hoe betrek je actoren, en hoe is iemand in staat dit achteraf goed te evalueren?

De twee podcasts (en een bonus) in deze post geven antwoord op deze vragen. Niet over de HSL-Zuid – dat project blijft nog steeds brokken maken, zelfs als ondergetekende er niets meer mee te maken heeft – maar over grote infrastructuurprojecten in respectievelijk New York en Boston.

The Power Broker (99% invisible, 12 afleveringen)

Grote projecten, waar anders te beginnen dan bij de New Yorkse bouwmeester Robert Moses (1888-1981)? Vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw tot 1968 was hij haast persoonlijk verantwoordelijk voor het initiëren van alle moderne publieke werken in en rond New York: snelwegen, parken, bruggen, (sloop van) woonwijken en stranden. De biografie The Power Broker van Robert A. Caro uit 1974 geldt als een van de beste publicaties die het ontstaan en de ontwikkeling van macht ontleed. Het is een adembenemend verhaal over een ambitieuze, idealistische stadsverbeteraar die in een 180 graden draai verandert in een corrupte machtswellusteling. Het resultaat is een machtig boekwerk van 1336 pagina’s, goed voor wekenlang leesgenot en de Pulitzerprijs. Caro is een onderzoeksjournalist die gerust tientallen jaren werkt aan één biografie en net zo lang doorgaat tot de diepst bereikbare steen boven ligt. Zijn werk is een zeldzaam gezond tegengif tegen AI-schrijverijtjes.

Maar het is dus wel een zwaar boek – letterlijk en figuurlijk – om wekenlang lezend op je schoot te hebben. Ik werd daarom onweerstaanbaar aangetrokken door de podcastserie The Power Broker Breakdown van 99% Invisible’s Roman Mars, waarin ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, het boek in 12 afleveringen wordt behandeld. Iedere aflevering start met een bespreking van een hoofdstuk met komiek Elliot Kalan. In het tweede deel van de aflevering komt een speciale gast aan het woord, meestal een politicus die de rol van Moses, zijn macht of zijn projecten in het hedendaags en/of een persoonlijk perspectief zet. De podcast vormt als het ware een geannoteerde The Power Broker.

In de eerste en laatste aflevering wordt Caro zelf geïnterviewd, die in een lekker vet New Yorks accent uit de doeken doet hoe zijn onderzoek naar Moses ontwikkelde van de beoogde niche-biografie tot het lijvige Pulitzerprijs winnende boekwerk over macht in de stad. De man praat zoals hij schrijft: smakelijk, beeldend en uitgebreid. Hij wilde met het boek niet zozeer de projecten of Moses zelf beschrijven, maar juist wat diens invloed was op mensen en politiek. In die zin is de aanpak van podcasthost Mars vergelijkbaar: hij beschrijft niet het boek an sich maar laat zijn gasten reflecteren over de invloed die het boek op hun leven had.

De serie is een uniek eerbetoon en update van het boek, al wil dat niet zeggen dat het altijd een gemakkelijk te beluisteren podcast is. Ken je New York en het boek niet (goed), dan is het soms lastig te volgen. Bovendien zijn de annotaties niet scherp geëdit waardoor de serie toch ook nog ruim 28 uur duurt, goed voor een autotrip op en neer naar Midden-Spanje. En je moet tegen de meligheid kunnen van de twee hosts, al zorgt dit ook voor de nodige verluchtiging van het vaak mensonterende politieke spel dat in The Power Broker wordt beschreven.

The Power Broker is als lijvig (e-)boek ook nog te koop en is een must-read voor iedereen die de relatie wil snappen tussen ruimtelijke ordening, macht en politiek. En als je het boek zelf wilt beluisteren, dat kan, het boek wordt heel fraai voorgelezen door Robertson Dean in een 66 uur lang durend audioboek, beschikbaar op Spotify.

Boston hoofdwegennet voor en na het Central Artery/Tunnel Project / beeld J.A. Richard, bron https://commons.wikimedia.org

The Big Dig (GBH News, 9 afleveringen)

Een mooie tegenhanger van The Power Broker is de podcastserie The Big Dig. In negen afleveringen staat het duurste infrastructuurproject van de VS centraal: de Central Artery/Tunnel Project in Boston. Maar net zoals het in de podcast van Mars niet echt om Moses gaat, gaat het in The Big Dig ook niet echt om het technische project. Ook hier is het project slechts aanleiding om de geschiedenis van het verzet tegen snelwegen te ontrafelen. Jane Jacobs wordt vaak gezien als de moederfiguur van het verzet tegen inbreuken en afbraak van stedelijke samenlevingen door grote projecten (die onder ander door Moses werden geïnitieerd). In Boston werd de aanleg van stedelijke snelwegen al veel eerder tegengehouden en werden vervolgens openbaar vervoer alternatieven gerealiseerd, dankzij een verzetsbeweging die bestond uit alle klassen en kleuren in de samenleving. De podcast gaat chronologisch door waar de modernistische top-down projecten van The Power Broker eindigen: met de conceptie van het complexe megaproject The Big Dig in de jaren zeventig tot en met de, soms pijnlijke, evaluatie in de jaren nul.

De podcast van maker Ian Coss won The Peabody Award (een soort Pulitzer Prize voor tv- en radiomakers). Coss maakt veel gebruik van bijzondere historische fragmenten en de ontwerper, civiel ingenieur Fred Salvucci, vormt de centrale vertelfiguur. Salvucci is de antagonist van Robert Moses, met feitelijk dezelfde publieke functie, maar dan in Boston. Salvucci ontwikkelde in zijn jeugd een haat tegen snelwegen omdat zijn oma voor 1 dollar uit haar huis werd gezet vanwege de aanleg van een snelweg. Hij zwoer mensen nooit zo te behandelen en ‘sociale snelwegen’ te bouwen. Dat was de wieg van de gigantische Big Dig met uitdijende nevenprojecten en budgetoverschrijdingen. Maar eerlijk is eerlijk, dan heb je ook wat.

De podcast is met beeld ook op Youtube te vinden > Big Dig

Platte Grond

In Nederland zijn we nog niet zover dat er uitgebreide podcastseries gemaakt worden over grote projecten. Heel jammer, want veel onderwerpen schreeuwen om een verdiepend onderzoek. Podcast Platte Grond is echter een bemoedigend initiatief. Het is reeks van Studio Onzichtbaar waarin ruimtelijke ordening en architectuur van Nederland per aflevering op een zo verhalend mogelijke manier worden besproken. Ook zij maken gebruik van historische auditieve materiaal en interviewen interessante mensen. Of het nu gaat over het Bakema-stadhuis van Terneuzen, bloemkoolwijken of vrijkomend landbouwgrond, iedere aflevering heeft een aangename toon. Maar wat mij betreft… veel te kort.

De aflevering ‘Het best bereikbare weiland van Nederland‘ (Bleizo, rond station Zoetermeer Lansingerland) blijft bijvoorbeeld hangen in de actualiteit van de patstelling: moeten hier woningen (gemeente) of windmolens (provincie) komen? En dat is ontzettend jammer, want dit gebied was, is, en wordt een planologische oog van de storm en kent letterlijk een eeuwenlange geschiedenis die er om smeekt om uitgeplozen te worden. Waarom is daar een station? Wat is de invloed van de gemeentegrenzen op de inrichting van het gebied? Hoe is hier het kassengebied ontstaan? En wat zou er meer kunnen ontwikkelen dan een geïsoleerde woonwijk of een energiepark? Dus lieve mensen van Platte Grond, graag nog slower journalism.