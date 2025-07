Onvoltooid gebouwd – Archiprix 2025 – 1e prijs

Het afstudeerproject van Ayla Stomp gaat uit van een radicale premisse: wat als we nooit meer slopen? Vanuit haar eigen werkervaring verkent Onvoltooid gebouwd. Een herwaardering van de bestaande stad, de mogelijkheden van adaptief behoud waarmee nieuwe ruimtelijke en sociale kansen worden gecreëerd.

Wat bepaald de waarde van een gebouw?

Kan je je onderwerpkeuze (kort) toelichten?

Binnen mijn dagelijkse praktijk bij Jade Architecten, werk ik aan een breed scala aan opgaven, waaronder nieuwbouw, renovatie en transformatie van (monumentaal) erfgoed. Ik verbaasde mij er over hoe gemakkelijk het sloopscenario uit de kast wordt getrokken. Soms wordt bij aanvang van een project op basis van (het gebrek aan) schoonheid, een potentiële verdichtingsstrategie of een op het oog afgeschreven draagconstructie, het veelal niet beschermde gebouw fictief gesloopt om plaats te maken voor vervangende nieuwbouw die bij voorkeur twee keer zo hoog is. Initiatiefnemers rekenen zich rijk met metrages die er eigenlijk nog helemaal niet zijn, en als die niet worden gehaald in het bestaande gebouw, wordt er gesproken over een onhaalbare businesscase. Dus met dat gemak wordt er besloten dat het bestaande gebouw tegen de vlakte moet, met alle co2-uitstoot van dien. Tegelijkertijd zien we aan de andere kant van het spectrum de gebouwen die door een status beschermd worden tegen sloop. Ons monumentenbeleid schrijft strakke richtlijnen en regels voor die bepaalde ontwikkelingen in de weg kunnen zitten. Zo beland ik nog regelmatig in discussies met waar bij 100% conservatie meer de regel dan een uitzondering is.

casus De Steigerkerk, Rotterdam

Wat of wie zijn je inspiratiebronnen en kan je dit (kort) toelichten?

Halverwege het jaar 2022, in de voorbereiding naar mijn onderzoek, kwam er uit meerdere hoeken van het vakgebied een roep voor een algeheel sloopverbod. Omdat ik binnen mijn dagelijkse praktijk zelf regelmatig werd geconfronteerd met de rigoureuze sloop-nieuwbouw strategie waren deze oproepen een aanleiding voor mij om dit als patstelling aan te nemen voor mijn onderzoek. Ik vond het bewonderenswaardig en hoopvol om te zien dat er vakgenoten zijn die zich zo tegen sloop uitspraken. Tegelijkertijd riep het direct allerlei vragen bij mij op. Wat betekent het als we daadwerkelijk een sloopverbod zouden invoeren? Wat betekent dit voor alle dagelijkse banale architectuur die zich wellicht minder makkelijk laat renoveren of transformeren? Deze vervolgstap in dit denkproces heb ik aangegrepen om mijn opgave te formuleren en mijn thesis op te bouwen.

casus het voormalige AVR-terrein, de afvalverbandingscentrale van Rotterdam

Benoem en beschrijf (kort) het sleutelmoment in je afstudeerproject

Mijn analyse en onderzoeksfase heeft veel tijd in beslag genomen. Tot vrij laat in het proces heb ik niet geweten waar dit onderzoek toe zou gaan leiden of welk eindproduct het zou gaan opleveren. Dat was op momenten best spannend. Hierin heb ik mijzelf veelvuldig afgevraagd waar mijn project nou over zou moeten gaan. Ontwerp ik een drie-tal projecten aan de hand van specifieke thematiek, ontwerp ik een anti-sloop pleidooi aan de hand van drie illustratieve casussen, of verken- en ontwerp ik een ontwerpmethodiek en waardebenadering?

Een belangrijk moment, wat ik als sleutelmoment zou kunnen benoemen, was het feit dat ik besefte dat ik niet zozeer een pasklaar antwoord in een traditioneel gegoten eindproduct zou gaan afleveren maar dat het eindproduct mijn zoektocht en onderzoek zou worden, gebundeld in een boek. Als een academische oefening en reflectie op een iteratief onderzoeks- ontwerp- en denkproces. Het gaf mij de vrijheid om conventionele gedachten over wat het afstuderen zou moeten inhouden meer los te durven laten en de waarde van de zoektocht en het niet formuleren van een perfect antwoord meer op de waarde te schatten.

Beschrijf (kort) wat ontwerpen voor jou betekent

Als ontwerpers/architecten/stedenbouwkundigen worden we toch nog relatief traditioneel opgeleid waarin opvattingen over ontwerpen maar bijvoorbeeld ook schoonheid nog geënt zijn op principes die wel al heel lang gehanteerd worden. Echter, we leven in een tijd en maatschappij waar de opvatting over het vak of de rol van de ontwerper denk ik ook aan ontwikkeling onderhevig is en deze zou bevraagd mogen worden. Ontwerpen betekent voor mij te allen tijden een kritische houding aannemen, zaken bevragen, en verbeeldingskracht inzetten om oplossingen te kunnen aandragen. Vanuit deze vaardigheden zijn ontwerpers denk ik in staat om (anderen te helpen) de juiste vragen te formuleren en door middel van verbeeldingskracht alternatieve of onverwachte of alternatieve antwoorden te kunnen geven.

casus het voormalige AVR-terrein, de afvalverbandingscentrale van Rotterdam

Wat hoop/wil je als ontwerper in de nabije en/of in de verre toekomst bereiken?

Ik hoop dat ik mij als ontwerper kan blijven inzetten om sloop tegen te gaan, zowel binnen mijn dagelijkse praktijk al in het publieke debat. Ik zou het heel tof vinden als mijn onderzoek een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een nieuw waarderingsinstrument binnen het vakgebied.

Wat zou jouw project voor de praktijk kunnen betekenen? (Korte reflectie)

Mijn project heeft een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving als blauwdruk genomen om vanuit daar een vervolgstap te kunnen verkennen binnen deze zeer actuele thematiek. Ik hoop dat ik met mijn project kan inspireren en dat het vooral een gespreksonderwerp vormt voor diverse stakeholders in de praktijk. Hoe kan een dergelijke waardebenadering als ontwerpmethodiek ingezet worden en op welke punten kan deze nog verbeterd worden? Ik hoop dat mijn onderzoek ook een vertrekpunt wordt voor verdere verkenning van alternatieve ontwerpbenaderingen waar de huidige maatschappelijke opgaven zo hard om vragen.

casus het voormalige AVR-terrein, de afvalverbandingscentrale van Rotterdam

Projecttekst

Wat bepaalt de waarde van gebouwen? Beleidsmakers, erfgoedexperts, stedenbouwkundigen, architecten, ontwikkelaars en bovenal de vele bewoners en bezoekers van de stad hebben elk een ander antwoord.

Dit onderzoek gaat uit van een radicale premisse: wat als we nooit meer slopen? Tenminste, niet met het relatieve gemak en de eenzijdige rechtvaardigingen die vaak ten grondslag liggen aan ruimtelijke transformaties. Het daagt conventionele waarderingskaders uit en vraagt zich af of de traditionele aanpak van grootschalige sloop en nieuwbouw of strikte conservering plaats kan maken voor een meer dynamische strategie van aanpassing en behoud.

Deze verschuiving vereist een nieuw perspectief op onze gebouwde omgeving. Een waardegedreven benadering is essentieel om sloop te beperken of zelfs te voorkomen. Daarom heb ik gezocht naar een werkwijze die onderscheidend kan worden binnen het ontwerpproces: Welk potentieel heeft een plek als het door deze lens, dit nieuwe perspectief, wordt bekeken? Hoe kunnen kwaliteiten worden blootgelegd en welke inzichten leveren ze op?

Door bestaande structuren en kwaliteiten als uitgangspunt te nemen, verbreedt deze nieuwe manier van denken en ontwerpen het besluitvormingsproces in stedelijke transities. Dit onderzoek verkent hoe adaptief behoud niet alleen duurzamer kan zijn, maar ook nieuwe ruimtelijke en sociale kansen kan creëren.

casus het voormalige AVR-terrein, de afvalverbandingscentrale van Rotterdam

Ayla Stomp

Februari 2023

Juni 2024

Rotterdamse Academie van Bouwkunst