Ruimtelijk verzet: de architect als (klimaat)activist

Hoe kan je als architect systemische verandering vormgeven? In Protest Architecture: Structures of Civil Resistance (uitgegeven door RIBA Publishing) analyseert architect Nick Newman hoe fysieke structuren strategisch worden ingezet in protestbewegingen wereldwijd en demonstreert hij de vele manieren waarop architectuur en burgerlijk verzet elkaar versterken.

spread uit het besproken boek

Bij de protesten van Extinction Rebellion op de A12 zijn wetenschappers – verenigd als Scientist Rebellion – te vinden, maar Designer of Architect Rebellion is nog niet op het toneel verschenen. Als het gaat om activisme en burgerlijke ongehoorzaamheid, houdt onze discipline zich angstvallig stil. Waar zijn de activistische architecten, of de ontwerpende activisten?

In de dagelijkse praktijk heeft het vakgebied te maken met allerlei zaken die buiten de macht van de ontwerper lijken te liggen: zoals bouwnormen die achterlopen op materiaal-innovaties en een kabinet dat wil ‘bouwen, bouwen, bouwen’ in plaats van ‘renoveren, renoveren, renoveren’; architectuur, zo citeert Newman Reinier de Graaf, is “geannexeerd door het kapitaal”. De discrepantie die dit oplevert voor sommige ontwerpers laat zien dat het vakgebied in een spagaat ligt. Newman noemt het ‘cognitieve dissonantie’: met de klimaatcrisis in volle gang is er, in welk vakgebied dan ook, geen tijd om maatschappelijke verantwoordelijkheden te ontlopen en je achter ‘het systeem’ te verschuilen. Dus, hoe kunnen we onze discipline wél inzetten om het uiterst complexe probleem van de klimaatcrisis, waarin zij zelf verweven zit, aan te pakken?

Door de lens van een architect, analyseert Newman de geschiedenis van protestcultuur. Aan de hand van voorbeelden, beeldmateriaal en literatuur laat hij zien dat protestarchitectuur meer is dan slechts een artistieke uiting: het biedt praktische oplossingen voor de ruimtelijke uitdagingen waar activisten tegenaan lopen. In de voorbeelden worden gebouwde omgeving en specifieke constructies ingezet om de veiligheid, zichtbaarheid en effectiviteit van protestacties te versterken. Deze vorm van ontwerpen, waarin de ambities van protest en architectuur samensmelten, wordt ‘protestarchitectuur’ genoemd.

In het eerste deel van het boek, Part 1: Defining Protest Architecture, grijpt Newman terug op de geschiedenis; doeltreffend illustreert hij hoe architectuur al een lange tijd een symbolische, politieke én praktische rol speelt bij het in stand houden van beschavingen. Vroege nomadische volkeren leefden in lichtgewicht en tijdelijke onderkomens, die hen beschermden maar voor groeiende gemeenschappen moeilijk op te schalen waren. Om zich te kunnen onderhouden, vestigden gemeenschappen zich op plekken met voldoende hulpbronnen. Daarmee, stelt Newman, nam de kans op conflict over territoria toe en ontstond ‘defensieve architectuur’: verdedigingswerken, kastelen, stadsmuren en torens die de gemeenschap beschermden en tegelijkertijd doelwit werden van symbolische acties, zelfs in tijden van ‘relatieve vrede’.

Met de komst van krachtige wapens, natiestaten en de afname van het aantal oorlogen, verliest defensieve architectuur zijn maatschappelijke relevantie: het ‘handhaven’ van de gemeenschappen zélf wordt des te belangrijker. Architectuur en ruimtelijke ordening worden daarbij ingezet als middel voor ‘handhaving’: denk aan galgen, en later gevangenissen of politiebureaus – door Newman ‘repressieve architectuur’ genoemd. Ook (moderne) stedenbouwkunde wordt toegepast om inwoners te ‘beheersen’. Smalle, labyrintische straten in oude steden zijn bijvoorbeeld makkelijk te barricaderen en gezag is moeilijker te handhaven. Moderne stadsplannen, daarentegen, met brede straten en grote pleinen, geven ruimte aan groepen om te verzamelen en demonstreren, maar bieden ook de mogelijkheid voor leger en politie om het burgerlijk verzet snel in te dammen.

Newman verkent het toenemende aantal samenwerkingsverbanden, internationale wetten en rechten die (vreedzame) demonstranten dienen te beschermen, zoals de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (1948) en het daarin verankerde recht op ‘de vrijheid van vereniging’ (freedom of assembly right). In toenemende mate staan demonstratierechten onder druk, ook in landen waar regeringen democratisch zijn gekozen, én ook in Europa (Amnesty International schetst een Europese trend waarin het demonstratierecht systematisch wordt ondermijnd).

spread uit het besproken boek

Toch biedt deze relatieve ‘zekerheid’ op bescherming demonstranten de ruimte om tactieken die de verhoudingen tussen burger, gebouwde omgeving en de staat op scherp zetten te onderzoeken. Zoals de demonstranten die zich tegenwoordig vrijwillig vastketenen aan openbare gebouwen of infrastructuren – bijvoorbeeld met zogeheten ‘lock-ons’ (stalen buizen of handboeien) of de welbekende secondelijm op het asfalt. Ook zetten verschillende bewegingen, zoals Extinction Rebellion (XR), massa-arrestaties juist in om media-aandacht en daarmee grotere politieke impact te genereren.

Newman sluit dit deel af met voorbeelden uit de architectuurcanon, die ter inspiratie dienden voor de huidige vormen van protestarchitectuur. Deze historische experimentele én praktische voorbeelden vormen de brug naar het middendeel: Part 2: Forms of Protest Architecture.

Zo vormden de ‘tensegrity structures’ van Cedric Prize, Richard Buckminster Füller en Kenneth Snelson uit de jaren ’50-’60, de basis voor The Beacon van Extinction Rebellion UK. Het ontwerp van The Beacon van Julian Maynard Smith (kunstenaar, actief bij XR UK) en Morgan Trowland (bouwkundig ingenieur, actief bij Just Stop Oil) – en geoptimaliseerd en aangepast voor verschillende contexten door klimaatactivisten uit allerlei landen – siert de omslag van het boek. De constructie is lichtgewicht, de materialen zijn overal verkrijgbaar en het is makkelijk op te bouwen: belangrijke kenmerken die protestbouw succesvol maken.

De opblaasbare ‘kinderkopjes’ van Tools for Action die in de jaren 2012–18 verschillende wegen in Europa barricadeerden, hebben soortgelijke eigenschappen. Ook zij hebben een historisch precedent: de iconische Faubourg Saint-Antoine barricade in Parijs (1848) waar kinderkopjes uit de straten werden gestoken om de barricades te vullen.

Door de nieuwe typologie ‘protestarchitectuur’ te verbinden met historische referenties laat Newman overtuigend zien dat protestarchitectuur an sich niet nieuw is, maar in huidige context van klimaatactivisme en oplopende politieke spanningen nieuwe aandacht krijgt en alternatieve vormen aanneemt. Zijn uiteenzetting van de verschillende typen — van bakens, barricades en boomhutten, tot tunnels, tripods en torens — benadrukt hoe de twee disciplines, activisme en architectuur, samenvallen en elkaar beïnvloeden: “For every style of architecture there may be an equal and opposite style of protest architecture to reappropriate it.” Protestarchitectuur is daarmee een breed domein, waarbij constructie- en ontwerpkennis wordt ingezet om protesten te verlengen, beschutting of uitkijkpunten te bieden, of iconische beelden te creëren. Vaak koppelen de ontwerpen de lichamen van protesteerders aan bestaande architectuur of aan de objecten zelf. Niet alle voorbeelden die Newman aanhaalt zijn architectuur in de traditionele zin van het woord (bouwwerken) – sommigen raken aan productontwerp – maar alle voorbeelden hebben elementen die teruggrijpen of reageren op de ontwerpdiscipline en de gebouwde omgeving.

Naast kleurrijke foto’s van activisten en protesten, brengen rood-zwarte vectortekeningen de objecten en bouwwerken tot leven. In één oogopslag vatten de tekeningen de efficiëntie van het ontwerp ten opzichte van het protestdoel, alsook de ontwerpoverwegingen, constructie(opbouw) en logistiek ervan. Daarnaast geven de tekeningen context én een stappenplan voor de daadwerkelijke uitvoering van het ontwerp-in-actie. Hoewel de analysetekeningen visueel meer in het straatje van architecten zullen liggen, brengen ze de teksten tot leven. De combinatie van foto’s, analysetekeningen en tekst maken het boek, uitgegeven door RIBA Publishing, niet alleen een rijk naslagwerk voor hun eigen doelgroep – ontwerpers die zich willen inzetten voor maatschappelijke verandering – maar ook voor activisten en publiek geïnteresseerd in maatschappelijke bewegingen.

Naast het ontwerpen van nieuwe bouwwerken, laat Newman ook zien hoe demonstranten de bestaande gebouwde omgeving naar hun hand zetten. Hij onderscheidt drie strategieën: ‘reappropriation’ (toe-eigening), ‘occupation’ (bezetting) en ‘alteration’ (aanpassing). In de voorbeelden die hij geeft toont hij de invloed aan van figuren als Lebbeus Woods, Superstudio Collective en Gordon Matta Clark, die op soortgelijke wijzen – via symboliek en satire, aanpassingen en interventies in gebouwen – de invloed van het politieke crises en kapitalisme op modernistische architectuur bekritiseerden. Hoewel het impliciet blijft, duiden deze strategieën op een nieuwe lezing van de gebouwde omgeving, architectuurgeschiedenis en architectuurkritiek, waarbij de kennis van de discipline kan worden getransformeerd tot actie.

spread uit het besproken boek

In het derde en laatste deel, Part 3: Protest Design, gaat Newman in op de factoren die het succes van protestarchitectuur bepalen, zoals de mate en het gemak van logistiek en planning, het verschil en invloed van wettelijke kaders en de garantie van veiligheid. Naast zaken die ook in de eerdere delen worden benoemd, zoals sociale en politieke impact en originaliteit, worden praktische overwegingen zoals reproduceerbaarheid en de opbouw- en afbreeksnelheid toegelicht. Verrassend is het ontwerpprincipe ‘comfort’. Want, zo zegt Newman, hoe langer je een protest wilt houden, hoe belangrijker gemak is. Ook ik ben bij meerdere protesten geweest die vroegtijdig werden afgebroken omdat het te koud was of de zitpositie te ongemakkelijk was.

De subhoofdstukken over planning, financiën en logistiek, vormen een soort kosten-baten analyse voor de verschillende strategieën. Hier duikt Newman de diepte in van een protesttoren van XR, bestaande uit 18 x 2440 x 1220 mm vuren multiplex van £ 12.50, vormt één doos; 50 dozen samen maken één toren met zo’n £ 750. Het protest kostte XR in totaal ongeveer £ 1 miljoen om het te organiseren, een bedrag dat gedekt werd door donaties, terwijl de politie-inzet zo’n £ 21 miljoen kostte. Dit is het detailniveau waarop ik eigenlijk had gehoopt: zeer concrete, locatie-specifieke details die inspireren tot nieuwe manieren om, in dit geval, met het goedkope multiplex te gaan ontwerpen. Een bredere analyse had, wellicht als een deel vier meer duiding kunnen geven aan de ontwerpdiscipline. Waarom werkt de ene vorm van protestarchitectuur wel in de ene stad en niet in de andere? Welke vormen van protestarchitectuur werken in de stad, welke in niet stedelijke gebieden? Welke werken alleen in (West-)Europese contexten waar het recht op protest diep verankerd zit in wetgeving? Hoe zit het in landen waar protest actief neergeslagen wordt, al voordat het kan plaatsvinden, hoe kan de architect activisten in deze verschillende contexten ondersteunen?

Met haar vele voorbeelden en referenties naar bestaande literatuur en architectuur, is Protest Architecture een rijk naslagwerk. Middels peer-reviews van activisten en architecten heeft Newman getracht het boek zo inclusief en divers mogelijk te maken. Toch is er sprake van een impliciete focus op protesten in Engelstalige landen (Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada). Wellicht is dat de aard van het beestje – je schrijft wat je kent – en het belicht ook aspecten die Newman vanuit andere contexten wellicht niet had kunnen voorzien. Toch missen er voor architecten uit andere landen mogelijk concrete oplossingen of strategieën.

Als je al lang en breed bekend bent met bosbezettingen zoals het Limburgse Sterrebos, Hambach en Lützerath in Duitsland, met Franse barricades en ZAD’s, of met bamboe beacons en tripods, dan voelt het boek wat lichtzinnig aan. Bij maatschappelijk verzet zijn specifieke omstandigheden, zoals lokale wetgeving en culturele context, cruciaal en daar mist het boek soms diepgang. Beacons, tripods en boomhutten in bosbezettingen werken bijvoorbeeld in landen waar wetten zijn waarbij de gewone politie niet boven een bepaalde hoogte mag werken. In landen waar dat niet geldt, zijn zulke constructies minder geschikt.

Het overgrote deel van de protesten wordt enigszins generiek toegelicht. Newman heeft het over het belang van beeldvorming en de verschillende tactieken om de grootste impact te maken, maar waar rekening mee te houden en de stappen hóe dat te doen, blijven naast enkele voorbeelden in het midden.

Je zou kunnen beargumenteren dat Newman ‘zuivere’ keuzes heeft gemaakt; het boek analyseert de gemaakte ontwerpen van protesten, hoe deze zijn ontstaan en door wie ze zijn bedacht. Het boek illustreert dat je niet per se de straat op hoeft om de impact van protestacties te vergroten – al moedig ik het van harte aan en is het minder eng dan het misschien lijkt. Het laat zien hoe architecten hun ontwerpkennis en -vaardigheden kunnen inzetten en óók (of júist?) vanuit hun professionele rol activist kunnen zijn. Het groeiend aantal architecten dat dit doet toont volgens Newman aan dat het ‘maatschappelijke belang van architecten niet alleen springlevend is, maar zelfs nog nooit zo stoutmoedig is geweest’. Protest Architecture dient als inspiratie, niet als handleiding – hoewel in het subhoofdstuk Beacons vijf pagina’s aan technische tekeningen staan, mét uitleg hoe het te in elkaar te zetten. Aan de slag, architecten!

