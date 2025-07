Superchinese versus superdutch?

Een dag na de opening van het Fenix migratiemuseum met de opmerkelijke opbouw, opende in Nieuwe Instituut de (solo)tentoonstelling Ma Yansong. Architectuur en emotie. De opbouw van Ma Yansong / MAD Architects heeft al veel stof doen opwaaien, hoe is dit werk te begrijpen binnen het oeuvre van het Chinese architectenbureau? Arjen Oosterman bezocht de tentoonstelling.

Fenix kunstmuseum over migratie (Rotterdam, 2025) / ontwerp Ma Yansong – MAD Architects / foto Iris van den Broek

We zouden het niet meer doen: het oeuvre van een Grote Architect tentoonstellen, compleet met maquettes en fotorealistische renderings. We hadden afgesproken dat architectuur weliswaar belangrijk is, maar dat dat belang nu net niet samenvalt met het concept van ‘het creatieve genie’. Dat de werking en kracht van architectuur veel complexer is dan de persoonscultus en de marketingmechanismen die onvermijdelijk verbonden zijn aan de solotentoonstelling. We zouden onze energie in belangrijkere zaken steken, in de grote opgaven en uitdagingen waar onze maatschappij, en dus ook de architect, het hoofd aan moet bieden.

Waarom dan toch een solotentoonstelling met het werk van Ma Yansong in het Nieuwe Instituut? Zelfs het verzamelbeleid van de Collectie (de afdeling die de archieven bewaart en beheert) is verschoven van monografisch naar thematisch. En monografieën komen er naar het zich laat aanzien ook niet meer in, want over Ma en MAD is in hun bibliotheek vrijwel niets te vinden. Guilty pleasure dan wellicht, je moet als instituut af en toe ook iets geks durven doen? Een knieval voor architectuur-‘amateurs’ die ‘architectuur’ graag begrijpen als ‘gebouwen’ en zich al heel lang niet meer bediend voelen met het aanbod dat het Nieuwe Instituut serveert? Een handreiking aan dat deel van de architectengemeenschap dat nog altijd rouwt om het verdwijnen van het Nederlands Architectuurinstituut? Er valt van alles te speculeren, maar interessanter is: waarom Ma en waarom nu?

Allereerst is er een aanleiding: Fenix, het nieuwe kunstmuseum over migratie in Rotterdam, is voorzien van een spectaculaire dakopbouw, die luistert naar de naam Tornado. Was getekend: MAD opgericht door Ma Yansong. Deze aanleiding is niet oninteressant, want Fenix, of liever de toegevoegde dubbele spiraal uitmondend in een uitzichtplatform op 24 meter hoogte, is het eerste bouwwerk van een Chinese architect in Nederland (zien we niemand over het hoofd?). Het zegt iets over de verschuivende verhoudingen tussen China en het westen. Na zo’n slordige dertig jaar onze inzichten op het vlak van architectuur en planning te gelde te hebben gemaakt in China (net als veel Europese en Amerikaanse architecten) laat nu een Chinees ons zien hoe je een oude overslagloods transformeert in een icoon. Superdutch verslagen door Superchinese. Het Middenrijk heeft ons, bij monde van Ma, dus iets te vertellen en die boodschap is het lichtst verteerbaar in monografische vorm.

tentoonstelling Ma Yansong. Architectuur en emotie, (Nieuwe Instituut, 2025) / foto Ossip van Duivenbode

Daar zijn twee karakteristieken van het bureau behulpzaam bij. Het bureau komt met licht-utopische, grootschalige projecten die op het eerste gezicht keurig aansluiten bij westerse ontwerptradities. Zo heeft Ma bij Zaha Hadid gestudeerd aan Yale en bij haar gewerkt in Londen, en die invloed lijkt herkenbaar in MAD’s werk, zoals er meer inspiratielijnen naar de westerse architectuurgeschiedenis vallen te trekken. Al moet je uitkijken met eerste indrukken, zoals we nog zullen zien. Daarbij heeft het werk technologisch optimisme als uitgangspunt en daar schrikken we ook niet van in deze regio. Het is dus heel internationaal werk, eigenlijk. Geen spoor van ambitie om een in vorm herkenbare Chinese architectuurstijl te ontwikkelen, zoals dat door andere Chinese bureaus eerder wel is gepoogd. Die identiteitskaart wordt door het bureau niet gespeeld.

Wat is de inbreng dan wel? MAD meent iets te zeggen te hebben over de relatie tussen stad, mens en natuur op een manier die hier nog niet gebruikelijk is. Daarmee valt er via het werk van dit bureau iets toe te voegen aan het toch overwegend functionalistische gesprek over duurzaamheid (koeien eruit, insecten erin), zoals dat hier met spreadsheet in de hand gevoerd wordt. Bij MAD gaat het niet over hout versus beton of bestaand versus nieuw, het gaat om de organiserende principes daarachter. En dan kan het interessant worden.

Neem de westerse en zeker Nederlandse gewoonte om alle waarden en waarheden kwantificeerbaar te willen maken en moreel te classificeren. Ooit waren staal, beton en glas het juiste en het goede, de ware materialen, nu is hout, hout en hout de verantwoorde keuze. De enige eigenlijk. Laten we niet flauw worden, er wordt in Nederland serieus nagedacht over bijvoorbeeld gemengde programma’s, waarbij wonen, werken en ontspanning gecombineerd worden of zelfs overlappen, al beperkt zich dat meestal tot de kleinere schaal. Maar wie durft de waarden die daarbij aan de orde zijn ter discussie te stellen? Iemand als Aldo van Eyck (of was het Piet Blom?) kon het over de ‘dorpsgewijze bewoning van onze steden’ hebben zonder meteen uitgelachen te worden. Daar was ook weinig reden voor want Van Eyck had een architectuurfilosofie en -theorie die van de kleinste schaal tot aan de wetmatigheden van de ‘grote getallen’ reikte. Maar welke Nederlandse architect nu is, zoals Ma, bereid om het over de ‘spirituele en emotionele behoeften’ van de stadsbewoner te hebben? Dan is lacherigheid nog de beste te verwachten reactie.

tentoonstelling Ma Yansong. Architectuur en emotie (Nieuwe Instituut, 2025) / foto Ossip van Duivenbode

Toch is dat wat Ma met MAD voorstaat als we de blurb van de door hemzelf samengestelde monografie MAD Rhapsody mogen geloven: “With a vision for the future city that is deeply rooted in the spiritual needs of citizens, MAD’s practice seeks to create a unique harmony between humanity and the built environment, both natural and man-made.”

In een andere publicatie wordt Ma’s missie weergegeven als “to create a future that meets the spiritual and emotional needs of residents, striking a balance between humanity and the built environment.” En bij MAD X wordt het een “architecture that evokes – one could say invokes – man’s spiritual and emotional connection with nature, the sky and the earth. An architecture of fiction, even anticipation, where nature and architecture merge.”

Laten we even meegaan in dit narratief van oosterse spiritualiteit versus westers pragmatisme. Wie Chinese steden met eigen ogen heeft aanschouwd zal het met me eens zijn dat daarin weinig spiritualiteit en doorleefde emotie te herkennen valt. Ook de toepassing van feng shui, de oude kennis en techniek om mens, materie en kosmische energie met elkaar in harmonie te brengen heeft niet kunnen verhinderen dat we naar keiharde winstmaximalisatie kijken in de vorm, de materialisering en het programma van de stad. Misschien moeten we Ma/MAD’s ambities primair begrijpen als een reactie op die werkelijkheid en pas in tweede instantie als een correctie van de westerse stad. Nu valt er aan die stad van alles te verbeteren, dus alle kritiek en vooral ook alle ideeën zijn welkom. Toch voelt het wat ongemakkelijk om het gesprek te verleggen naar harmonie in emotionele zin, terwijl de dynamiek hier juist zou moeten liggen bij het herdenken van hoe we produceren, consumeren en samenleven. Harmonie is een vergezicht dat de ernstig verstoorde balans tussen mens en natuur op termijn zou kunnen herstellen, maar ik zet mijn kaarten liever op concretere doelen en transformaties in het hier en nu. Tja, eens een westerling…

uitkijkplatform ‘Tornado’ kunstmuseum over migratie Fenix (Rotterdam, 2025) / ontwerp Ma Yansong – MAD Architects / foto Iwan Baan

Daarbij heeft Ma/MAD wel heel veel ontwerp nodig om zijn punt te maken. Het ene project is nog groter en indrukwekkender dan het andere. In die zin voegt MAD/Ma zich naadloos in de line-up van starchitects die zich de afgelopen decennia profileerden met juist dat: het uitzonderlijke. Daarbij zijn veel projecten eerder symbool dan oplossing. Neem de bergachtige hoogbouwprojecten die in vorm ontleend lijken aan berglandschappen op Chinese scrolls. Het moge zo zijn dat de (Chinese) stad wel wat natuur kan gebruiken en zich anders, beter tot de omringende natuur zou moeten verhouden, een afwijkend vormgegeven hoogbouwproject is daarvoor geen oplossing. Het afbeelden van natuur levert nog geen harmonische relatie met natuur op. Maar laten we zo’n project begrijpen als onderdeel van de zoektocht van het bureau, een stap op de weg naar een omvattende architectuur- en stedenbouwkundige visie.

Geheel in lijn met de filosofie van verbinding en harmonie toont de fraaie, dat moet gezegd, tentoonstelling in het Nieuwe Instituut een oeuvre dat als coherent wordt gepresenteerd. Maar we weten allemaal dat geen enkel architectenoeuvre consistent en coherent is. Een dergelijk beeld oproepen lukt alleen door streng te selecteren en eenduidig te presenteren. Een sterk punt en ook niet ongeestig wat mij betreft is de wijze waarop verschillende projecten geclusterd worden getoond en letterlijk aaneengeregen worden. Op de panelen achter de maquettes staan in grafische vorm de betreffende projecten weergegeven door middel van een zwarte lijn die doorloopt van het eerste tot en met het laatste project, en onderweg als viltstiftschets de contouren van de toren, het kantoor of buurtcentrum aangeeft. Het doet denken aan de Italiaanse kindertekenfilmserie ‘La Linea’ uit de jaren negentig. Het beeld bevat slechts een element: een horizontale lijn die continue voortbeweegt en onderweg transformeert tot de contouren van de golvende zee, een wolkenlucht, een stad, een vogel, een schreeuwend mannetje en ga zo maar door. Er worden hele verhalen verteld, maar uiteindelijk is er niet meer dan een lijn. Dat is voor een architectuurtentoonstelling een slimme vondst om aaneen te rijgen wat misschien niet helemaal uit elkaar voortkomt, maar ook om het conceptuele karakter van het werk aan te duiden. Je zou er zelfs een relativering van het gepresenteerde in kunnen lezen, ware het niet dat de maquettes geen andere conclusie toelaten dan dat dit allemaal dead serious is.

Ondertussen toont het center piece van het Fenix Museum dat Ma/MAD zijn ontwerpen tot in perfectie weet uit te voeren. De Tornado is prachtig gemaakt. Daar is de opdrachtgever ook van onder de indruk, getuige het openingspersbericht van het museum waarin de ‘tornado’ uitvoerig wordt toegelicht. Die is met niet minder dan 297 roestvrijstalen panelen bekleed, die elk wel 100 uur lang zijn gepolijst. Dat is een slordige 30.000 uur polijsten om een honderdjaar oude loods op een tropisch zwemparadijs te laten lijken. Of dat de weg naar harmonie is…

Naar verluid concludeerde Ma bij zijn eerste bezoek aan de locatie dat het museum ‘over beweging’ gaat, waarmee het concept voor zijn ontwerpingreep boven water was. Om vervolgens met zijn architectonische wervelwind als metafoor op de proppen te komen. Dat is toch een onheil bezwangerd beeld, als je er even bij stil staat. Verwacht hij dat komende migratiegolven als een tornado zullen huishouden in ons strak geordende landje? Kijken we naar een voorspelling in plaats van naar een verbeelding? Dat zou wel getuigen van lef.

Steun onafhankelijke architectuurkritiek Wil jij meer van dit soort artikelen lezen? Archined is een onafhankelijk platform en wordt financieel mogelijk gemaakt door haar leden, samenwerkingspartners en donateurs. Steun ook onafhankelijke architectuurkritiek, Doneer nu