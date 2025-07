Zomertip 2025 – diocesaan centrum Virgo Fidelis

Een omreiswaardige tip van Marc Dubois: het voormalige diocesaan centrum Virgo Fidelis, in Tornhout nabij Brugge, één van de meest gaaf gebleven jaren’50 architectuur ensembles in Vlaanderen.

foto auteur

Wat is het

Diocesaan centrum Virgo Fidelis

Waar is het

Torhout (nabij Brugge)

Wie heeft het ontworpen

Arthur Degeyter (1919-2004)

Uit welk jaar is het

1957-1959

foto auteur

Waarom moet je er naartoe

Groenhove is één van de meest gaaf gebleven ensembles van de architectuur uit de jaren’50 in Vlaanderen, verscholen in een bos. Gebouwd als ontspanningscentrum voor vrouwelijke religieuzen en bestaat uit een kerk, een kapel, een retraitehuis en sportinfrastructuur. Indrukwekkend is de pandgang met de verticale betonnen raamopdeling. Zoals velen was Degeyter beïnvloed gelijktijdig door Le Corbusier en de Scandinavische architectuur. De locatie waar eens honderden nonnen op verlof kwamen werd geleidelijk een retraite- en bezinning centrum. Een mooie polyvalente zaal werd in 2012 toegevoegd ontworpen door Gino Debruyne. Gelukkig kreeg het geheel in 2010 een bescherming.

Bonustip

Groenhove is te bezoeken, voor openingstijden zie de website.

foto auteur