Fit voor de toekomst: Sciencefiction voor ontwerpers

Toekomstdenken helpt om grip te krijgen op het nu. Waarom zouden (alle) ruimtelijke ontwerpers sciencefiction romans moeten lezen? Vanuit een gedeelde passie reflecteren Andrea Prins en Lenneke Slangen op het genre en geven leestips voor de zomer.

Ontwerpers kunnen niet anders dan de toekomst te ontwerpen. Gebouwen, en zeker stedenbouw- en landschapskundige projecten, worden bedacht met het oog op de lange termijn. In hun toekomstvisies gaan ontwerpers soms behoorlijk ver. Zo ontwierp Archigram in 1964 de Walking City met futuristische wooncapsules, die op hun spin-achtige benen vrij door de stad zwerven.

Data en onderzoek wordt door architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten gebruikt om te speculeren over de toekomst. De output, vaak kaarten, simulaties en visualisaties worden als medium gebruikt om deze speculaties te verbeelden. Over de betekenis van deze ‘imaginaire, reële werelden’ voor het ontwerp is al vaker geschreven. Wat hebben sciencefiction romans ontwerpers dan nog te bieden?

Door de huidige opeenstapeling van uitdagingen wordt het maken van speculatieve toekomstscenario’s alleen maar belangrijker. Als genre staat scifi vooral bekend om zijn extreme en soms ogenschijnlijke absurde verbeeldingen van alternatieve realiteiten. Misschien zijn dit soort romans daarom binnen de ontwerpwereld nog geen gangbaar inspiratiebron. Dat is jammer, want er valt veel te leren en ze zijn nog onderhoudend ook. Doordat de ruimtelijke condities in scifi romans veelal de omgeving vormen waarin het verhaal zich afspeelt, en soms zelfs het leidende onderwerp zijn, kunnen ze juist heel illustratief en verkennend zijn voor onze vakgroep.

Fictieve vertellingen kunnen ontwerpers inspireren, helpen om bestaande of nieuwe (ruimtelijke) ideeën te testen, huidige ontwikkelingen te doordenken en hun gevolgen beter te begrijpen. Scifi romans kunnen, in tegenstelling tot de informatie die ontwerpers normaliter gebruiken – denk aan datasets – inzicht bieden in de ruimtelijke en sociale gevolgen van (technologische) ontwikkelingen en crisissen. In romans komen hele basale zaken aan bod, zoals menselijk contact en woon- en leefkwaliteit. Het raakt aan thema’s waar ontwerpers dagelijks mee te maken hebben, terwijl in scifi romans tegelijkertijd alternatieve realiteiten heel ’tastbaar’ worden gemaakt.

We illustreren dit aan de hand van drie inspirerende toekomstromans. Verschenen tussen 1909 tot 2019, zijn ze een dwarsdoorsnede door 110 jaar genre-geschiedenis. Oval (2019) wijst op de gevolgen van de toename van sociale ongelijkheid en het kapitaliseren van persoonlijke relaties in tijden van een toenemende klimaatcrisis. The Machine Stops (1909) agendeert de (sociale) zorgen die rond 1900 ontstonden over de disbalans tussen mens en natuur door de toenemende nadruk op technologische innovatie. The Dispossessed (1974) omschrijft het spanningsveld tussen vrijwillige subordinatie onder de (verstandige) regels van de commons en persoonlijke ontplooiing. Kortom drie romans over beangstigend actuele thema’s.

Kapitalistische ‘green living’

Oval – Elvia Wilk (2019)

Oval speelt zich af in de nabije toekomst in Berlijn. Onder de personages heerst een nostalgie naar het nabije verleden. Vanuit trends en ideeën die nu, anno 2025, gangbaar zijn, speculeert Wilk over de toekomst. Wijken heten nog steeds Kreuzberg en Friedrichshain, en nog steeds struikelt men in kantoren over usb-kabels. Toch is ondanks deze herkenbaarheid het stedelijke leven drastisch veranderd. De roman schetst een Berlijn waarin door klimaatverandering, kapitalisme, en technologische ontwikkelingen de sociale ongelijkheid, en economisering van het alledaagse leven sterk zijn toegenomen.

Het verhaal volgt een jong stel, Anja en Louis, dat gedwongen door woningkrapte besluit om hun intrek te nemen in een experimentele eco-woning, gelegen op een kunstmatige berg op het voormalige vliegveld Tempelhof. (opmerkelijk: dit gegeven is geïnspireerd op een daadwerkelijk gemaakt voorstel van architect Jakob Tigges uit 2009 voor dezelfde locatie). In Oval maakt de berg echter deel uit van een onderzoeksproject naar ecologisch, zelfvoorzienend wonen: eigen afval dient als basis van de energievoorziening. Geconfronteerd met de tekortkomingen van hun eigen gewoontes – een onvermogen om het afval op de juiste manier te scheiden – en de tekortkomingen van het woningontwerp, merkt Anja op dat het huis hun dagelijks leven steeds meer bepaalt.

Zonder het zelf te weten, blijken de bewoners onderdeel van een experiment. Tegelijkertijd ondervindt het stel grote druk door reorganisaties op hun werk, en uit hun sociaal netwerk – in de roman worden relaties (bijna uitsluitend) gemeten aan hun nut voor carrièrekansen. Als ’tegengif’ ontwikkelt Louis de pil Oval, die gebruikers aanzet tot genereus gedrag. Desondanks loopt alles uit de hand. Aan het einde van het boek zijn niet alleen eco-woning en afvalberg in staat van desintegratie, de stadbewoners vechten in het brandende Berlijn om het overleven.

spread uit The Dispossessed

In de ban van machines

The Machine Stops – Edward Morgan Forster (1909)

The Machine Stops is de oudste publicatie in dit rijtje, maar angstaanjagend actueel en herkenbaar. Uitgeput door het onstilbare verlangen van mensen naar comfort, is het oppervlak van de aarde in dit verre toekomstscenario onbewoonbaar geworden. Het leven is letterlijk ondergronds verplaatst. Afgescheiden van elkaar, leven mensen afzonderlijk in technologisch geavanceerde, zeshoekige capsules. Ze worden gevoed, gestuurd en bewaakt door machines. Voortdurende innovaties hebben het menselijke (over)leven afhankelijk gemaakt van technologische systemen. De door mensen ingerichte machtssystemen hebben plaatsgemaakt voor controle door een machine.

The Machine Stops omschrijft hoe mensen hun zingeving en kracht verliezen en van elkaar vervreemd raken. Communicatie vindt alleen nog maar plaats via de Machine. Licht, lucht en muziek worden voortdurend geregenereerd, mensen vermijden beweging. Hierdoor verliezen ze hun gevoel van afstand en ruimte. De Machine houdt de mens alleen nog in leven voor de productie van ‘ideeën’ (dit blijft wat abstract, met welk doel voor mens en/of systeem lijkt er niet toe te doen). Net zo onduidelijk blijft, waarom de Machine ermee ophoudt. Een opeenvolging aan systeemfouten lijkt de Machine fataal te worden. De resulterende stilte is – vanwege het ervoor immer aanwezige gezoem van de machine – ondraaglijk.

Lasten en lusten van gemeenschap

The Dispossessed – Ursula K. Le Guin (1974)

The Dispossessed is het meest verregaand in zijn ruimtelijke speculatie, maar juist vanuit zijn reflectie op een alternatieve samenleving en gemeenschappen ontzettend relevant.

Twee verschillende planeten, gelegen in een zonnestelsel op licht-decennia afstand van ons worden bewoond door humanoïden. Planeet Urras lijkt op onze planeet: vruchtbaar, met rijke steden, een bloeiend artistiek en wetenschappelijk leven, en hiërarchische maatschappijen. Verschillende naties zijn met elkaar in oorlog. De andere planeet is dor, dorps en radicaal anarchistisch. Deze tweede planeet – Anarres – is Le Guins uitdagend gedachte-experiment: hoe reageren mensen wanneer werkelijk niets persoonlijk ‘bezit’ is wanneer de gemeenschapsvorm door de mensen zelf gekozen is vanuit rationele overwegingen; het gaat immers om een eerlijke verdeling van schaars goed, zoals voedsel, water, machines en alledaagse gebruiksgoederen.

De betekenis van ‘mijn’ is onbekend. Onder zware sociale druk overnachten de kinderen op Anares samen in slaapzalen. Men eet in grote gemeenschappelijke eetzalen waar niemand meer opschept dan een redelijke portie. Ook heeft iedereen slechts één genummerde celruimte in bruikleen. Niets en niemand kan toegeëigend worden, men leeft radicaal nomadisch. De scheiding van de twee planeten wordt doorbroken zodra Shevek, een geniale, eigenwijze wetenschapper op Anares, besluit zijn planeet te verlaten om onderzoek te doen op Urras. Zijn eis voor persoonlijk zeggenschap en eigen kennisontwikkeling maakt zijn terugkeer uiterst onzeker. Misschien zal hij bij terugkomst op Anares gezien worden als verrader en gedood worden. Of Shevek’s opgedane kennis Anares ooit gaat bereiken, blijft onzeker.

Voor ieder die deze zomer de (hedendaagse) uitdagingen vanuit een ander perspectief wil beschouwen: veel leesplezier!

