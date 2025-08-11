Zomertip 2025 – Il Girasole

Een omreiswaardige tip las de redactie in de nieuwsbrief van Iconic Houses. Als je toch op weg bent naar de architectuurbiënnale in Venetië: machine a habiter Il Girasol is opengesteld voor publiek.

Il Girasole zoals gepubliceerd in 1936 in het tijdschrift ARCHITETTURA / bron commons.wikimedia.org

Wat is het

Woonhuis van architect Angelo Invernizzi

Waar is het

Marcellise (Italië, nabij Verona)

Wie heeft het ontworpen

Angelo Invernizzi en Romolo Carapacchi

Uit welk jaar is het

1935

Waarom moet je hier naar toe?

Il Girasole is het woonhuis dat architect Angelo Invernizzi voor zijn gezin ontwierp samen met ingenieur Romolo Carapacchi. Het is een soort preventief privé sanatorium, als een zonnebloem volgt het huis de baan van de zon. De machine a habiter kan 360 graden om de as draaien met behulp van dieselmotoren.

In die tijd was tuberculose een dodelijke ziekte, de meeste mensen overleefden de infectie niet. Zonlicht en gezonde buitenlucht zouden genezing bevorderen, denk aan de moderne sanatoria Zonnestraal (Jan Duiker, Bernard Bijvoet en Jan Gerko Wiebenga, 1928) en Pamio (Alver Aalto, 1933) die in die tijd werden gerealiseerd. Een huis ontwerpen waar het zonlicht optimaal kan binnendringen, met grote terrassen op het dak, klinkt dan opeens niet meer als een heel raar idee.

Voor mooie interieurfoto’s en de mogelijkheid om een bezoek te plannen, ga naar de website https://villailgirasole.it/

Bonustip: op de website van Iconic Houses staan nog veel meer bijzondere huizen die bezocht kunnen worden. In sommige kan je zelfs overnachten.