Zomertip 2025 – St Bride’s Church

De laatste zomertip van dit jaar brengt ons naar Schotland, waar metselwerk en compositie de katholieke St. Brides Church op een bijzondere wijze verlicht.

St. Brides Church, East Kilbride (Schotland, 1963) / ontwerp Andy MacMillan en Isi Metzstein (Gillespie, Kidd, Coia) / foto door auteur (2025)

Wat is het?

Katholieke kerk, st. Brides.

Waar is het?

Whitemoss Avenue, East Kilbride G74 1NN, Schotland (even onder Glasgow)

Wie heeft het ontworpen?

Andy MacMillan en Izi Metzstein, partners in Gillespie, Kidd, Coia

Uit welk jaar is het?

1963

Waarom moet je er naartoe?

Als de pastoor bezoekers spot die wel eens voor het gebouw zouden kunnen komen, belt hij meteen de architect van de parochie om uitleg te komen geven.

De lokale architect vermaakte ons met smeuïge verhalen. Over de campanile, die er op verzoek van de bisschop bij ontworpen werd, maar inmiddels alweer is afgebroken. Over lekkages (waarom moet ik aan Rietveld denken?) en hemelwaterafvoeren die, oorspronkelijk waren weggewerkt in de dubbele buitengevel, maar later extra aan de prachtige metselwerk gevels zijn toegevoegd. Over de huidige priester, die een kitscherig altaar onder het betonnen luifeltje liet plaatsen. Op de insteekverdieping ligt tussen de stoelen en dozen nog een verdwaalde originele triplex maquette.

Het gebouw spreekt voor zich. Indrukwekkend.

Wanneer te bezoeken?

Maandag tot en met zaterdag, van een uur voor, tot een half uur na de mis van 10.00 uur.

