Zomertip 2025 – Teatro Oficina

Ook voor iedereen voor wie het omreizen net te ver is: een fijne zomertip van Vincent van Spaendonk. Tijdens zijn reis door Brazilië kwam hij Lina Bo Bardi’s transformatie van een oud pakhuis tot theater tegen. Een unieke ervaring waarin de grens tussen acteur en toeschouwer vervaagt.

foto door auteur

Wat is het?

Teatro Oficina

Waar is het?

São Paulo

Van wie is het?

Lina Bo Bardi

Uit welk jaar is het?

1958

foto door auteur

Waarom moet je er naartoe?

Mocht je deze zomer in Brazilië zijn, ga dan zeker naar een voorstelling in Lina Bo Bardi’s Teatro Oficina. Ook zonder Portugees is deze spectaculaire samensmelting van architectuur en performance de moeite waard. Het is zo’n project dat je vaak op slides in lezingen ziet, maar pas echt begrijpt als je het zelf hebt meegemaakt. Het betreft een soort proto-transformatie met minimale ingrepen: een oud pakhuis in São Paulo’s Bela Vista, verbouwd met eenvoudig blauw steigerwerk en Lina’s kenmerkende houten meubilair. Het is opgezet als een open kader, zonder vast podium, waarin de grens tussen acteur en toeschouwer vervaagt en een collectieve theaterervaring ontstaat. Tijdens de pauze lopen acteurs en toeschouwers samen de straat op om een biertje te drinken. Een unieke en gezellige chaos.

foto door auteur