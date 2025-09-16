Archined x AFFR Classics: When does the future begin?

Voor het 25-jarig bestaan van het AFFR (Architectuur Filmfestival Rotterdam) sloegen beide redacties de handen ineen. Het resultaat? Een Archined x AFFR filmmarathon met maar liefst vier urgente sciencefiction classics: Fahrenheit 451, Koyaanisqatsi, Blade Runner én een verrassingsfilm.

still uit Koyaanisqatsi: Life out of Balance (1982) / regisseur Godfrey Reggio / muziek van Philip Glass

Bij een jubileum hoort terugkijken en vooruitkijken, daarom brengen Archined en het AFFR op zondag 12 oktober in het 25 Years! 25 Hours! jubileumprogramma vier sciencefiction classics terug op het scherm. Klassiekers waarvan de redacties van Archined en het AFFR vinden dat je deze als ontwerper gezien zou moeten hebben: Fahrenheit 451, Koyaanisqatsi, Blade Runner en een verrassingsfilm.

Architectuur en sciencefiction raken elkaar in maatschappelijke vragen over democratie, klimaat en hoe we samen leven op deze planeet, én ze helpen zoeken naar hoop in turbulente tijden. Lara Schrijver, hoogleraar architectuurtheorie aan de Universiteit Antwerpen en groot fan van sciencefiction films, verzorgt de introductie op de marathon en de eerste twee urgent classics. Ze laat zien hoe de vier must-see films een spiegel voorhouden van hun eigen tijd die wordt getekend door uiteenlopende technische en ruimtelijke ontwikkelingen, en gelijktijdig vorm geven aan een mogelijke toekomst. De grote thema’s die de urgent classics aansnijden zijn zo beangstigend actueel dat je je kan afvragen: wanneer begint de toekomst?



In volgorde van vertoning:

Fahrenheit 451 – François Truffaut, 1966, VK

Om een harmonieuze samenleving te realiseren, moet iedereen gelukkig zijn. Romans verkondigen niet de waarheid en ze spreken elkaar tegen. Daarom moeten ze verbrand worden. Gesitueerd in een nadrukkelijk modern na-oorlogse omgeving volgt deze gelaagde film de brandman Montag (Oskar Werner). Zijn taak is om verstopte boeken op te sporen en te verbranden. Montag’s vrouw, Linda (Julie Christie), zit ondertussen in een smaakvol ingericht huis voor de televisie en slikt af en toe een pilletje. Na een ontmoeting met een mede forens wordt Montag nieuwsgierig naar wat hij eigenlijk moet verbranden. Fahrenheit 451 is gebaseerd op de gelijknamige roman van Ray Bradbury uit 1953. Aanleiding voor de roman vormden de repressie van, en lastercampagnes tegen, politiek links georiënteerde personen en organisaties door de Amerikaanse senator Joseph McCarthty.

Koyaanisqatsi – Godfrey Reggio, 1982, VS

Het caleidoscopische Koyaanisqatsi, life out of balance, toont met een bombardement aan beelden, time-lapse beelden, zonder dialoog, en voortgestuwd door de muziek van Philip Glass de relatie tussen mensen, natuur en technologie in het Amerika van de eind jaren zeventig, begin jaren tachtig van de vorige eeuw. De onmiskenbare schoonheid van de beelden is verraderlijk, te zien is hoe de mens zich van haar leefomgeving vervreemd en deze vernietigd: rivieren van autolampen, gejaagde wolken zichtbaar op hoge spiegelpaleizen, mensen die zich als mieren over straten voortbewegen, stoom uit krachtcentrales, stofwolken bij de vernietiging van het sociale woningbouwcomplex Pruitt–Igoe. Maatschappij kritisch, nog immer urgent en pijnlijk actueel.

still uit Fahrenheit 451 (1966) / regisseur François Truffaut

De verrassingsfilm

Moeilijk kiezen? Laat je verrassen! Samen met AFFR presenteren we, als onderdeel van de Urgent Classics, een Mystery Film: een absolute klassieker die iedereen – architect of niet – gezien moet hebben; een film die vragen stelt over de werkelijkheid, de toekomst en wat het betekent om mens te zijn. Houd de nieuwsberichten in de gaten voor meer info, of boek je ticket meteen!



Blade Runner – Ridley Scott, 1982, VS

Het is 2019. Vliegende auto’s bewegen langs wolkenkrabbers terwijl vuur omhoog spuit en holografische reclames op de muren verschijnen. De science-fiction klassieker Blade Runner is gebaseerd op Philip K. Dick’s roman Do Androids Dream of Electric Sheep uit 1968. Dit film noir cyberpunk meesterwerk staat in het collectieve geheugen gegrift als een prachtige maar duistere verbeelding van een dystopische toekomst die misschien niet eens zo ver verwijderd is van de onze. Het verhaal, over een politieagent (Harrison Ford) op zoek naar androïden die sprekend op echte mensen lijken, heeft een fascinerende filosofische dubbellaag. Welke rechten heeft en krijgt een replicant? Rutger Hauer is onvergetelijk als de replicant Roy Batty. Toch is het de post-moderne verbeelding van Los Angeles waardoor de film een blijvende invloed heeft op hoe we de toekomst voorstellen.

Blade Runner was de openingsfilm van de allereerste editie van AFFR in 2000.

Voorafgaande aan de film wordt de publieksprijs en de eerste King Kong award uitgereikt.

De Archined x AFFR Urgent Classics marathon vindt op zondag 12 oktober plaats. De films worden getoond op het grote scherm van zaal 1 van LantarenVenster (Rotterdam). De marathon begint om 12.30.

Tickets voor de marathon á € 35,- zijn vanaf nu verkrijgbaar. (Het is ook mogelijk om losse kaartjes te kopen.)

